Achetoni de Federación Agraria: "El paro se está dando en los parámetros que preveíamos"

"El paro se está dando en los parámetros normales que preveíamos", aseguró esta tarde Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria. "Si bien no hay un alto acatamiento, hay una fuerte decisión del productor de no comercializar, aunque hay acopios y algunos movimientos que no dependen de la voluntad del productor", explico

“Lo que pretendíamos no es que hubiera comercialización 0 sino generar un indicativo de malestar; encauzar ese malestar y tratar, a través del diálogo, de reabrir como corresponde la exportación”, explicó el líder ruralista en diálogo con PERFIL.

Entre otras cosas, explicó que el gobierno equivoca el camino al tomar la medida de cierre de exportaciones. “Para que en el mercado interno el maíz llegue con mejores precios creo que hay que potenciar las exportaciones, generar más ingresos de divisas, que está previsto que va a haber 2400 millones de dólares extra producto de la mejora de los precios internacionales de los commodities; y finalmente eso sirve para equilibrar la mesa de los Argentinos y el consumo interno”, detalló.

Así, la medida oficial puede tener el efecto inmediato de bajar los precios en el mercado interno, pero es altamente contraproducente si se mira para adelante. “Hoy hay 10 millones de toneladas de maíz, y si se requiere 1 millón y medio de toneladas para consumo interno internamente y se cierra el mercado, es obvio que queda todo en disponibilidad internamente, y si bien muchos no van a vender, el que necesita vender lo hace en un mercado acotado, como quien dice en una pecera; y vende más barato”, analizó.

"Sin embargo, esta medida ya se tomó en el pasado con el trigo para garantizar mejor disponibilidad y precio a nivel interno y generó el riesgo de tener que traer trigo importaciones de Uruguay y con carne bovina igual. Si hubo carne más barata, pero perdimos 12 millones de cabezas de ganado que todavía nos duelen”, recordó.

“Hoy con la potencialidad de mercados que hay tanto de materias primas como de productos cárnicos y elaborados, lo que hay que buscar es insertar los mejores precios internacionalmente y reacomodar la situación interna de otra manera y no indefinidamente”, insistió el dirigente.

Respecto a algunas disidencias que trascendieron en las últimas horas dentro de entidad, con declaraciones de Pablo Paillole. director del distrito sexto de la FAA, quien manifestó "Estamos en total desacuerdo con este paro"; Achetoni expresó: “siempre en toda institución hay alguien (disidente), lo que si son casos particulares que casi, por motus propio, sin base que acompañe lo que está diciendo, utilizan la posición de director de una filial para salir a declarar lo que no siente el conjunto”, criticó.

Para Achetoni, antes que nada, hay que aclarar que “están todos en contra de la medida que tomó el gobierno. Tal vez hay alguno que no está de acuerdo con el cese de comercialización, pero es una medida leve. Hay algunos dirigentes que deberían acatar lo que resuelve la mayoría pero utilizan esos caminos cuando algún medio le da posibilidad de trascender lo que piensan por fuera de la institucionalidad”, argumentó.

En otro orden de cosas, Achetoni abordó también la situación de los productores nucleados en la entidad que son, en general, los más chicos. “La presión impositiva es la de todos que es una lucha de siempre. Pedimos un escalonamiento impositivo, por ejemplo en impuesto a las ganancias; que al estar en igual escala que el 2000 pagan igual chicos como grandes. Pedimos que se eleve el piso para que tengan una progresivas y sean tratados distinto”, pidió.

En cuanto a las retenciones, “cuánto más chica la escala, a los primeros a los que se saca de la cancha es a los pequeños productores”, agregó.

Y finalmente, también diferenció a los productores según zonas de actividad. “Una cosa es hablar de Pampa Húmeda, dónde los valores de los commodities se fueron tonificado, aunque en la primera parte de 2020 (cuando vendío el pequeño productor), las retenciones estaban más altas y no pudieron aprovechar bien los precios”, recordó.

Para el caso de las economías regionales, “la situación es diferente, y viene de mucho tiempo mal atendida, y entendida”, se quejó, En este año de pandemia se puso más en evidencia esa situación. En algunos productos se vendió mas como vino, arroz y yerba, pero en las frutas impacta mucho la distorsión de precios”, expresó y explicó que sería bueno que el Gobierno pusiera allí su mirada.

"Ahí si habría que poner todos los cañones porque a un productor bananero le pagan 5 pesos el kilo y termina a 120 pesos en la góndola; a un productor de peras y manzanas le pagan entre 10 y 15 pesos el kilo y termina 180 en la góndola; al de duraznos le pagan 15 pesos y termina 250 pesos en la góndola. Esas distorsiones hacen que en estas economías, los productores vendan por debajo de los costos y obviamente quiebran. Se genera una situación de pérdida de entramado rural, con concentración y hacinamiento en los centros urbanos”, graficó.

“Ahí si vale la pena”, dijo repetidas veces Achetoni en el diálogo con Perfil. “En cuanto al observatorio de precios y a controlar que no haya desfasajes y que los productores puedan seguir desarollándose en los pueblos del interior, ese es el círculo virtuoso que hay que buscar y salir de este círculo vicioso de dos o tres actividades que son exitosas y que deben subsidiar al resto sin trabajar”, exhortó.

Para finalizar, el líder de FAA reconoció que en estos dos días de paro hubo acercamiento con el gobierno. “Estamos en contacto y buscando alguna situación de encuentro", aseguró.