Las 8 nuevas tendencias en Recursos Humanos para 2022

Si hay algo de lo que estamos convencidos es que, al igual que las organizaciones, el mundo es cada vez más emocional y tecnológicamente ágil. La disrupción causada por la pandemia transformó a todas las compañías a nivel global y muchas aún tienen dificultades para continuar creciendo debido a sus fallas para adaptarse a las nuevas necesidades.

Las nuevas tendencias de recursos humanos no son estáticas, sino que son desafíos cambiantes y dinámicos.

El 2022 será emocional y tecnológicamente más demandante que nunca. Cuanto más efectiva sea tu forma de integrar toda la información humana de tu organización, mayor será el éxito.

Por este motivo les presentamos cuales son las 8 tendencias del mundo de HR para 2022 que todo Head of Human Resources tiene que conocer.



1- Crear ambientes laborales atractivos para los talentos nativos digitales:Atraer y retener talentos no es una nueva tendencia, sin embargo continúa siendo una de las principales preocupaciones de muchas organizaciones. Este desafío se ha vuelto un problema para muchas compañías que fracasan a la hora de atraer y retener a sus colaboradores nativos digitales, principalmente porque no saben cómo crear un ambiente laboral atractivo para ellos. Las nuevas generaciones quieren sentirse empoderados, quieren tener vidas más emocionantes, ágiles y flexibles, buscan moverse y crecer rápidamente en la organizaciones, se preocupan por cuestiones sociales, son inclusivos y más sustentables, quieren innovar, buscan un propósito y oportunidades.



2- Modelos de trabajo híbridos. Adiós a la oficina “estanco” como hemos visto el año pasado con la pandemia, muchas compañías tuvieron que implementar a la fuerza el teletrabajo. Podemos afirmar que estamos frente a una desaparición definitiva de lo que se venía llamando oficina “estanco”. Quedó en el pasado el concepto de la oficina tradicional, con horarios marcados, con entradas y salidas de todos los colaboradores al mismo tiempo, de 100% de presencialidad y de espacios jerarquizados. El año próximo las empresas continuarán trabajando en generar espacios flexibles,sin horarios estrictos y donde no exista una distinción tan marcada de niveles jerárquicos dentro de una misma organización.

La flexibilidad y el trabajo remoto han llegado para quedarse, con diversos grados de intensidad. En 2022 veremos cómo se consolidan estos modelos híbridos que combinan el teletrabajo y la presencia en las instalaciones de la empresa. Empoderar a los empleados para que gestionen con flexibilidad sus horas de trabajo y su ubicación será la ventaja competitiva más buscada.

3- Bienestar emocional de los colaboradores: Las iniciativas para fortalecer la salud mental de los colaboradores, que hasta hace poco era un tema tabú en la gran mayoría de las organizaciones, están cobrando cada vez mayor protagonismo. Es importante garantizar el equilibrio emocional de las personas e implementar campañas de concientización para la detección temprana de síntomas que podrían estar relacionados con el inicio de algún trastorno.

Durante la cuarentena vivimos situaciones extremas, con restricciones salidas de una película de ciencia ficción. Sin embargo, todo esto no fue gratuito. El estrés colectivo que vivimos, trajo como consecuencias en la salud mental de las personas. Según los datos que recopila el Global Consumer Survey de Statista, en países como Brasil, Estados Unidos o Suecia, más del 40% de la población padeció síntomas de depresión, estrés y ansiedad.

La gestión de personas se enfrenta ahora a nuevos desafíos, donde la salud mental toma mayor importancia y que los colaboradores y los candidatos valoran mucho más que los beneficios tradicionales. Es importante encontrar métodos para detectar problemas de salud mental y asegurarse de que tengan los recursos para lidiar con esos problemas.

Algunos ejemplos: Implementación de plataformas que ofrecen servicios de atención a los colaboradores disponibles 24hs los 7 días a la semana, cursos de gestión del estrés, programas que incentiven a los colaboradores a participar en actividades físicas o de team building que ayuden a mejorar y fortalecer su integridad.



4- Gestión de la Cultura inclusiva de compromiso: Muchas organizaciones promueven valores inspiradores como integridad, confianza o empatía, entre otros. Sin embargo, la mayoría de las compañías no logra gestionar su cultura de forma coherente y consistente a lo largo del tiempo.



