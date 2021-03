Cabandié sobre los incendios: “fueron intencionales y la Justicia debe investigar a sus responsables”

En conferencia de prensa, el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié pidió a la Justicia que investigue quiénes son los responsables ya que explicó que “fueron intencionales porque nos basamos en el tipo de fuego y en los registros de la zona. Eso si, no sabemos quiénes son los responsables. Esa es una tarea que debe hacer la Justicia. Me llama la atención como en tres horas, se incendiaron siete localidades de forma simultánea. No conozco las razones“

En la tarde de ayer, se activaron incendios forestales en las localidades de El Bolsón y El Hoyo (Río Negro), Golondrinas, cerro Radal, Cholila, El Maitén, Lago Puelo y Epuyén (Chubut). El viento propagó las llamas rápidamente, arrasando bosques y viviendas. Hay cientos de familias evacuadas y heridos.

Frente a los incendios que afectan a Río Negro y Chubut, la Nación envió esta mañana: 2 helicópteros, 3 aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el SNMF.

La gente de la zona sigue pidiendo ayuda. Muchas personas perdieron sus viviendas.

Los tiempos de la Justicia. “Lamentablemente, eso ya lo vivimos con lo que nos pasó con el Delta del Paraná que se incendiaba con fines comerciales y la Justicia era muy lenta y nunca daba con ninguno de ellos, a pesar de que por nueve meses hubo focos. Tanto a la provincia de Rio Negro como de Chubut pedimos a las autoridades de los juzgados federales que actúen con celeridad para que den con los responsables de este ecocidio”, dijo hace unos minutos Cabandié en conferencia de prensa.

Ante la pregunta de los periodistas de cuál sería la respuesta, el funcionario, que anunció que viajrá en unas horas a la zona, detalló: “sancionar una mejora de los bosques nativos porque de esa manera estaríamos restringiendo la pena. Las quemas y la deforestación son las que arrasan con los bosques nativos. Mejorar la ley es uno de los objetivos porque ya que tiene 14 años. En 70 años, nos quedaríamos sin bosques nativos si seguimos asi. Me he comunicado con Sabina Frederic (ministra de Seguridad de la Nación), y gendarmería esta desde anoche en la zona”.

También aclaró que la modificación de la ley de manejo del fuego “ha servido muchísimo”.



Más presupuesto. Desde Greenpeace Argentina piden ampliar los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra el fuego; que se cataloguen como delito penal a los desmontes y los incendios forestales; y que se obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos destruidos.

Lo mismo piden desde Jóvenes por el Clima: “después de un 2020 de incendios récord, en 2021 se continúa desfinanciando el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El Presupuesto aprobado para el año 2021 indica que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego contará con $282 millones, lo que representa sólo un 0,003% del presupuesto total. El presupuesto total del año 2021 duplica el del 2020. Sin embargo, el presupuesto para el fuego se mantuvo igual. Eso implica una reducción del 50% en términos reales de la plata para combatir los incendios. Exigimos urgente que aumenten el presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego para tener aviones hidrantes, infraestructura, personal y control territorial para detectar potenciales incendios antes de que se produzcan”.