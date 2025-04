Acuerdo con el Fondo: US$ 20 mil M, con un desembolso inmediato de US$ 12 mil millones

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo extendido de US$ 20.000 millones a 48 meses para Argentina, el monto representa el 479% de la cuota que paga el país al organismo internacional. El programa implica un desembolso inmediato de US$ 12.000 millones y una primera revisión prevista para junio de 2025, con un desembolso asociado de aproximadamente US$ 2.000 millones.

“El acuerdo apoya la transición a una nueva fase de su plan de estabilización y crecimiento para afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y profundizar las reformas estructurales para crear una economía más abierta y orientada al mercado. Las prioridades políticas se centrarán en mantener un ancla fiscal fuerte, hacer la transición a un régimen monetario y cambiario más robusto, con mayor flexibilidad cambiaria, e impulsar reformas para fomentar la productividad, la competitividad y el crecimiento”, señalaron desde el FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó el nuevo acuerdo antes que lo comunicara el organismo internacional. A su vez, el equipo económico negoció US$ 3.600 millones de organismos internacionales y US$ 2 mil millones de un REPO del BCRA para totalizar un monto total de US$ 17.600 millones la semana que viene de libre disponibilidad. Luego se esperan en junio US$ 2 mil millones del Fondo y US$ 1.000 millones en lo que resta del año. También, a lo largo del año se aguarda otro adicional de organismos por US$ 2.500 millones. De esta manera, el total de desembolsos previstos para 2025 asciende a US$ 23.100 millones y de “libre disponibilidad”, según aclararon en el equipo económico.

“¿Qué va hacer el Tesoro? El Tesoro va estar recomprando las tristemente famosas letras intransferibles, que se usaban para sacarle los dólares al BCRA. Le vendía unas letras intransferibles, no tenían valor de mercado y le sacaban los dólares al Central”, subrayó Caputo en la conferencia de prensa, y agregó: “Letras que se emitieron por más de 100 mil millones de dólares, venimos a dar vuelta eso, recomprar esas letras para devolver esos dólares al Banco Central, y tenga respaldo de esos pesos que ha emitido”.

“¿Cómo queda la deuda? La deuda total no aumenta, de hecho cae, cae porque las letras que estamos recomprando al BCRA tienen valor inferior a 100, le podemos comprar a un valor nominal una mayor cantidad de títulos, la deuda total cae, lo que cambia es la composición de los acreedores. Cae intrasector público, sube con los organismos, con el FMI”, concluyó al respecto el titular del Palacio de Hacienda.

El mercado sabía de antemano que ayer el organismo internacional daría el visto bueno como ocurrió y cerró al alza la última jornada hábil, en medio de una semana con vaivenes producto de los efectos del contexto internacional y la guerra arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Los papeles que cotizan en Wall Street se pintaron de verde. Impulsados por los ADRs de Edenr (+15,9%), Loma Negra (+10,6%), Supervielle (+10,3%), BBVA (+10,3%), Telecom (+10,2%). En tanto, en la bolsa local, las acciones del panel líder también culminaron la rueda al alza, traccionadas por Edenor (+11,9%), Holcim (+10,2%) y Telecom (+9,1%). El S&P Merval cerró teñido de verde, El índice accionario medido en dólares pudo revertir las pérdidas del jueves y avanzó 8,7%, medido en pesos fue del 6,5%.. En este sentido, se posicionó en $1.684, 7,6% por encima del cierre de la semana pasada.

Los Globales avanzaron, a pesar de la volatilidad. Cerraron una rueda positiva, subieron entre 0,8% y 1,1%. “De esta manera, el precio promedio ponderado por outstanding finalizó prácticamente flat (+0,3% en la semana) en $62,9”, remarcó Portfolio Personal de Inversiones (PPI). El riesgo país culminó en los 874 puntos básicos, así el índice que elabora el JP Morgan bajó 2,8% en la última jornada.

El Banco Central vendió ayer casi US$ 400 millones en el MULC.

Los 22 programas anteriores con el organismo internacional

De acuerdo con un análisis realizado por GMA Capital, Argentina cerró su acuerdo 23 con el FMI. Entre 1958 y 2022, el país Argentina selló 22 acuerdos de financiamiento con el organismo internacional con montos acordados por US$ 239.829 millones y de ese total se desembolsaron US$ 182.457 millones durante esos casi setenta años. Desagregados, los programas fueron 18 Stand By, 3 de Facilidades Extendidas y uno por Fondo de Reserva Suplementario.

“Desde nuestro país hasta Angola, el FMI ha concretado numerosos acuerdos con países a lo largo de todos los continentes. Al cierre de 2024, el stock de préstamos ascendía a US$ 144.900 millones. Ahora bien, las exigencias suelen diferir acorde con cada país. Sin embargo, las líneas de financiamiento casi siempre descansan sobre medidas conocidas: ajuste fiscal, un tipo de cambio más flexible y mayor autonomía de los bancos centrales”, señaló.

Desde 1984 hasta lo que va de 2025, el país pagó unos US$ 26.778 millones en concepto de cargos e intereses según datos disponibles en la página del organismo internacional donde figuran las transacciones. Es decir, en treinta años Argentina no solo es uno de los países con mayor historial con el Fondo, en la actualidad es el principal deudor: hasta antes del nuevo acuerdo, el país poseía el 28,3% de la cartera de préstamos de la organización presidida por Kristalina Georgieva. Le siguen Ucrania (10,1%) y Egipto (7,7%) como los que concentran una mayor parte de la cartera de créditos vigente. Entre los tres aglutinan el 46% de la deuda del Fondo Monetario.