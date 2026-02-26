A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 26 de febrero

El euro blue hoy, jueves 26 de febrero de 2026, cerró a $1.772,75 para la compra y $1.705,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

¿A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 26 de febrero?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 26 de febrero cotiza a a $1.605,00 para la compra y $1.705,00 para la venta.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.177,11 para la compra y $1.579,17 para la venta este, jueves 26 de febrero como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este jueves 26 de febrero

Este jueves 26 de febrero, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.605,00 comprador y $1.705,00 vendedor.

Banco Nación: $1.605,00 comprador y $1.705,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.650,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.613,48 comprador y $1.705,72 vendedor.

Banco Supervielle: $1.624,00 comprador y $1.721 vendedor.



¿A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 26 de febrero?

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 26 de febrero cerró en el mercado paralelo a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.