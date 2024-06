Grises de la economía

La economía de Frondizi (1958-1962)

Ezequiel Burgo: Juan Carlos, vamos a homenajear tus primeros 80 años, como te gusta decir, situándonos en la época. Estamos en 1958, Arturo Frondizi es el presidente y ocurren dos novedades para los temas que seguimos: se crea el Ministerio de Economía. Formalmente podemos decir eso y, además, ese año la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires aprueba la Licenciatura en Economía Política.

­—Juan Carlos de Pablo: No me acordaba. Es muy interesante el punto que hacés sobre el ministerio porque, independientemente del organigrama, alguien cumple el rol. Dentro de una organización, una cosa son los cargos, y otra, los roles. Pero alguien hace ese cargo y lo explicita en términos de quién será el ministro de Economía.

EB: Se fusionaron distintas secretarías hasta el momento dispersas, Agricultura, Hacienda, Finanzas, Comercio, Industria y Minería y Energía. Frondizi tenía algunos problemas –ahora vamos a ver– y tenía que corregir varias variables económicas al mismo tiempo como para que Economía no concentrara toda la labor.

JCDP: Alsogaray le diría un año más tarde a Frondizi: “Soy ministro de Economía y de Trabajo”.

EB: ¿Cuántos años tenías cuando asumió Frondizi?

JCDP: Tenía 14 años, y 18 cuando lo echan.

EB: ¿Qué vivencias tenés de aquel momento?

JCDP: Dos. La campaña electoral de 1962 terminó mal para el oficialismo porque permitió que el peronismo se presentara a elecciones legislativas y provinciales. En la provincia de Buenos Aires ganó el candidato del peronismo, Andrés Framini, un dirigente sindical. Una semana después le hicieron un golpe de Estado a Frondizi. Me acuerdo de que el presidente había hecho veinte discursos con una frecuencia semanal, los preparaba muy bien y era una persona muy elocuente a la hora de hablar. De esos discursos quiero destacar la defensa que hizo Rogelio Frigerio de su figura. Frondizi quería que Frigerio fuera ministro de Economía, y por presiones no lo dejaron. Lo nombraron secretario de Relaciones Socioeconómicas, y a los cuatro meses se fue. Pero siguió asesorando ya fuera del gobierno. En uno de esos discursos rescata la figura de un asesor cuestionadísimo de Franklin Delano Roosevelt, Harry Hopkins. Una vez, en una entrevista, Roosevelt respondió sobre la figura de Hopkins y las críticas que recibía: “Entiendo, pero ¿sabe la tranquilidad que es para un presidente que aparezca una persona que no le viene a pedir nada?”.

EB: ¿Y la segunda vivencia?

JCDP: Aquel famoso tema por la política petrolera. Cuando a Frondizi le preguntaron, al llegar a la presidencia, por aquel libro o escrito de 1954 en el que se había manifestado en contra de los contratos petroleros, él respondió: “Sí, sí, en 1954 yo escribí ese libro”. Claro, estaba en contra. Y ahora a favor. Yo me planteo el siguiente dilema y se lo dejo al lector. Frondizi asume como presidente, ¿y qué tenía que hacer, aferrarse a lo que escribió cuatro años antes y no tener autoabastecimiento o dejar a un costado el libro que escribió? Aprendí de Emilio Perera que entre 1954 y los contratos había sucedido en el mundo la crisis del Canal de Suez. El 26 de julio de 1956 el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, decidió nacionalizar el canal, lo que significó la estatización de ese paso por parte de Egipto. Eso obligó a la Argentina a buscar petróleo y, por lo tanto, a cuidar las reservas de energía; en 1958 tenían un valor muy distinto al de 1954. Es decir que 1958 no era 1954, cuando Frondizi había escrito en contra de los contratos petroleros.

EB: Cuando asume Frondizi en mayo de 1958, da un discurso que dura una hora. Es uno de estos que vos mencionás. Dice una frase contundente por su modestia: “No habrá milagros y no debe esperarse de este gobierno, en su iniciación ni en ningún momento, decisiones de carácter espectacular”. ¿Frondizi arrancó con una suerte de gradualismo que después, por error de cálculo, terminó en una política más de shock al sumar a Álvaro Alsogaray como ministro de Economía?