La cultura organizacional se materializa una vez que logran visualizar y medir las necesidades, interacciones y nivel de compromiso de las personas, promoviendo así los valores deseados.

Las empresas están tendiendo a adoptar una cultura inclusiva de compromiso. En este caso las organizaciones empoderan a sus colaboradores con visibilidad y feeedback constructivo, se preocupan por las emociones, valoran a los individuos, tiene un propósito y una misión común para la compañía, le dan protagonismo a todos,dan confianza y un sentido de pertenencia, impulsan la productividad y la innovación.



5- Tecnología para la adquisición de talento: los procesos tradicionales de reclutamiento fueron evolucionando y hoy se puede ser mucho más eficiente mediante la tecnología.

El próximo año, tendremos grandes avances en la utilización del big data, la inteligencia artificial y realidad virtual en los procesos de selección. Se intensificará el uso de la inteligencia artificial para la detección del talento, el diseño de algoritmos para la identificación de candidatos, la implementación de chatbots para los primeros pasos en el proceso de selección y la realidad virtual para ofrecer la mejor experiencia a los candidatos. Además, se hará un mayor uso del big data predictivo para descubrir qué candidatos se adaptarán mejor a la cultura organizacional de las organizaciones, como lo hace la plataforma The Bonding. https://www.thebonding.cl/ar/

La digitalización pasó a convertirse en una revolución que contribuirá a mejorar la experiencia de los colaboradores durante un proceso de reclutamiento. Las compañías y consultoras tienen que profundizar en el mapeo del viaje digital de los candidatos, con el trazado visual de los puntos de contacto de todo su recorrido por la organización con el objetivo de identificar áreas de mejora y explorar iniciativas para optimizar esta experiencia.

6- Utilización de tecnología para volverse más ágil: Las personas ubicadas en distintas partes del mundo están forzando a las compañías a acelerar la implementación de nuevas tecnologías de una forma más ágil para mantener a los equipos conectados y comprometidos. El mayor desafío para el 2022 es la adopción de tecnología adecuada, capaz de resolver las necesidades de las organizaciones, los colaboradores y el medioambiente.

Es importante aprovechar el uso de la tecnología para potenciar la colaboración, digitalizar las emociones, mantener a las personas conectadas, obtener mayor visibilidad y tomar mejores decisiones en tiempo real para beneficiar a las organizaciones y los colaboradores. Por ejemplo: aprovechar los datos (People analytics) para visualizar y entender a las personas y a tu compañía. Identificar a los colaboradores de mayor desempeño y a los influencers culturales.Humanizar las evaluaciones de desempeño con feedback continuo 360.Conectar al trabajo con los valores humanos.



7- Onboarding digital En este último tiempo las compañías más avanzadas implementaron un amplio conjunto de experiencias virtuales, creativas, para facilitar la incorporación de las nuevas incorporaciones.

El próximo año se intensificará la utilización de prácticas digitales para la integración de los nuevos colaboradores, con iniciativas como eventos virtuales, videojuegos, la gamificación de los procesos, redes sociales internas, plataformas virtuales de onboarding como el caso de Badge Héroes que hemos lanzado este año en Argentina. https://www.badgeheroes.com/

El objetivo es garantizar que los nuevos ingresos a la compañía se pongan al día rápidamente en el contenido propio de su puesto y, sobre todo, realicen una inmersión en la cultura de la organización, consiguiendo un mayor engagement de los participantes, realizando actividades lúdicas, recreativas y competitivas.

8- Metodología para el cambio: La transformación continua es una pieza fundamental para continuar desarrollándose en el contexto actual. El 2022 podremos observar una tendencia en la implementación de diferentes metodologías integrales para la gestión del cambio, con un plan para evaluar cómo el cambio impacta en los diferentes procesos de la organización, y realizar sucesivas iteraciones para conseguir los objetivos buscados.

El papel de los líderes como agentes del cambio tendrá una mayor relevancia, siendo su responsabilidad proporcionar un contexto organizacional propicio para la innovación, generando una cultura de confianza, seguridad y flexibilidad.

* Managing Partner de DNA Argentina.