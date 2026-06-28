Las Kamikazes hicieron historia en Croacia y se consagraron campeonas mundiales de beach handball

La selección argentina femenina de beach handball, popularmente conocida como Las Kamikazes, alcanzó la gloria máxima al consagrarse campeonas del mundo en el certamen ecuménico disputado en Zagreb, Croacia. El conjunto albiceleste derrotó en una electrizante final a Dinamarca por 2-1 en sets, con parciales de 24-29, 23-21 y un agónico 9-8 en la definición por shoot-out, sellando el primer título ecuménico absoluto para la disciplina en la historia del deporte nacional.

El representativo nacional consolidó un certamen perfecto bajo la conducción táctica de la entrenadora Leticia Brunati. El camino hacia el partido decisivo en territorio balcánico demandó un exigente despliegue físico y estratégico, incluyendo una contundente victoria ante Países Bajos en sets corridos durante la instancia de cuartos de final, lo que incrementó las expectativas del cuerpo técnico.

En la etapa semifinal, el cruce frente a España, vigente campeón europeo, marcó el punto de mayor tensión de la campaña antes de la jornada de cierre. Argentina logró prevalecer ante el exigente elenco ibérico mediante un dramático shoot-out que finalizó 8-4, impulsado por rendimientos individuales que sostuvieron el planteo defensivo en los momentos de paridad.

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Las figuras del equipo campeón y la venganza en la final

La estructura del juego ofensivo subcampeón se sustentó en la efectividad de Gisella Bonomi, quien se erigió como la máxima goleadora albiceleste del torneo. Asimismo, las intervenciones de la arquera Constanza Suárez resultaron determinantes para neutralizar las opciones del elenco danés durante las ejecuciones definitivas mano a mano.

El choque decisivo frente al combinado de Dinamarca guardaba un condimento especial para la delegación sudamericana, ya que representaba la oportunidad de tomarse revancha tras la caída sufrida ante el mismo rival durante la fase de grupos. La planificación de Brunati permitió corregir los errores conceptuales del debut y imponer un ritmo de juego de alta intensidad.

Luego de la consagración oficial en Zagreb, la directora técnica Leticia Brunati ponderó la madurez del plantel para administrar la presión psicológica en un escenario adverso. "Las chicas demostraron que están preparadas para los grandes desafíos; este título es el fruto de años de trabajo y sacrificio", señaló la entrenadora conforme a los datos publicados por la confederación.

La obtención de la medalla de oro adquiere una dimensión institucional histórica para el handball local, dado que el seleccionado femenino registraba como antecedente máximo el campeonato en los World Games 2025, pero nunca había logrado acceder al primer escalón del podio en una cita mundialista de categoría absoluta.

Este éxito se acopla a un proceso de desarrollo sostenido de la actividad en el territorio nacional, reflejado en el protagonismo internacional de las categorías formativas y de mayores. Las Kamikazes validaron su condición de potencia global, modificando el mapa competitivo de una especialidad dominada históricamente por estructuras del continente europeo.

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La rama masculina venció a Croacia y aseguró una histórica medalla de bronce

La jornada de celebraciones en la capital croata se completó con la notable producción del seleccionado masculino dirigido por Sebastián Ferraro. El combinado de varones accedió por primera vez en su historia a las semifinales de un Mundial y, tras caer en un ajustado cierre por shoot-out ante Alemania, disputó el encuentro por el tercer puesto.

En el cruce por la presea de bronce, el conjunto de Ferraro exhibió carácter para revertir el marcador frente al anfitrión y bicampeón mundial, Croacia. Argentina se impuso por 2-1 en sets (22-26, 27-25 y 9-6 en el shoot-out), apoyada en una eficaz rotación ofensiva y un orden defensivo que maniató las principales variantes locales.

La medalla de bronce de los varones representa la primera presea mundialista en la historia de la rama masculina. Junto al oro obtenido por Las Kamikazes, la delegación nacional cierra en Zagreb 2026 la mejor actuación conjunta desde el inicio de los registros de la Confederación Argentina de Handball, posicionando al país en la elite mundial.

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