JCDP: Frondizi arrancó con ideas estructurales que le había dado Frigerio, pero sin la menor idea de la coyuntura que atendía un diplomático, Donato del Carril, que asumió el cargo de ministro de Economía. Los primeros meses de 1958 fueron un despelote fenomenal. Venía el Diluvio Universal, y el plan de Frondizi era el Arca de Noé. El programa que tomó con el Fondo Monetario Internacional fue recién en diciembre de 1958, o sea que le llevó unos meses acomodarse. Frondizi consiguió algunos resultados a mediados de 1959.

EB: ¿Por qué demoró en esos primeros meses?

JCDP: Frondizi se visualizó presidente cuando se fue Perón, en 1955. Los economistas peronistas estaban presos, y los radicales estaban con Balbín. Frondizi conoció a Frigerio por medio de Narciso Machinandiarena.

EB: Uno de los fundadores de la revista Qué, que impulsó las ideas desarrollistas desde 1946.

JCDP: Así es. En mi vida conocí a tres personas de energía desbordante: Rogelio Frigerio, Domingo Cavallo y el ingeniero Justiniano Allende Posse, que asfaltó treinta mil kilómetros en el país a partir de un impuesto chiquitito de la nafta. Frigerio se preocupaba por la estructura de la economía, y si le preguntabas: “¿Cómo viene la inflación de julio?”, te respondía: “No tengo la más mínima idea”. El arranque de Frondizi fue a todo trapo en el plano estructural y librado a Dios en lo coyuntural. Los indicadores de 1958 fueron pésimos y los de 1959 empezaron a estabilizarse a mitad de año, como dije antes.

EB: Frigerio decía: “Bienvenidos los capitales, pero cerremos la economía”.

JCDP: En aquel momento se creía que la economía crecería mediante la producción de acero, a punto tal que había quienes proponían no calcular más el PBI y medir el grado de desarrollo de un país por el consumo de acero por habitante. Sin embargo, Frigerio se percató de que un 30% de las importaciones era de petróleo. Entonces dijo: “Acá la gran batalla es el petróleo”. La hicieron a gran velocidad. Una vez le preguntaron a Frondizi por qué no habían enviado los contratos petroleros al Congreso. Respondió que no se los habrían aprobado.

EB: ¿Cuál era el beneficio para la Argentina de que ingresaran capitales extranjeros como justificaban ahora Frondizi-Frigerio?

JCDP: Vos y yo, que somos economistas y estudiamos a David Ricardo, sabemos que el principio de la ventaja comparativa es universal. Ahora bien, eso de que los modelos de comercio internacional tienen inmovilidad internacional de factores y movilidad de bienes es una especificidad de Inglaterra. Los estadounidenses eran muy críticos de Ricardo, decían que su país necesitaba movimiento de factores porque les sobraba tierra y necesitaban capital. Eso aplicaba a los Estados Unidos, pero también a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Argentina. Y el capital muchas veces viene con complemento. El ferrocarril en la Argentina llegó con contadores y hasta trabajadores ingleses. La teoría de comercio internacional desde el punto de vista del movimiento de bienes y factores se ajusta a la realidad y las circunstancias.

EB: Me dejaste pensando en los ingleses y su mirada de la libertad de los movimientos de capitales. Antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo y la globalización se beneficiaron de esa libertad que buscaba explotar en territorios lejanos los recursos físicos, para expandir y autosustentar el imperio británico. Eso cambia después con la posguerra, ¿no? En los países industrializados hay controles de capitales, cepos, desdoblamientos, y el capital ya no fluye tanto.

JCDP: Con Frondizi se puso de moda la inversión extranjera directa. En parte fue mérito suyo, pero también de un escenario internacional y un mundo en que el tema se instaló. La inversión extranjera directa fue pensada para el mercado interno. Cuando decidiste abrir la economía argentina, tuviste problemas insuperables porque no se habían tenido en cuenta temas de economía de escala de sus empresas. También hubo proteccionismo. Con Frondizi había cuatro categorías de protección efectiva: 0%, 20%, 40% y 300%. No hay que mirar el pasado con los ojos del presente porque no se entiende nada.

EB: ¿A qué gobierno te hace acordar el arranque de Frondizi cuando decís que tenía claros el rumbo y el largo plazo, pero no la coyuntura?

JCDP: Menem. Los primeros dos meses su gobierno logró sacar dos leyes fundamentales, de la mano de Roberto Dromi. Avanzaban en las privatizaciones y en la modernización de la economía, antes que en la estabilización, que lograría más tarde Domingo Cavallo. Desde el punto de vista coyuntural, Menem se rodeó de Miguel Ángel Roig, Néstor Rapanelli, Erman González y Cavallo, quien recién apareció un año y medio después. Con Frondizi pasó lo mismo.

