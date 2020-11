Veganismo e infancia: cinco pasos para tener una dieta vegana desde el embarazo

Carla Ardissono

El sábado 31 de octubre se conmemoró el día mundial del veganismo, el mismo es una rama del vegetarianismo que consiste en el consumo de alimentos sólo de origen vegetal, y además se acompaña de una ideología que lucha por la búsqueda de mayor consciencia sobre el cuidado del mundo, los animales, y la contaminación ambiental.

Además el veganismo se apoya en un estilo del vida en el que intentan no utilizar productos de indumentaria provenientes de animales, ni cosmética probada en ellos, entre otras.

Con esta modalidad aparecen muchas “Dietas de Moda” en las que sin fundamentos o conocimientos previos, las personas comienzan a dejar de consumir carnes y productos de origen animal basándose en redes sociales, seguidores o influencers, dietas de internet o aconsejadas por amigos.

Esto es particularmente peligroso y se debe tener en cuenta que, si bien es una dieta excluida del consumo alimentos de origen animal, si está adecuadamente planificada y cuenta con la inclusión de todos los nutrientes necesarios, es suficiente y no presentaría déficits en la población que la llevara a cabo. Pero siempre debe ir acompañado del acompañamiento de un licenciado en nutrición, ya que hay que ser cuidadosos con los nutrientes que pueden resultar críticos para un adecuado funcionamiento del organismo.

¿Cómo comenzar una dieta vegana desde la panza?

Principalmente hoy nos enfrentamos ante muchos padres/ progenitores que vienen llevando a cabo una dieta vegana y quieren transmitírselas a sus hijos. En estos casos, hay que ser muy precavidos ya que un inadecuado aporte de ciertos nutrientes puede producir problemas a nivel neuronal, retraso madurativo o del desarrollo del cuerpo.

En el caso de embarazadas veganas, se debe garantizar un adecuado aporte de nutrientes, suplementación de vitamina B12, ácido fólico y ácidos grasos omega 3, acompañado de una alimentación variada y adecuadamente planificada.

Cuando hablamos de lactantes hijos de madres veganas, es de suma importancia que la madre que está amamantando continúe con una adecuada suplementación de vitamina B12, y una alimentación equilibrada y balanceada con la suficiente incorporación de nutrientes como yodo y omega 3. En este caso, no sería un problema el déficit de nutrientes en el lactante. Teniendo en cuenta que el lactante se alimenta exclusivamente de leche materna hasta los 6 meses de edad, la cual debería continuarse idealmente hasta los 2 años.

En cuanto a los infantes que comienzan a introducir alimentos sólidos, las recomendaciones son iguales para niños vegetarianos u omnívoros. Se procura comenzar a los 6 meses, introduciendo alimentos de origen vegetal y de alimentos variados como derivados de legumbres, semillas en papillas, hummus o tofu. En el caso de querer incorporar huevos, se puede hacer con adecuada cocción, teniendo en cuenta que no haya ninguna parte mal cocida.

Hoy en día, está en auge la alimentación BLW (Baby-led Weaning) este tipo de alimentación consiste en introducir alimentos en forma de bastoncitos para que el niño pueda agarrarlos con mayor facilidad e ir conociendo e introduciendo alimentos variados a su alimentación. Para esto, hay que tener en cuenta que el niño esté preparado ya que si no agarra juguetes u otros objetos, muy difícilmente pueda agarrar la comida, asi que siempre prestar atención a este punto e intentar introducir alimentos de a uno por vez para que el niño se vaya acostumbrando a los sabores.

En cuano a la introducción de cereales o frutos secos, se deben tener en cuenta que los cereales sean integral en la medida de lo posible, e introducirlos en forma de pan, pastas, fideos, harina de maíz, quínoa o arroz. Para los segundos, realizarles un remojo previo e incorporarlos en papillas o purés acompañados de frutas o verduras, al igual que las semillas.

No se deben dejar de lado los nutrientes que pueden resultar críticos para los infantes como la vitamina D y el calcio, que se logra con una incorporación de alimentos fuente o fortificados con calcio y una adecuada exposición solar directa, sin ventanas o vidrios de por medio; el Hierro y Zinc principalmente del aporte de cereales y legumbres junto con alimentos ricos en Vitamina C para mejorar su absorción; Yodo con el adecuado aporte de sal yodada o algas marinas; Ácidos grasos Omega 3 presentes en pescados, aceites de oliva y girasol; y la vitamina B12 que proviene solo de alimentos de origen animal, ya que el cuerpo no puede utilizar la vitamina B12 proveniente de alimentos vegetales, de ésta manera, debe suplementarse siempre de manera adecuada para prevenir problemas de desarrollo neuronal.

La dieta vegana parece a simple vista riesgosa o que puede presentar muchos problemas deficitarios en niños o adolescentes. Pero con una dieta balanceada, adecuada a la edad, bien planificada y correctamente suplementada, no debería presentar inconvenientes a nivel del desarrollo general de la persona. Hay evidencia de muchos beneficios provenientes de las dietas de este tipo ya que se fomentan mejores elecciones alimentarias desde la primera infancia, con mayor aporte de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos, jugos naturales y bebidas vegetales, dejando de lado la incorporación temprana de alimentos ultraprocesados con mucha cantidad de aditivos o conservantes en sus ingredientes. Es más probable que un niño vegano o vegetariano coma solamente alimentos de copetín o gaseosas en algún cumpleaños o evento y no de manera frecuente en su hogar.

*Carla Ardissono es Lic en Nutrición, especialista en alimentación vegetariana y vegana del equipo de Nutriendo Hábitos. MP.4208