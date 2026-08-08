En nombre de Dios

Pasaron ocho años y el mundo siguió andando. La religión también. Más allá de profecías sobre su eterno final, lo cierto es que los rituales, la búsqueda de espiritualidad o las organizaciones religiosas siguen gozando de buena salud. Tuvimos, sí, un incidente que mantuvo a la humanidad en vilo, que convocó al ring a ese otro dios llamado “ciencia”. Fue cuando menos curioso oír hablar de ARN mensajero o cepas de virus o enzimas convertidoras de angiotensina en el supermercado, y la cena familiar resultó casi como entregarse a ritos paganos –que alguien nos salve, por favor, aunque sea con palabras difíciles–. Por fortuna, a la ciencia le importan menos los dioses que los experimentos, y asistimos al experimento inédito de que todos los científicos y las científicas del mundo tuvieran un único pensamiento en la cabeza: cómo salir de la pandemia desde la medicina, la química, la computación o las ciencias sociales, entre tantas otras (desafiando al rito, destruyendo mitos, como dice la canción).

Sin embargo, el mundo siguió rezando y creyendo, solos o acompañados, como si evolutivamente estuviéramos destinados a hacerlo. No necesariamente yendo en contra del progreso científico o tecnológico quizá, acompañándolo. De alguna manera, si la tecnología es el arte y la técnica de hacer cosas, hasta podríamos pensar en los rituales como una especie de tecnología basada en las repeticiones, los cantos y bailes, el uso de la palabra, el contar historias y el máximo aprovechamiento del efecto placebo con fines muy específicos.

Más allá de las críticas que podamos hacer, los rituales religiosos cumplen su función –la misma que cuando se inventaron, junto con la aparición de Homo sapiens o tal vez mucho antes–. Los estudios sistemáticos sobre la religión muestran que la gente que la practica tiende a ser más feliz y hasta a involucrarse más con su comunidad.

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Algunos datos, incluso, indican que las personas religiosas pueden vivir más, en promedio–quizá por los beneficios que ocasiona la reducción del estrés al ceder algunas decisiones a otros líderes, terrenales o celestiales–.

Por supuesto, no es sólo la práctica de rituales religiosos la que aportará mejoras en la salud, sino acompañarla de hábitos saludables y, por qué no, felices (incluyendo reunirse con otras personas de manera regular, y si son muchas, tanto mejor). Como siempre, determinar causalidades en cualquier relación es algo muy complicado; como mucho, podemos decir que el comportamiento religioso correlaciona con estos beneficios, pero de causas, por ahora, mejor no hablar.

Mucho tiempo ha pasado desde que Sigmund Freud (en El provenir de una ilusión, de ¡1927!) declarara la religión como una especie de neurosis infantil, y presumiblemente curable.

En estos casi cien años la ciencia ha tomado la religión –y la fe– como objeto de estudio y, desafiando a Sigmund, tiende a colocarlas como factores que mejoran la calidad de vida en general, y que disminuyen la incidencia de rasgos psicóticos (aunque, claro, en algunos casos extremos, la aumentan).

Curiosamente, no todas son rosas: según algunos estudios, las personas religiosas propenden a un mayor sobrepeso (lo que seguramente alimentó los arquetipos de frailes y otros personajes religiosos en series y películas). Las hostias, la carne kosher y los vinos bendecidos también tienen sus efectos, por lo visto.

Por otro lado, el número de personas que se consideran “activamente religiosas”, esto es, que atienden regularmente a servicios de distintos credos o siguen sus preceptos de manera bastante literal, está decreciendo en todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de creyentes se mantiene bastante estable; ¿será que para creer basta con uno mismo, sin toda la parafernalia de los rituales asociados?

Parece difícil no buscar explicaciones evolutivas al surgimiento y mantenimiento de las religiones, sobre todo de aquellas que promueven los comportamientos sociales. El profesor Ara Norenzayan, de la Universidad de British Columbia, ha ensayado diversas explicaciones para esto.

