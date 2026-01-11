Barcelona es campeón de la Supercopa de España tras ganarle a Real Madrid

Barcelona venció 3-2 a Real Madrid en el King Abdullah Sports City Stadium de Arabia Saudita, gracias a un doblete del brasileño Raphinha y otro tanto de Robert Lewandowski. De esta manera, el conjunto blaugrana se quedó con la Supercopa de España por 16ª vez en su historia.

El brasileño Raphinha abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo para los dirigidos por Hansi Flick.

El cierre de la primera mitad fue frenético. A pesar de un amplio dominio territorial y futbolístico, Real Madrid alcanzó la igualdad ya en tiempo de descuento: El brasileño Vinícius Júnior armó una enorme jugada individual por el sector izquierdo de la cancha y marcó el empate a los 47 minutos.

Apenas dos minutos después, el polaco Lewandowski volvió a poner en ventaja al Barça con una gran definición ante la salida de Thibaut Courtois. Ya se habían cumplido los 3 minutos de tiempo adicional pero Gonzalo García, a los 51, igualó nuevamente el encuentro.

El segundo tiempo tuvo un desarrollo similar. Con el equipo catalán teniendo mucho la pelota y su rival al acecho, con la rapidez y la lucidez de Vinicius fundamentalmente como principal arma de ataque.

Los cambios que hizo el conjunto blaugrana le dieron resultado ya que consiguió mayor fluidez para atacar. Luego de un par de situaciones para los madrileños ya en el ecuador del complemento, Raphinha a los 28 de la segunda etapa selló el triunfo con un remate que se desvió en Raúl Asencio y descolocó a Courtois, que ya estaba vencido sobre el césped.

Real Madrid intentó reaccionar pero las variantes que introdujo su entrenador Xabi Alonso no fueron suficientes. Ni el ingreso del francés Kylian Mbappe ni el posterior del argentino Franco Mastantuono alcanzaron para torcer la historia.

Sobre el final la expulsión del neerlandés Frenkie De Jong le puso algo de suspenso al desarrollo. Pero no hubo caso y la victoria quedó del lado de Barcelona.