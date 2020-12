Residuos reciclables: cómo separarlos de manera correcta

Agustina Grasso

No es novedad que con fin de año y las fiestas, el consumo aumenta y por ende, también los residuos que tiramos. Entonces, desde #EcoPerfil brindamos una serie de tips para que saber qué hacer con nuestros residuos reciclables, cómo separarlos y que no terminen en basurales o rellenos sanitarios. En el país, sólo el 6% de los residuos reciclables vuelven al sistema. Así que hay mucho por hacer.

Del total del contenido de nuestras bolsas de basura, entre un 20 y un 30 % son envases, y poder categorizarlo para saber qué hacer con ellos es clave, es decir, de qué están hechos: plástico, papel, metal, cartón, vidrio, aceite de cocina usado y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEEs).

Identificar las cinco categorías:

1. Plásticos: envases, bolsas, botellas

Es importantísimo reducir la cantidad de plásticos que consumimos. Por ejemplo, ir con bolsas de tela y decirle no a las bolsas plásticas en los comercios. Pero aquello que no podemos reducirlo, es muy importante entregarlo a los puntos verdes limpios, secos y compactados. Y si no se vive en una zona con punto verde, tratar de contactar cooperativas de reciclado cercanas para alcanzarles los residuos.

Los plásticos de un solo uso representan el 40% del total de plásticos producidos y, en general, no son reciclados, según National Geographic, Al año, se usan 500.000 millones de bolsas plásticas.

2. Papel y cartón, tetra

Es importante entregar los cartones secos y en buen estado para que puedan ser reincorporados a la industria del reciclaje.

3. Metales: latas

Los metales tienen efectos contaminantes muy graves. Por eso, es importante poder entregarlos en puntos de reciclado. Al igual que poder identificar puntos de entrega de residuos electrónicos, como plantea Eco House.

4. Vidrio

Botellas, frascos también deben entregarse limpios. Además de los centros de reciclado, existen espacios como gratifrascos

5.Telgopor

Este material también podría entrar en la categoría de plásticos pero no todos los centros de reciclado lo aceptan ya que al ser tan liviano muchas veces no tiene valor de mercado. Por eso, es importante también reducir su consumo. "Me encanta el helado, pero un día me empezó a parecer ridículo que cada vez que iba a la heladería volvía con un potecito de telgopor, que es un material plástico y difícil de reciclar. Entonces decidí llevar mi propio contenedor. Y una vez que lo hacés, te das cuenta que es tan sencillo como tomar la decisión", cuenta La loca del tupper.

Además, es importante revisar los cronogramas de recolección por estas fechas. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 31 y 1° no habrá recolección de reciclables.

Extra: basura compostable

El 50% de lo que tiramos a los rellenos o basurales es orgánico, es decir, restos de alimentos como frutas y verduras que podrían llegar a recibir tratamiento en composteras domiciliarias. ¿Te animás a empezar el 2021 con hábitos más saludables?