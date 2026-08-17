Rodri finalmente jugará en Barcelona que le pagará 70 millones de euros al Manchester City por su traspaso

Rodri, el volante central del seleccionado español reciente campeón del mundo, cumplirá su sueño futbolístico a los 30 años: jugará en el Barcelona de España. El club catalán llegó a un principio de acuerdo con el poseedor de su pase, Manchester City, y por un poco más de 70 millones de euros vestirá la camiseta blaugrana la próxima temporada.

El jugador que ganó el Balón de Oro en la Copa del Mundo tenía contrato con la entidad inglesa hasta junio de 2027 pero ya había manifestado su intención de no renovarlo. Ante esta situación y luego de la partida como entrenador de Pep Guardiola decidió aceptar la propuesta de venta.

Surgido del Villarreal español el mediocampista estuvo entre los grandes objetivos de Real Madrid en estos días para que sea refuerzo "merengue" pero su inflexibilidad en la hora de las negociaciones hizo que la operación se cayera rápidamente. Ahi Barcelona aceleró y cerró el traspaso.

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Barcelona logró su cometido a menos de una semana de su debut en la liga española ante Elche, equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi.

En Manchester City Rodri Hernández jugó 298 partidos en siete temporadas y ganó 14 títulos, entre los que se destaca la Champions League de 2023, además de haber sido ganador del Balón de Oro en 2024.

En su trayectoria con la selección de España, a la que fue convocado por primera vez en 2018, el mediocampista ya conquistó tres copas: la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026; en las tres fue elegido como el mejor jugador del certamen.

Rodri deberá pasar la revisión médica este lunes para luego firmar un contrato que sería por cuatro años. Con pocos entrenamientos con sus nuevos compañeros, seguramente saldrá a la cancha para transformarse en el emblema del conjunto que orienta el alemán Hans-Dieter Flick, que tiene como principal meta obtener la Liga de Campeones de Europa.

Para este desafio también llegaron al club el delantero inglés del Newcastle, Anthony Gordon (también pagó por su pase unos 70 millones de euros), el atacante Karim Adeyemi, proveniente del Bayer Leverkusen de Alemania, y el joven extremo belga de 18 años Jesse Bisiwu, quien marcó dos de los cinco goles en el amistoso en el que este domingo Barcelona goleó al Basilea de Suiza por 5 a 2. Entre las posibles incorporaciones figura además el ex River Julián Alvarez que quiere dejar Atlético de Madrid para ser el reemplazante del polaco Robert Lewandoski, quien se marchó a Chicago Fire de la liga estadounidense.

Otro que podría sumarse es el defensor portugués Joao Cancelo, en condición de libre.