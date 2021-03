El duro relato de una mujer sobre los incendios en Chubut: "Nos quedamos sin nada"

Una mujer eligió las redes sociales para relatar cómo era su vida antes de los incendios en Chubut. El fuego redujo a cenizas su casa del Cerro Radal, uno de los focos donde se registró el avance de las llamas en la patagonia argentina.

“Acá vivía yo. Cada día salía de casa y agradecía el bosque, el aroma de la tierra húmeda, el canto de los pájaros, los mates en la escalerita de la casita” comenzó escribiendo Gretel Eliana Reguiló en sus redes sociales. La mujer convivía con su pareja, sus dos hijos y con sus mascotas.

Los incendios que se desataron esta semana produjeron que en el caso particular de Reguiló no quedara nada de la vida que eligió relatar. “Toda, pero toda la vida que había construído estaba ahí” reveló. Además del texto, Gretel grafico sus vivencias con fotos de bosques, de paisajes y de su vida cotidiana en ese lugar. También mostró cómo el fuego fue avanzando y arrasando con su hogar y el de sus vecinos.

Las llamas comenzaron el domingo y se fueron intensificando en la semana, sobre todo el día martes. Ese mismo día, el Ministro de ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, declaró que los incendios habían sido intencionales. El estado en la Comarca Andina es desolador por las pérdidas pero también porque a día de hoy, 15 personas se encuentran desaparecidas.

Un incendio descontrolado avanza sobre más localidades cercanas a El Bolsón

El caso de Gretel Reguiló es una de las duras historias que se presentaron luego de las llamas arrasaran con todo. “Tenía nuestro nuevo proyecto de fermentos que estábamos encarando con todo el amor y aprendiendo con mucho entusiasmo” explico la mujer sobre los planes que tenía su familia.

“La casita acogió a mucha gente hermosa y estaba llena de recuerdos y risas y llantos e intensidades.” escribió en Facebook Gretel sobre su hogar, una casa de madera que no pudo sobrevivir a los incendios.

Sobre el final del relato, anunció que en poco tiempo será su cumpleaños. “El detalle: el 15/3 cumplo 36 años. Es una gran manera de arrancarlos. Completamente despojada de todo, empezando de cero” concluyó la mujer, planteando la teoría del "vaso medio lleno" ante lo duro de perder su hogar y sus vivencias cotidianas.

Fuego intencional

El ministro Cabandié fue contundente al afirmar que los incendios y las llamas se provocaron con una intención manifiesta. En conferencia de prensa, afirmó que “fueron intencionales porque nos basamos en el tipo de fuego y en los registros de la zona. Eso si, no sabemos quiénes son los responsables. Esa es una tarea que debe hacer la Justicia. Me llama la atención como en tres horas, se incendiaron siete localidades de forma simultánea. No conozco las razones“.

Más de 200 familias fueron evacuadas, 15 personas todavía no aparecen y se quemaron más de dos mil hectáreas, que en el camino redujeron a cenizas casas y autos. Además de la mencionada Chubut, otra de las provincias afectadas es Rio Negro.