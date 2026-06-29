Una de las estrellas de Brasil se burló de los jugadores de Japón tras lograr una ajustada clasificación

Tras el sufrido triunfo de Brasil por 2-1 ante Japón, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, el delantero brasileño Matheus Cunha se dirigió de forma provocativa hacia el banco de suplentes ocupado por los asiáticos. El hecho ocurrió apenas se consumó la clasificación de "La Canarinha" a la siguiente fase del torneo.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que el atacante lanzó una dura frase y realizó gestos con las manos. "Tenemos cinco, respeto", gritó el delantero al recordar la cantidad de copas del mundo obtenidas por el conjunto sudamericano.

El futbolista acompañó su reclamo con un fuerte gesto con las palmas hacia abajo, con el claro objetivo de exigir silencio y calma a los rivales. El jugador del Manchester United busco responder de forma directa los comentarios de los jugadores nipones previo al encuentro.

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El futbolista japonés Kento Shiogai encendió la controversia con declaraciones punzantes sobre la actualidad del combinado dirigido por el italiano Carlo Ancelotti. Las afirmaciones molestaron a la Verdeamarela, cuyos integrantes las utilizaron como motivación extra.

"Brasil era fuerte antes. Tengo la imagen de que Francia es fuerte. Argentina también. De Brasil no escuché mucho últimamente. ¿Neymar? No es más el de antes", había manifestado el jugador nipón.

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Japón se colocó en ventaja gracias un gol anotado por Kaishu Sano. Sin embargo, la paridad del marcador llegó a los 11 minutos del complemento, cuando Casemiro anotó de cabeza en las inmediaciones del arco.

Cuando el tiempo reglamentario se extinguía y el tiempo suplementario parecía el destino del cotejo, apareció Gabriel Martinelli en el minuto 96. El delantero del Arsenal definió con notable precisión tras un pase filtrado de Bruno Guimaraes para decretar el 2-1 definitivo.