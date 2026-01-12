River le ganó a Millonarios de Colombia en la Serie Rio de la Plata

River le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia, en la ciudad uruguaya de Montevideo, en el marco de la Serie Rio de la Plata.

En el partido disputado en el estadio Gran Parque Central, el defensor Gonzalo Montiel marcó el único gol del encuentro a los 22 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo empieza con el pie derecho el 2026 en este torneo amistoso. El sábado desde las 22 River enfrentará a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en su segunda y última participación en la Serie Rio de la Plata.

Por su parte, los de Hernán Torres arrancan con dudas el año y a la espera de la aparición en cancha del experimentado delantero Radamel Falcao. El miércoles desde las 21, enfrentará a Boca Juniors en el estadio La Bombonera en un partido homenaje al difunto Miguel Ángel Russo, de pasado en ambas instituciones.

Cómo salió el partido de River-Millonarios de este domingo

En el primer tiempo River fue quien dominó los hilos del partido y, en su mayoría, tuvo ocasiones de gol aisladas, producto de remates lejanos que no le generaban trabajo al arquero Diego Novoa.

En estos primeros 45 minutos, la más clara del Millonario fue un remate a quemarropa de Giuliano Galoppo, tras un desborde de Sebastian Driussi, que el arquero Novoa despejó de gran manera.

En el segundo tiempo, el partido siguió en la misma tónica con los de Gallardo siendo dominadores del juego ante un pasivo Millonarios que no lograba conectar pases e inquietar al joven arquero Santiago Beltrán.

A los 22 minutos del complemento, el mediocampista Tomás Galván ingresó al área y fue derribado por Alex Moreno, haciendo que el arbitro Esteban Ostojich sancione penal. El defensor Gonzalo Montiel lo transformó en gol con un remate al medio que el arquero Novoa no pudo despejar al deslizarse a la izquierda.

El arbitro Ostojich sancionó un nuevo penal para River a los 36 minutos, con una clara infracción de Sergio Mosquera sobre Lucas Martínez Quarta. El delantero Agustín Ruberto se hizo cargo de la pena máxima, remató centrado y el arquero Novoa se lo atajó con los pies mientras volaba a la derecha.

Sobre el final del partido, a los 41 minutos, el mediocampista Juan Carlos Portillo, que ingresó a los 28 del complemento, fue expulsado en River por derribar a Alex Castro entrando al área, en una ocasión manifiesta de gol.

Síntesís de River vs Millonarios de Colombia por la Serie Rio de la Plata

Serie Rio de la Plata – Segundo día

River Plate vs Millonarios (Colombia)

Estadio: Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios (Colombia): Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Paz, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Quintero y Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Gol en el segundo tiempo: 22m. Gonzalo Montiel (R)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Ian Subiabre por Maximiliano Salas (R) y Santiago Lencina por Juan Fernando Quintero (R); 18 m. Matías Viña por Facundo González (R) y Tomás Galván por Giuliano Galoppo (R); 28 m. Fabricio Bustos por Gonzalo Montiel (R); Juan Carlos Portillo por Lautaro Rivero (R), Agustín Ruberto por Sebastian Driussi (R) y Jorge Hurtado por David Silva (M); 37 m. Alex Castro por Carlos Quintero (M); 39 m. Julián Angulo por Leonardo Castro (M).

Incidencias en el segundo tiempo: 41 m. Expulsado Juan Carlos Portillo (R).