A cuánto estará el dólar a fin de año, según las consultoras que releva el Banco Central

Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron una inflación de 3,5% para septiembre y 3,4% para octubre. A la vez, vaticinaron que el dólar oficial ascenderá a $1.021 a fin de año, en línea con la pauta devaluatoria fijada por el Gobierno.

Los datos se desprenden del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde los participantes previeron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 123,6% para 2024. Se trata de un nivel significativamente más bajo de lo calculado a comienzos de año.

Inflación y dólar: cómo evolucionarán hasta fin de año

En cuanto a la evolución del IPC para los próximos siete meses, los analistas graficaron un sendero errático aunque con tendencia declinante: 3,5% en septiembre; 3,4% en octubre; 3,3% en noviembre; 3,6% en diciembre; 3,4% en enero; 3,3% en febrero; y 3% en marzo.

Respecto de la inflación núcleo, que no contempla precios estacionales ni regulados, el conjunto de los consultores ubicó sus previsiones para septiembre en 3,4% y para octubre en 3,1%. Se trata de una variable sensible que el Ministerio de Economía sigue de cerca ya que proyecta una tendencia del costo de vida de mediano y largo plazo.

Esta magnitud había experimentado un comportamiento alcista desde mayo y encendía alarmas en el Palacio de Hacienda. En efecto, la subyacente avanzó de 3,7% en el quinto mes del año a 4,1% en agosto. No obstante, las consultoras del REM pintaron un escenario de declive: 3,1% en noviembre, 3,4% en diciembre, 3,2% en enero, 3% en febrero y 2,9% en marzo.

Por otra parte, el tipo de cambio oficial de la encuesta se posicionó en $981,6 para el promedio de octubre de 2024, lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,1% de la paridad cambiaria. La variación interanual a diciembre implícita en los pronósticos llegó a 59,1%.

En este caso, los participantes se ciñeron a las promesas del equipo económico de mantener el crawling peg -microdevaluación fijada- a un ritmo de 2% mensual. De esta manera, el dólar subiría de forma escalonada de la siguiente forma: $1.001 en noviembre; $1.021 en diciembre; $1.051 en enero; $1.086 en febrero; $1.112 en marzo.

Actividad económica, desocupación y números fiscales

A propósito del nivel del Producto Interno Bruto (PIB), los sondeados pronosticaron una contracción de 3,8% respecto a lo ocurrido en 2023. "La caída se habría concentrado en el primer semestre. De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse en el tercer trimestre del año, con una suba de 1,6%. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 3,5% interanual", reza el informe del Banco Central.

En cuanto a la tasa de desocupación, previeron que afectará al 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el tercer trimestre del año. Al mismo tiempo, el promedio de los encuestados midió una tasa de desempleo de 8% para los últimos tres meses de 2024.

Respecto al comercio exterior de bienes, estimaron que las exportaciones totalizarán US$ 77.610 millones (US$ 247 millones menos que la encuesta anterior) y las importaciones US$ 58.651millones (US$ 512 millones menos que el relevamiento previo).

Por último, el superávit comercial anual se ampliaría en US$ 265 millones mientras que la proyección de superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero se ubicó en $8.690 miles de millones para 2024. Ninguna consultora espera un rojo primario para 2024 ni 2025.