EB: Recuerdo una frase de Tyler Cowen, que critica a los economistas por pensar y ocuparse mucho del largo plazo y desatender el corto plazo, como desmereciendo o despreciando el día a día en vez de las grandes ideas y construcciones.

JCDP: Mi ejemplo preferido es el de una flamante madre con su bebito de cinco meses al costado de la computadora, y ella qué hace: ¿está eligiendo a qué colegio y universidad irá el pibe? Por supuesto que a los tres minutos el chico se hace pis y caca, y ella tiene que atajar los pañales. Entonces, a todos los que dicen que hay que ocuparse de lo importante y no de lo urgente, yo les digo: “Pará, ¿a vos te parece que todas las madres del mundo pueden estar equivocadas?”. La madre cambia el pañal y después sigue con la mamadera, no con el application form para Havard. Pero rebobinemos. ¿Qué tenemos que destacar de todo esto? Hay que ocuparse de lo importante y lo urgente. Pero además con la perspectiva de que el mundo podría no terminar hoy. Si esta noche se termina el mundo y te guardaste algo, te equivocaste. ¿Cuál es la crítica que se le hace al populismo? Que gasta todo como si el final fuera hoy. Pero si mañana el mundo sigue existiendo y vos te quedás sin plata, fundiste, viejo, ¿qué vas a hacer? Por supuesto que hay urgencias. Todo el tiempo hay urgencias.

EB: Y más en la Argentina, donde vivimos de urgencia en urgencia. Llega Alsogaray como ministro de Economía de Frondizi.

JCDP: A fines de 1958, Frondizi aplicó un ajuste brutal. El primer semestre de 1959 fue tremendo. Alsogaray, antes de ser ministro de Frondizi, había tenido una experiencia ministerial durante la Revolución Libertadora.

EB: ¿Te acordás de esa crisis?

JCDP: Sí, porque había rendido en la escuela ocho materias libres de once. Un tío, emocionado por el esfuerzo que había hecho, me dijo que me iba a regalar un aparato genial para escuchar música, el Wincofon. Rendí las tres materias restantes en marzo, y me dijo: “Te lo compro”. Pero no pudo, pobre. El precio del equipo había pasado de 1.600 o a 3.800 pesos. Y no era que recibías un email de Frigerio diciéndote: “Bancá que es un semestre”, que sabías que luego la cosa se acomodaba, o como pensamos ahora. Eso fue como una híper. La primera parte de 1959 fue brava, sí. Se liberalizó el tipo de cambio, y “liberar” quería decir que el tipo de cambio era libre, oferta y demanda. El tipo de cambio llegó a 120 pesos, y la situación se puso difícil. A mediados de 1959 llegó Alsogaray, quien debía tener coincidencias con Frondizi, pero la humildad y la simpatía del ingeniero no eran dos de sus características personales. En una memoria muy jugosa de 1992 manifestó que la presidencia de Frondizi la dividía en tres: antes de que llegara él, mientras él estuvo y después que él se fue. La interna con Frigerio fue fenomenal. Algunos dicen que Alsogaray llegó por presión de los militares, no lo sé. Pero él se quedó hasta abril de 1961. Ahí dijo la famosa frase: “Hay que pasar el invierno”. La caída de la economía que sufrió en 1959 fue recuperada en 1960 y en 1961.

EB: ¿Qué recordás de Alsogaray ministro de Economía?

JCDP: Su parte didáctica. Estábamos en un mundo, a principios de los años sesenta, donde la gente tenía televisión, y Alsogaray aparecía con unos pizarrones. Se fue porque se negó a firmar el proyecto de una obra.

EB: Otra novedad del gobierno de Frondizi: fue el primer presidente en hacer un programa con el FMI.

JCDP: El FMI había sido creado en 1944. Hubo un decreto de Edelmiro Farrell para ingresar en el organismo, pero se dijo que Juan Domingo Perón, su sucesor, lo cajoneó después. El Informe Prebisch sobre el estado de la economía argentina luego de la experiencia peronista –hecho por Raúl Prebisch– fue lapidario sobre el estado de situación económica. Y si bien públicamente también le dijeron de todo a la Revolución Libertadora, Frondizi terminó haciéndole caso: devaluó el peso, puso retenciones y el país firmó con el FMI. La Argentina había entrado como miembro en 1954, y el primer programa por 100 millones de dólares lo hizo en 1958. Parece poca plata hoy, pero en aquel momento era mucha. En esa época, el FMI tenía cierta ascendencia intelectual y se creía que si un país recibía su ayuda, o tenía luz verde del Fondo, sus perspectivas mejorarían. Con Frondizi, la Argentina aumentó las reservas como 300/400 millones de dólares, que era un montón. Con esa cifra podías defender el tipo de cambio.

