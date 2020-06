Para el 92% de las pymes son insuficientes las medidas de ayuda durante la cuarentena

Noticias Relacionadas Movistar y Microsoft se unen para brindarles soluciones a pymes y emprendedores

El 92% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) consideró que “son insuficientes” las acciones de ayuda adoptadas por el Gobierno durante el período de aislamiento obligatorio decretado para mitigar el efecto del coronavirus en Argentina, y plantean que se deberían profundizar las medidas de índole impositiva y de asistencia financiera, entre otras.

Así surge de la 7° Encuesta a Pymes de PwC Argentina, realizada en mayo que reflejó además que el 75% de las pymes se encuentran preocupadas por la presión tributaria, 74% por la inflación, 58% por la volatilidad en el tipo de cambio, y un 40% por el potencial default de la deuda.

Pablo Boruchowicz, socio de PwC Argentina a cargo del área de Pymes señaló que “si bien el Estado ha volcado fondos a la economía para mantener la actividad y sostener el empleo, la falta de un fondo anticíclico sumado a los desequilibrios económicos del pasado hacen más dificil esta tarea y resulta insuficiente para la mayoría de las pymes”.

El 50% de las pymes asegura que no puede pagar aguinaldos

En ese sentido, las pymes encuestadas sugirieron que el gobierno debería profundizar medidas con relación a: reducción de impuestos, mayor control del gasto público por parte del Estado, ayuda financiera a tasa cero, refinanciación de moratorias e impuestos adeudados, suspensión de los plazos procesales de concursos y quiebras.

Según el sondeo, el 65% de las pymes encuestadas dijo que los resultados de su empresa correspondientes al primer trimestre fueron inferiores en comparación con el mismo período del 2019, mientras que para el 24% fueron superiores, y para el 11% iguales.

“En base a ello, sólo el 27% cuenta con un margen mayor a tres meses para sobrevivir el contexto actual y más del 55% con un margen menor a los tres meses”, señaló el estudio.

A su vez, solo el 57% de las consultadas afirmó que accedió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Entre los motivos por los que no obtuvieron la ayuda mencionaron: no aplicar o calificar dentro de los requisitos solicitados, superar la facturación en el pedido de comparación, no haber obtenido respuesta de AFIP o simplemente por no haberlo solicitado.

El Gobierno estudia lanzar un plan antiquiebras para salvar a las pymes

En cuanto a los que accedieron al ATP, el 45% lo hizo para el pago del salario complementario, 40% con créditos blandos a la tasa del 24%, y el 37% mediante la postergación del pago de contribuciones patronales.

La medición evidenció que las Pymes están reinventandose para enfrentar los desafíos post pandemia a través: el desarrollo de nuevos negocios (67%), apertura de canales de comercialización (53%), reducción de costos y análisis del margen de rentabilidad (57%) y aumentando la inversión en marketing digital, aplicación de tecnologías y plataformas asociadas al eCommerce.

“En la coyuntura actual las pymes necesitan contar con un plan de contigencia que incluya, entre otros, control de la liquidez y revisión de su estructura de costos, para luego superada la pandemia repensar su negocio y estar preparados para adaptar rápidamente su estrategia a la nueva realidad. La innovación será una de las claves para impulsar su crecimiento, y la digitalización les abrirá las puertas a nuevas oportunidades”, aseguró Boruchowicz.

MF / DS