Según sus ideas, hay cierta relación entre la aparición de grandes ciudades (hace no más de doce mil años) y la propagación de las religiones.

Tal vez las tecnologías religiosas y la propuesta de agentes sobrenaturales tuvieron algo que ver con una mayor posibilidad de cooperación y de procreación en aquellos que las practicaban, volviéndose una ventaja evolutiva. Sin duda también contribuyó nuestra inclinación primate a ser un poco altruistas y favorecer el comportamiento prosocial, pero quizá no alcanzó y se necesitaron estas tecnologías y rituales para crecer como civilización. Los dioses y sus devociones son capaces de otorgar recompensas y castigos y, en el camino, generar sociedades estables. Para Norenzayan y sus amigos, las tecnologías religiosas surgieron casi por azar, como un subproducto de las habilidades cognitivas de los humanos, sin un particular valor adaptativo, pero, con el tiempo ¡bingo!, comenzaron a tener éxitos insospechados y llegaron para quedarse. Es más, en algún experimento –casi como en un juego de mesa– demostraron que las religiones con dioses más “morales”, capaces de castigos sobrenaturales, logran un mayor comportamiento prosocial, al menos entre los correligionarios que comparten los mismos dioses.

El rezo es, seguramente, una de las tecnologías religiosas más efectivas. En las personas creyentes hasta es capaz de disminuir la chance de hacer trampa en un examen. El llamado comunitario al rezo se interpreta como una señal para la cooperación: en un experimento realizado en Marruecos, la gente se mostró más cooperativa en un juego de intercambios económicos cuando se oía el llamado al rezo desde la mezquita que cuando no se lo oía. Algo similar se logró cuando en el juego se introdujeron conceptos sobre Dios de manera “casual”: cuando el Gran Hermano está presente, aun de manera implícita, nos volvemos más cooperativos.

Pensemos ahora en Messi haciendo uno de sus goles favoritos, aquellos en los que hace la diagonal de derecha a izquierda, arrastra todas las marcas, se acomoda para la zurda y la clava en un ángulo imposible. Detengámonos en el momento inmediatamente posterior al golazo. ¿Hacia dónde mira Messi para agradecer a los dioses y, de paso, dedicarle el tanto a su abuela? ¡Hacia arriba, por supuesto! Las tecnologías religiosas pueden ser de lo más simples y, aún así, tremendamente efectivas. Imaginen un ritual con un dios como protagonista:

¿dónde lo imaginan, o bien, hacia dónde dirigen la mirada? De nuevo: ¡hacia arriba, por supuesto!

Nada de esto es casual: ni los goles de Leo ni la mirada hacia lo alto. El espacio vertical “superior” se suele asociar con el poder, el conocimiento, la sabiduría. Hasta hay experimentos que muestran que mirar hacia arriba nos cambia los juicios de valor respecto de determinados argumentos. Por ejemplo, si miramos allá arriba, escuchamos con mayor atención los consejos que pueden darnos otros participantes.

¿Dónde suelen estar los altares, las imágenes religiosas, los objetos sagrados? ¿Hacia dónde “elevamos” los rezos? ¡Hacia lo alto, como Messi!

Es posible que esto explique también la grandeza de la arquitectura religiosa: la apuesta es quién tiene la pirámide, la mezquita, la iglesia o la sinagoga más grande. Quizá esa monumentalidad, extremadamente costosa, nos vuelve más sensibles a lo grandioso, a lo que está más allá de lo normal.

Sabemos también que hay rituales para todos los gustos. Un trabajo de campo buscó las propiedades que hacen de ellos las mejores recetas para incrementar la cooperación entre la gente; si implican movimientos sincrónicos o alguna noción de lo “sagrado”, tanto mejor.

Así, otras tecnologías exitosas, que también exploramos en el libro, son las de la sincronía entre los correligionarios. Sabemos que cantar en coro es mucho más que sumar voces: logra propiedades diferentes a la suma de las partes. Lo mismo ocurre cuando bailamos una coreografía grupal; se genera algo en el baile de salón, como en esos bailes en fila en que vaqueros y vaqueras le sacan chispas al piso del bar.

