Messi sigue comprando clubes y ya tiene una red de negocios vinculada al fútbol

Lionel Messi empezó a construir una nueva etapa de su relación con el fútbol mucho antes de pensar en abandonar las canchas. Mientras todavía continúa su carrera como futbolista del Inter Miami, el crack argentino amplió en 2026 su presencia en el mundo de los clubes con una estrategia que tiene varios puntos en común: desarrollo de juveniles, categorías de ascenso y proyectos vinculados con los lugares que marcaron su vida. En septiembre, además, apareció una nueva pieza de enorme dimensión: el principio de acuerdo para comprar el Deportivo Eldense, de la Segunda División española.

No todos los clubes con los que se vincula a Messi tienen el mismo grado de propiedad. Hay entidades que compró personalmente, otras que comparte con socios y una en Argentina que pertenece y es administrada por su familia. Y hay un cuarto caso, el Inter Miami, en el que su participación como propietario está contemplada para el futuro.

El primer gran paso de Messi como propietario de un club llegó el 16 de abril de 2026, cuando la Unió Esportiva Cornellà confirmó oficialmente que el futbolista argentino había adquirido la entidad catalana. El club, fundado en 1951, compite en las categorías inferiores del fútbol español y tiene una reconocida tradición de formación de futbolistas.

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La operación no fue simplemente simbólica. Messi pasó a ser el accionista mayoritario de la sociedad. Según información publicada posteriormente por Mundo Deportivo, el Consejo Superior de Deportes español autorizó la adquisición del 85,05% del capital social del Cornellà.

El proyecto tiene además una fuerte carga personal. Cornellà está ubicado en el área metropolitana de Barcelona, la ciudad en la que Messi desarrolló prácticamente toda su carrera europea. El propio club explicó que la llegada del argentino apunta a fortalecer el crecimiento deportivo e institucional y el desarrollo del talento local.

Cinco meses después de la compra del Cornellà apareció una operación de mayor dimensión. El Deportivo Eldense anunció esta semana que Messi había alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo propietario del club.

La operación contempla la adquisición del 100% de las acciones que actualmente están en manos del grupo colombiano TH Soluciones Group SAS.

El Eldense juega actualmente en la Segunda División española y tiene su sede en Elda, Alicante. Su situación deportiva, además, es muy diferente de la del Cornellà: se trata de un club profesional que compite a sólo una categoría de distancia de LaLiga.

La inversión, por lo tanto, significaría un cambio de escala para Messi. Si la operación se completa, pasaría a controlar dos clubes españoles: uno en la quinta categoría y otro en la Segunda División.

El club de la familia. La relación de Messi con la propiedad de clubes, sin embargo, comenzó antes de Cornellà. En Rosario, su familia conduce desde 2015 a Leones de Rosario, institución fundada por el entorno familiar del futbolista.

El presidente del club es Matías Messi, hermano de Lionel, y la entidad recibió en 2025 la afiliación directa a la AFA para competir desde 2026 en Primera C. Es decir, ingresó directamente en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Además, en Uruguay, Messi comparte otro proyecto futbolístico con uno de sus grandes amigos: Luis Suárez. Se trata del Deportivo LSM, nacido en 2025 a partir del proyecto que Suárez había comenzado como Deportivo LS.

Suárez anunció públicamente la incorporación de Messi al proyecto en mayo de 2025 y ambos quedaron vinculados a una institución pensada fundamentalmente para el desarrollo de futbolistas. El club comenzó a competir en la cuarta categoría del fútbol uruguayo y en agosto de ese año debutó oficialmente con una victoria ante Academia.

El propio club se presenta actualmente como una institución cofundada por Suárez y Messi y orientada al desarrollo del talento.

El Deportivo LSM representa, probablemente, la expresión más clara de una idea que Messi ha repetido en los últimos tiempos: después de su carrera como futbolista, le interesa más la construcción y conducción de un club que convertirse en entrenador. En enero de 2026, Messi explicó que le atraía la posibilidad de comenzar desde abajo y ayudar a formar jóvenes jugadores.

Un plazo fijo en Miami. El caso del Inter Miami requiere una aclaración especialmente importante. Messi juega allí y tiene una relación económica extraordinaria con la franquicia, pero no debe ser presentado actualmente como uno de sus propietarios.

Su contrato contempla una participación minoritaria futura en el club una vez que termine su etapa como futbolista. La posibilidad fue explicada públicamente por Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami. La idea es que Messi pase a integrar el grupo de socios del club junto con los hermanos Mas y David Beckham una vez finalizada su carrera como jugador.

A los 39 años, ya retirado de la Selección, Messi está empezando a construir algo que va más allá de su propia carrera. Ya no se trata solamente de decidir dónde jugará sus últimos partidos, sino de qué lugar ocupará en el fútbol cuando deje de ser jugador. Y, por ahora, la respuesta parece estar en los clubes, en la formación de jóvenes y en una cartera que comenzó en Rosario, pasó por Uruguay, regresó a Barcelona y ahora apunta también a la Segunda División española.

Un día clave para el Inter

Messi tendrá hoy una cita clave para mantener viva su aspiración de ampliar su historial de logros, cuando el Inter Miami reciba a Nashville, en un duelo directo por el liderazgo del Supporters’ Shield de la MLS.

Con nueve puntos de ventaja en la tabla general, el cuadro amarillo llega al Nu Stadium de Miami con la posibilidad de propinar uno de los golpes más duros en la temporada para el ambicioso proyecto que lidera el astro argentino, que se ubica como único escolta.

Tras el fiasco en las competiciones internacionales, el Inter aspira a recortarle ventaja al líder de la Conferencia Este y del Supporters’ Shield, el título otorgado al equipo que más puntos suma al final de la temporada regular.

Actualmente, Messi es uno de los goleadores del torneo y es el mayor asistidor (11).