La economía de Milei: cien días

EB: El 10 de diciembre de 2023 asumió Javier Milei como presidente. En tu libro Bodas de oro profesionales, publicado en 2014, citaste a Milei en un listado largo de colegas con los que, según vos, desarrollaste una amistad. De él contaste: “Comenzamos a hablar a propósito de la obra de Miguel Sidrauski. Fogoso, muy trabajador, en los últimos años es el colega con el que almuerzo con mayor frecuencia”. ¿Cómo lo ves?

JCDP: Lo primero que tenemos que hacer, Ezequiel, es fechar esta conversación. Estamos hablando a fines de marzo de 2024, y estas páginas serán leídas, en el mejor de los casos, en junio. Te imaginarás nuestra audacia para hablar de algo que saldrá impreso en tres meses, así que pedimos caridad, porque esto es la Argentina. Uno tiene para decir varias cosas. Primero, la Argentina tiene un régimen presidencialista. Si no lo asesinan, si no se infarta, si no renuncia o si no le hacen juicio político, Milei será el presidente hasta el 10 de diciembre de 2027. Y esencialmente tendrá un gran test, en octubre de 2025. Lo demás no debería tener mucha importancia. Segundo, la experiencia me dice que los estilos no se cambian. La gente sabe que soy amigo de Milei y me aconseja: “Escuchame, Juan Carlos, cuando lo veas, ¿por qué no le decís que se calme?”. Y yo respondo: “Y vos decime que yo use corbata. Te gusta perder el tiempo”. No cambiará el estilo, pero sí aceptará modificaciones o puntos de vista diferentes siempre dentro de sus formas. No lo veo ni loco ni idiota como para no hacerlo. Tercero, en el arranque de su presidencia, Milei usó a su favor el hecho de ser un fenómeno mundial. Levantó el teléfono y habló con el que quiso. ¿Para qué le sirvió? Para posicionar a la Argentina en un mundo que tiene un despelote fenomenal. Hace unos años una pandemia, luego la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto en Gaza y así. Repito, el mundo actual es muy incierto.

EB: Es el primer presidente argentino con el título de licenciado en Economía. Su ministro de Economía es Luis Caputo, que había sido ministro de Finanzas con Mauricio Macri y más tarde presidente del Banco Central. ¿Qué podemos decir?

JCDP: Arrancó con una recesión y bajando la inflación. La política económica lanzada es absolutamente simple y brutal, porque no tiene muchas herramientas. No hay plata. La diferencia entre no hay plata y hay un poquito de plata es categórica.

EB: Es como la diferencia entre 0 y 1… abismal.

JCDP: Claro. Cuando vos decís “no hay plata”, una vez que se convence, la gente no pide más dinero. Pero cuando decís “hay plata”, vas a ver que se anotan rápidamente todos. Desde ese punto de vista, que la Argentina consiga dinero fresco del FMI o del gobierno estadounidense va a ser un problema. Es difícil sostener esa presión aun cuando el presidente de la nación asegure y jure que la plata “no es para gastar”. Es muy complicado.

EB: ¿Qué te preocupa de la orientación de las primeras medidas?

JCDP: Me gusta decir que en la Argentina las cosas son fluidas. Pero si el país se vuelve medianamente creíble y se genera una suerte de enfermedad neerlandesa, eso no es bueno…

EB: Expliquemos a nuestros lectores que se llama así a un efecto pernicioso para un país cuando ingresan muchos capitales y aprecian el tipo de cambio. Sucedió en los Países Bajos en los años sesenta. Es por eso que, en la Argentina, siempre que el dólar queda atrasado respecto del resto de los precios se dice que puede haber un salto cambiario. Lo hemos visto a lo largo de la historia, con Martínez de Hoz, la convertibilidad y así.

JCDP: Tomar decisiones sobre que viene un salto devaluatorio no me parece razonable. Pero sí es verdad que el atraso del dólar genera un problema, el del costo argentino y el aumento del producto local frente a todo lo importado.

EB: ¿Qué implicancias tiene este problema para el hacedor de política económica?