Pues bien, cuando estos movimientos corales y físicos se utilizan en rituales religiosos, la sincronización que resulta fortalece la sensación de pertenencia a la comunidad y la creencia en ese “algo más” que excede nuestros sentidos terrestres. En un ritual musulmán, por ejemplo, cientos de hombres mueven sus cabezas al unísono mientras emiten sonidos ancestrales. Se trata del ma´rifa, la noción sufista que establece que el conocimiento de lo divino viene a través de la experiencia: para conocer, hay que hacer, y mejor si lo hacemos todos juntos. De hecho, algunas de estas experiencias se conocen como “el camino del corazón”, y nada mejor que estudiarlas desde el punto de vista cardiológico, con sensores de frecuencia cardíaca colocados en los participantes mientras están en pleno ritual. Y sí: los corazones tienden a latir todos juntos y a la misma frecuencia. El poder de la sincronización, explica Dimitris Xylagatas en una charla de TEDxAtenas, es un ejemplo más del poder de los rituales para mantenernos unidos en las buenas y en las malas.

Más allá de esto, a falta de rituales, podemos contratarlos. Sí: a eso se dedica un “Laboratorio de Diseño de Rituales”, en California, que desarrolla los rituales necesarios a nivel personal o, incluso, empresario.

Su lema es “Usted nos cuenta el problema. Nosotros le creamos un ritual”. Y son bien prácticos: se trata de propuestas breves, livianas, hasta divertidas. De alguna manera, sostienen que los nuevos sacerdotes son los diseñadores (de rituales, en este caso).

Si no queremos que nos inventen un ritual personal, podemos probar también las nuevas congregaciones, como la Primera Iglesia de Inteligencia Artificial, también conocida como “El camino del futuro”, que se basan en la “realización, aceptación y culto a un dios basado en inteligencia artificial, creado por software y hardware computacional”. Eso no es todo: ya existen sacerdotes robóticos, sobre todo en Japón, como era de esperarse. Allí está Mindar, un sacerdote budista creado en Kyoto que puede dar sermones y ordenar las cosas en el templo. Pero Mindar no está solo: también andan predicando robots hindúes, budistas (Xian´er), protestantes (como BlessU-2, cuya traducción sería “bendiciones para ti también”), especiales para funerales (como Pepper) y hasta SanTO (el “Operador Teomórfico Santificado”), que siempre tiene una buena frase del Evangelio para apoyarnos. ¿Será este el camino de la humanidad? ¿Rituales diseñados ad hoc y asesores espirituales robóticos?

Posiblemente no; algo nos dice que seguiremos necesitando el contacto humano, la palabra justa –y no evocada desde una memoria de silicio–, una caricia de piel y no de siliconas. Sin embargo, es cierto que hasta la noción de “humanidad” tiene sus vericuetos. Basta con dar a las cosas un nombre humano para sentir cierta empatía con ellas. Así, un experimento demostró que al nombrar un vegetal con un apelativo humano y agrega le un adjetivo descriptivo, los sujetos sentían mayor compasión al ver que se lo pinchaba con una aguja. ¿Será, entonces, que llamar a un robot “Felipe” o “Manuela” y agregarle un bello adjetivo lo humaniza, y estaremos dispuestos a entregarle nuestros secretos y compartir nuestros sufrimientos, esperando sus consejos y reprimendas? Por ahora es algo que está del lado científico y académico del mundo. Por ahora

Lo cierto es que las implicancias de la religión, sus tecnologías y rituales van mucho más allá del puro interés académico.

