A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 30 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este martes 30 de junio a un valor en el mercado de $1490 para la compra y $1510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 30 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 30 de junio el dólar oficial cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 30 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.506,10 para la compra y $1.508,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 30 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 30 de junio a $1.553,80 para la compra y $1.555,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 30 de junio, a $1.943,50 como referencia de dólar.

El dólar blue hoy cotiza este martes 30 de junio a un valor en el mercado de $1490 para la compra y $1510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 30 de junio en $1.551,91 para la compra y $1.554,65 para la venta.