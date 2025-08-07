jueves 07 de agosto de 2025
DEPORTES
CRITICA SITUACION

Pescadores e investigadores buscan hacer foco en el cuidado del sábalo 

Desde el Instituto Nacional de Limnología expusieron un informe sobre la baja reproducción de la especie. La Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral expresó su preocupación por la crítica situación. 

0708_ pesca
Investigaciones científicas, muestreos recientes y testimonios directos de pescadores comerciales confirman la crítica situación del sábalo en el río Paraná. | weekend

Tal como venimos remarcando en distintos artículos en Weekend Web, la bajante que persiste desde hace más de una década en el río Paraná y la presión pesquera cada vez mayor despierta la preocupación para los distintos actores en la pesca. Tanto investigadores como pescadores observan una menor diversidad de peces y una caída significativa tanto en la cantidad como en el tamaño del sábalo, una especie clave para la actividad piscatoria deportiva como comercial, y un baluarte importante en la cadena alimentaria.

También te puede interesar
En esta Nota