Según proponen en la prestigiosa Clínica Mayo, la religiosidad y la “espiritualidad” (siempre tan difícil de definir) pueden asociarse a mejores resultados en los tratamientos clínicos de las personas creyentes. Es más, afirman que no prestar atención a las necesidades religiosas o espirituales de los pacientes puede complicar o enlentecer algunos procesos clínicos. Y esto no necesariamente significa que los médicos deban volverse religiosos o espirituales, sino que sepan escuchar y atender a quienes tienen del otro lado del mostrador (o de la camilla). Asimismo, los avances de la medicina han convertido muchas enfermedades en algo crónico, disminuyendo la letalidad a la que nos tenían acostumbrados, y si el tratamiento se vuelve más largo, conviene tener algo –Algo– en qué apoyarnos. Sin embargo, las amenazas siempre están, y los cuidados –incluyendo los paliativos–deben considerar todas las necesidades de los pacientes, físicas y bueno, de “las otras”, sean lo que sean.

Otra consecuencia de estas prácticas es mucho más cercana de lo que imaginamos: se da en el áspero terreno de la política partidaria. Las encuestas de religión del Departamento de Sociología de la Universidad Baylor (Estados Unidos) se vienen realizando religiosamente (perdón ) desde 2005. Algunas conclusiones de 2021 son particularmente interesantes, incluyendo que los partidarios republicanos de Trump son mucho más propensos a rezar por su candidato que los demócratas de Biden (aunque los muy muy muy demócratas “clásicos” también tendían a rezar). De alguna manera, al menos en los Estados Unidos, la filiación extrema con un partido político lleva a pedir la asistencia divina en las elecciones. Y esto ocurre en un país en que alrededor del 80% de la población manifiesta rezar alguna vez, aunque sea unos pocos minutos cada tanto. Es cierto que el panorama está cambiando:

la gente tiende a definirse más como “espiritual” que como religiosa. De alguna manera, prefieren una mirada individual sobre aquello que consideran trascendente y no tanto la organización social que proponen –y a veces imponen– las instituciones religiosas. Esto no quiere decir que estas instituciones no tengan un rol social indelegable, y a veces son las únicas organizaciones que llegan a una parte de la población. Sin embargo, la tradición de ir a misa, o a servicios religiosos de cualquier índole, parece estar decayendo. Nuevamente, conviene separar esto de las creencias de la gente en lo espiritual o, directamente, sobrenatural, que se vienen manteniendo bastante invariables desde hace rato. Unos miles de años, digamos.

De todo esto tratan estas Neuronas de Dios. Sobre todo, de cómo estas tecnologías rituales y religiosas aprovechan ciertos circuitos cerebrales innatos; la idea principal es que, si la creencia en lo sobrenatural está tan arraigada en nuestra especie, quizá se deba a alguna ventaja adaptativa que tuvo a lo largo de nuestra historia (“tuvo”, porque no es necesariamente tan claro que la siga teniendo, pero así también funciona la evolución, con huecos o bolsillos que quedan escondidos y se mantienen recordando glorias pasadas). La religión, por supuesto, se basa en tales creencias, en la fe en “algo más”, pero se trata de una organización social, con sus reglas y rituales, que aprovecharía esa tendencia humana. Desde la ciencia nada impide que tratemos de entender estas creencias, por qué se han mantenido más allá de la cultura y de los avances tecnológicos (aunque, como decimos en este prólogo, también los rituales son una especie de tecnología); en suma, hacer una ciencia “de” la religión como fenómeno eminentemente humano.

Las investigaciones sobre los circuitos cerebrales que están detrás de estas creencias siguen avanzando, así como las hipótesis sociales y antropológicas que intentan explicarlas. El libro ha mantenido todas estas explicaciones disponibles sobre cierta neuroanatomía/fisiología/farmacología de la fe y la religión, más allá de la corrección de algunos errores o interpretaciones (en varios casos, señalados por los lectores de las primeras ediciones del libro).

