Una semana intensa para los pilotos argentinos en el Dakar

La primera semana de competición del Rally Dakar 2026 cerró con un paquete de sensaciones encontradas: duelos cerrados, distintos líderes en las categorías principales, un intenso desgaste físico y mecánico, y la confirmación de que la prueba más exigente del calendario mundial de rally raid aún guarda muchas páginas por escribir. Tras seis jornadas de carrera en el desierto saudí, la lucha se afianza y los principales candidatos comienzan a perfilarse rumbo a la segunda mitad de la competencia.

En la categoría de autos (Ultimate), el qatarí Nasser Al-Attiyah recuperó el liderazgo general tras imponerse en la sexta etapa, una jornada compleja con largos tramos de arena y navegación exigente entre Hail y Riad.

El piloto de Dacia, cinco veces ganador del Dakar, supo sacar provecho de su experiencia para dominar gran parte de la etapa y terminar con una ventaja de casi tres minutos sobre su compañero Sébastien Loeb, en lo que fue la primera vez que la marca consigue un 1-2 en la historia de la carrera.

Con este resultado, Al-Attiyah comanda la general con seis minutos sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y poco más de nueve minutos sobre el español Nani Roma (Ford), este último volviendo a situarse en un lugar de podio provisional por primera vez desde 2019. El propio Al-Attiyah analizó la semana como positiva, aunque advirtió que la carrera “es larga” y que la fiabilidad y la navegación seguirán siendo claves para no perder terreno en la segunda mitad del recorrido.

Entre las motos, la categoría también mostró dinamismo: tras varias etapas con liderazgo cambiante, el australiano Daniel Sanders sigue al frente de la clasificación, aunque una penalización por exceso de velocidad redujo su margen y le permitió al estadounidense Ricky Brabec festejar la victoria de etapa y acercarse peligrosamente en las posiciones de vanguardia, con apenas 45 segundos de diferencia en la general.

La primera parte del rally también confirmó el excelente nivel del argentino Luciano Benavides, que culminó la sexta jornada con un sólido ritmo y términos de competencia muy positivos, ubicándose tercero en la general de motos, a poco más de 10 minutos de la punta.

Además de los cruces por la victoria en las divisiones principales, el Dakar 2026 sigue con atención la categoría Challenger, donde el matrimonio argentino Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini cerró la primera semana en el segundo lugar de la general, a menos de cinco minutos de la punta, tras una etapa disputada que coronó al chileno Ignacio Casale en la jornada de este viernes.

Los balances individuales de pilotos como Kevin Benavides en su debut en coches reflejan la mixtura de sensaciones que dejó la semana. El dos veces ganador en motos reconoció que la adaptación a la nueva categoría fue dura, marcada por problemas mecánicos y la dificultad de largar entre mucho polvo que condicionó su ritmo, aunque valoró la experiencia y la posibilidad de encarar la segunda mitad con una mejor posición de salida.

Con este panorama, el Dakar se toma un respiro antes de volver a encender motores hacia su recta decisiva. El sábado de descanso en Riad servirá no solo para que los pilotos recuperen fuerzas sino también para que los equipos revisen máquinas, estrategias y posiciones, en un rally donde cada minuto ganado o perdido puede marcar la diferencia entre soñar con la victoria o resignarse a la acumulación de kilómetros por delante.