En abril se vendieron sólo 7 propiedades en la Ciudad

En medio del parate inmobiliario y la volatilidad del dólar, en abril sólo se registraron 7 escrituras de compraventa en territorio porteño. Así lo señaló el último informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en abril de 2020 una baja de 99,5% respecto del nivel de un año antes. El monto total de las transacciones realizadas bajó un 99,8%, con $ 20,7 millones. Es el vigésimo tercer mes consecutivo con caída en la medición interanual.



El monto medio de las operaciones fue de $ 2.925.571 (US$ 43.105 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio), con una baja de 38,6% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense bajó 61,6%.

En abril, no hubo escrituras formalizadas con hipoteca bancaria, por lo que la caída en ese sentido es del 100%, y el cuatrimestre acumula una baja de escrituras con crédito del 54,6%.

"Los datos de abril serán vistos en la serie histórica claramente como una foto de época. Pese al confinamiento y las restricciones permitieron actos de fuerza mayor que tuvieran una razón de salud o humanitaria", señaló el presidente del Colegio, Carlos Allende.



Pese a que las escribanías atienden con turno con reserva previa, "falta bastante para recuperar la actividad, sobretodo porque los actores vinculados a nuestra labor están limitados también y hay servicios que no han reabierto". La apertura de oficinas inmobiliarias se flexibilizó en la primera semana de este mes, aunque aún no cuentan con permiso para mostrar las propiedades en forma presencial, lo que limita la posibilidad de concretar las operaciones.

Mudanza. Según una encuesta realizada a 6040 personas por el portal de clasificados Zonaprop, la mayoría de los encuestados (71,2%) necesita mudarse de forma urgente, pero debido al aislamiento obligatorio no puede concretarlo. Este número representa a muchas familias para las que mudarse no es una opción, sino una necesidad.

Un 12,2% de los encuestados que requiere mudarse urgentemente porque no puede continuar pagando el alquiler actual. Asimismo, un 4,6% planteó que tiene que vender su propiedad por necesidades económicas y por las circunstancias coyunturales no puede hacerlo y un 3,1% manifestó haber comprado una propiedad y no haber podido tomar posesión, por lo tanto, debe seguir alquilando.

Otra situación límite que están atravesando algunos de los consultados es que firmaron un contrato nuevo de alquiler y aún no pudieron mudarse (17,7%). El 31,6% relató que siente la falta de espacio y está incomodo en su vivienda. Por otra parte, el 30,8% de los encuestados declaró que se le venció el contrato de alquiler y, por esa causa, necesita mudarse urgentemente.