Somos, como especie, resolvedores de misterios. Llevamos en la cabeza una máquina de predicción que se enfrenta permanentemente a la incertidumbre. Sin embargo, hay una duda, una intriga que parece querer mantenerse a salvo de cualquier experimento o hipótesis: el más allá, el concepto de Dios, lo sagrado. ¿Tiene que ser así? Entender algo, robarle secretos a la naturaleza, no le quita magia o belleza; por el contrario, es profundamente mágico y bello. Partimos de la base de que todo tiene una explicación, aunque nos cueste encontrarla, aunque los instrumentos para entender el universo aún nos queden cortos. Pero que esa explicación esté lejana no significa que no debamos comenzar a buscarla.

A lo largo de estas páginas esbozaremos ideas sobre el rol de la fe y la religión en esto que somos: humanas y humanos en busca de sentido. También revisaremos muchas de las funciones adaptativas y, por qué no, benéficas de esta particular organización social que hemos inventado (sin olvidar que en nombre de la fe y de la religión se han realizado atropellos y crueldades a lo largo de la historia). La gran pregunta –o una de las grandes preguntas– sigue siendo si las necesitamos, si necesitamos esa fe y esas religiones para ser humanos, para portarnos bien, para ayudarnos, para maravillarnos con la vida y sus encrucijadas. La historia parece decirnos que sí, que es necesario: no hay otra forma obvia de explicar el auge y la permanencia de las religiones y la creencia en lo sobrenatural.

Pero cambia, todo cambia, y como habitantes de este universo maravilloso podemos apostar a la sorpresa, al cuidado, la curiosidad, las ganas de conocer y hacer preguntas. Eso, también, es ser humano. Poder cantarles a otros dioses más terrenales (o espaciales, si viene al caso); incluso, a las flores, como el incomparable Richard Feynman en su Oda a una flor.

Tengo un amigo que es artista y con quien a veces no estoy muy de acuerdo. Puede sostener una flor y decir “qué hermosa es”, y estaré de acuerdo. Luego dirá “como artista puedo ver cuán hermosa es, pero vos como científico la separás en partes y se convierte en algo aburrido”, lo cual me hace pensar que está un poco chiflado. Primero que nada, la belleza que él ve está disponible para otra gente, incluyéndome a mí, creo

Puedo apreciar la belleza de una flor. Al mismo tiempo, veo mucho más de la flor de lo que él ve.

Puedo imaginar las células, las complicadas acciones que ocurren dentro, que también son bellas.

Quiero decir: no es sólo belleza en esta dimensión del orden del centímetro; también hay belleza en dimensiones más pequeñas, la estructura y los procesos internos. El hecho de que los colores de la flor evolucionaron para atraer insectos polinizadores es interesante: quiere decir que los insectos ven el color. Agrega una pregunta: ¿existe el sentido estético en formas inferiores? ¿Por qué es estético? Todas preguntas interesantes cuyo conocimiento científico agrega a la excitación, al misterio y maravilla de una flor. Sólo agrega. No entiendo cómo puede restar.

Ya lo decía el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Y conoce también a las flores, las nubes, las charlas entre las neuronas.

Incluso entender por qué mucha gente cree en dioses y milagros. Sólo agrega. No entiendo cómo puede restar.

☛ Título: Las neuronas de Dios

☛ Autor: Diego Golombek

☛ Editorial: SXXI editores

☛ Edición: 2026

☛ Páginas: 232

Datos del autor

Diego Golombek es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor plenario en la Universidad de San Andrés, donde dirige el Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo (LITERA), especializado en sueño y cronobiología, el estudio de los ritmos y relojes biológicos, y es investigador superior del Conicet.

Fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias y coordinador del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia.

Tiene una reconocida trayectoria como comunicador de la ciencia en ciclos televisivos y medios gráficos, y es autor de numerosos libros de ciencia y divulgación científica. Entre varias distinciones recibió la beca Guggenheim, el Premio Kalinga/Unesco la máxima distinción mundial en divulgación científica, el Premio Konex, el Premio Nacional de Ciencias Bernardo Houssay, la Orden de las Palmas Académicas del gobierno de Francia y el curioso (aunque académico) Premio Ig Nobel.