Pescadores e investigadores buscan hacer foco en el cuidado del sábalo 

Tal como venimos remarcando en distintos artículos en Weekend Web, la bajante que persiste desde hace más de una década en el río Paraná y la presión pesquera cada vez mayor despierta la preocupación para los distintos actores en la pesca. Tanto investigadores como pescadores observan una menor diversidad de peces y una caída significativa tanto en la cantidad como en el tamaño del sábalo, una especie clave para la actividad piscatoria deportiva como comercial, y un baluarte importante en la cadena alimentaria.