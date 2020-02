A pesar de los impuestos, comprar en Chile sigue siendo barato

Históricamente Chile siempre fue un atractivo de compras para los argentinos por sus buenos precios, pero la crisis económica, las restricciones para la compra del dólar y el recargo para compras al exterior con un 30 por ciento hicieron que se redujera el número de personas para hacer compras en el país vecino.

Sin embargo y a pesar de todas las restricciones que encarecen el consumo, todavía resulta conveniente cruzar la frontera y traerse algunos productos

Desde la llegada de Alberto Fernández la Casa Rosada que el Gobierno buscó impulsar el consumo interno. Así fue como el 23 de diciembre entró en vigencia el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (P.A.I.S), el 30 por ciento que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera.

Si se hace una comparativa de los precios actuales de Chile y se le suma el 30 por ciento, muchos productos son más económicos si se compran con Argentina. En algunos casos el ahorro puede llegar al 50 por ciento. Así lo confirmó un informe del diario mendocino Los Andes.

En algunos casos el ahorro llega a ser del 50 por ciento

Por ejemplo, las mochilas de marca llegan a ser un 46% más baratas en la misma cadena que se encuentra en ambos países. En Argentina los precios arrancan en los 3.900 pesos, mientras que del otro lado de la cordillera rondan los $ 17.990 chilenos, que son 1.655,08 pesos, que se eleva a $ 2.151,60 si se suma el tributo.

El escenario es similar si se comparan las camisas escolares. En Mendoza tienen un precio de $ 799 y en Chile, con impuestos incluidos, cuesta $ 357,60. Es decir, un 55% más económico al cruzar la frontera.

Calzado, tecnología e indumentaria son los rubros más convenientes para los argentinos

El rubro de la electrónica también ofrece ventajas monetarias para los argentinos. Según los cálculos del medio mendocino, si se miran las computadoras personales más económicas en Chile salen 15.546,80 mientras que en la provincia argentina se venden por $ 26.999, un 42 por ciento más. Celulares y televisores también resultan más baratos.

No obstante, hay que contemplar el costo de viajar hasta Chile para adquirir estos bienes por lo que si el único objetivo que se persigue es realizar compras puede no salir a cuenta porque no se cubriría los gastos de desplazamiento. Por otro lado, en Argentina se ofrecen ventajas por la compra en tarjeta como 18 cuotas sin interés o una rebaja por pagar al contado.

B.D.N./FeL