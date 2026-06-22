Ralf Rangnick se rindió ante la Selección Argentina: "No encontré ninguna debilidad"

El director técnico de la selección de Austria, Ralf Rangnick, sorprendió al mundo del fútbol con un pormenorizado análisis táctico sobre el presente de la Selección Argentina. El estratega alemán, reconocido por ser uno de los grandes mentores de la presión moderna y la intensidad en el deporte europeo, no escatimó en elogios para el conjunto que dirige Lionel Scaloni.

Durante una conferencia de prensa, Rangnick admitió haber estudiado minuciosamente los últimos compromisos del combinando albiceleste. Según los reportes de la prensa internacional que replican sus declaraciones, el técnico de Austria confesó que dedicó varias horas a desglosar los movimientos del campeón del mundo y que el resultado de su análisis fue categórico.

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"No encontré ninguna debilidad", sentenció de forma tajante el entrenador alemán. La frase resonó con fuerza en el ámbito deportivo global, considerando que Rangnick es considerado un obsesivo de la táctica y un formador de entrenadores de la talla de Jürgen Klopp, Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann.

El conductor del seleccionado austríaco profundizó en los argumentos que lo llevaron a formular semejante afirmación. Explicó que la Selección Argentina logró consolidar un equilibrio perfecto entre la jerarquía individual de sus principales figuras y un compromiso colectivo que resulta inquebrantable dentro del campo de juego.

Ralf Rangnick y Marcel Sabitzer

Para Rangnick, el éxito del equipo capitaneado por Lionel Messi no radica únicamente en las genialidades de sus atacantes, sino en el entramado defensivo y la capacidad de recuperación tras la pérdida del balón. El técnico remarcó que la agresividad bien entendida de los mediocampistas argentinos neutraliza rápidamente cualquier intento de contragolpe rival.

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El prestigioso entrenador detalló que la estructura montada por Lionel Scaloni tiene la virtud de mutar según las necesidades del partido, lo que la vuelve un equipo impredecible. Esta flexibilidad táctica es, a los ojos del alemán, una de las mayores virtudes del proceso que llevó a la Argentina a la cima del fútbol mundial.

"Tienen futbolistas que juegan en las mejores ligas del planeta, pero cuando se ponen esa camiseta se transforman en un bloque granítico", subrayó el director técnico de Austria. Rangnick ponderó especialmente la mentalidad ganadora que mantiene el plantel a pesar de haber alcanzado ya los máximos objetivos posibles en los últimos años.

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El estratega alemán también hizo foco en la transición generacional que viene ejecutando el cuerpo técnico argentino. Destacó cómo los nuevos talentos se acoplan al sistema sin que el rendimiento global sufra fisuras, manteniendo una identidad de juego idéntica sin importar las variantes de nombres en el once titular.

La prensa europea tomó nota de las precisiones de Rangnick, quien actualmente se encuentra enfocado en consolidar el crecimiento futbolístico de Austria de cara a las próximas competencias internacionales. Sin embargo, el DT consideró necesario poner al equipo sudamericano como el espejo ideal en el cual deben mirarse las potencias del Viejo Continente.

El análisis del técnico alemán ratifica el estatus de la Selección Argentina en la consideración de los principales especialistas del deporte. La vigencia del equipo y la vigencia de su estilo de juego siguen despertando la admiración de entrenadores que, como Rangnick, son sinónimos de vanguardia y rigurosidad conceptual en Europa.