JCDP: Dos. Primero, a los ojos del Gobierno, este problema siempre parece que no fuera urgente, y cuando no es urgente, resulta casi inexistente. Eso termina mal. Segundo, buena parte de las trabas del costo argentino no dependen del gobierno nacional. ¿Cómo hace el Presidente para decirle al intendente de no sé dónde: “Che, ojo que a ese productor lo estás matando porque le pusiste una tasa”, o a Moyano que bloquea con camiones o a un juez que liquida mal?

EB: Milei hizo promesas también por su propia boca.

JCDP: Claro, y no es sencillo después en el Gobierno. Es muy fácil decir: “Vamos a reemplazar la inversión pública por privada”. Pero ¿quién financia un puente? Un puente es un bien público.

EB: ¿Pensás que las tensiones entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, o entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, explican el fenómeno Milei, como vimos que quizá las peleas entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde dieron luz a Fernando de la Rúa, primero, y a Néstor Kirchner, después?

JCDP: Solo parcialmente. ¿Quién le hubiera puesto una ficha a Milei unos años atrás?

EB: ¿A Caputo lo favorece o lo perjudica que el Presidente sea economista?

JCDP: Caputo es especialista en la parte financiera y se nota que Milei lo deja ahí. En el resto, no es que Milei haga la política económica y se meta en los detalles, pero sí le da un fuerte apoyo a Caputo, para que el ministro de Economía se sienta fuerte frente a las presiones que recibe. En el mundo dijimos que hubo presidentes economistas, como Valéry Giscard d’Estaing, Harold Wilson y varios de origen peruano. Sin embargo, si ves la historia de quiénes han sido grandes presidentes, es muy difícil saberlo a priori, y menos por su formación. Tiene un componente de interrogante fenomenal qué atributo previo sube las chances de que tu presidencia sea mejor. Pero, volviendo a Caputo, creo que el respaldo presidencial para una gestión que tiene como objetivo un ajuste fiscal duro es importantísimo. Antonio Cafiero me decía que la única razón por la que un gobernador va a ver a un ministro de Economía es para pedirle plata. Y la única palabra que tiene a mano el ministro es “no”. Entonces, es muy importante tener al Presidente detrás, porque el gobernador siempre puede decirle al ministro: “Che, ¿a vos quién te eligió? Porque a mí me votó la gente”.

EB: En la campaña, Milei prometió dolarizar, cerrar el Banco Central y quitar el cepo de un día para el otro. Hasta hoy, eso no pasó. ¿Te sorprende que se haya demorado?

JCDP: No. Las cosas en política económica se hacen lo antes posible, y además, nada de eso creo que sea prioritario. La política económica implica prioridades.

EB: Pero ¿qué te dice de él que no las haya hecho?

JCDP: Que, simplemente, en algunas de ellas no tiene apuro. Cuando escucho decir que hay que quitar el cepo, divido entre los abstractos y aquellos interesados en sacar plata del país antes que en entrarla. A mí no me digan que un tipo que quiere poner una fábrica de dulce de leche en la Argentina está esperando que se quite el cepo para instalarse. Es una pavada. El gerente financiero de la filial argentina de una multinacional sí debe estar desesperado por girar dólares, luego de cuatro años en los que no pudo disponer de esos fondos.

EB: ¿Haber hecho campaña diciendo que cerraría el Banco Central o dolarizaría es un ejemplo de que si Milei decía otra cosa no ganaba?

JCDP: Creo que está cumpliendo bastante con lo que dijo, y desde ese punto de vista es raro. Y, en todo caso, puede decir: “Mire con lo que me encontré”. Ahora, también es importante saber otra cosa. Si dijiste algo en la campaña y eso ya no tiene más que ver con la realidad, y te volvés esclavo de lo que dijiste, entonces sos parte del problema. La realidad es tan dramática y cruenta que no podés decir: “Porque como alguna vez dije o prometí…”.

☛ Título: La cocina de la política económica argentina

☛ Autores: Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo

☛ Editorial: Sudamericana



Datos del los autores

Juan Carlos de Pablo es doctor honoris causa de la Universidad del CEMA y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Actualmente es columnista del diario La Nación, profesor en las universidades San Andrés y CEMA, y director de la newsletter semanal Contexto.

Ezequiel Burgo es editor jefe de Economía en Clarín.

Estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realizó un máster en Política Económica Internacional en Birkbeck College, Universidad de Londres.

Publicó dos libros: 7 ministros. La economía argentina: historias debajo de la alfombra y El creyente. ¿Quién es Axel Kicillof?