BS Group y En Vivo Producciones sellaron un acuerdo para potenciar grandes eventos desde Córdoba

La ciudad de Córdoba fue el escenario elegido para el anuncio de una alianza estratégica entre BS Group y En Vivo Producciones, dos compañías líderes en la gestión de eventos deportivos, culturales y musicales, que decidieron unir capacidades para impulsar proyectos de alto impacto en la Argentina y el exterior.

El acuerdo fue rubricado por Francisco Quiñonero y Rodrigo Escribano, por parte de BS Group, y por José Palazzo y Marcelo “Chueco” Oliva, en representación de En Vivo Producciones. La iniciativa marca el inicio de una colaboración que apunta a integrar arte, cultura, música, deporte y entretenimiento bajo una lógica de innovación, profesionalización y proyección a largo plazo.

Sinergia entre deporte y cultura

La alianza busca potenciar las fortalezas de ambas firmas. BS Group aporta su experiencia en la gestión profesional del deporte y la producción de grandes eventos, mientras que En Vivo Producciones suma su trayectoria como referente en la creación de experiencias culturales y musicales de alcance nacional e internacional, como el Cosquín Rock.

“Este acuerdo representa una evolución natural de nuestra visión como BS Group: integrar el deporte con la cultura, el arte y el espectáculo, generando proyectos innovadores que trasciendan lo tradicional y aporten valor real a la comunidad, a la industria y a la marca Córdoba”, señaló Rodrigo Escribano, CEO de BS Group.

El directivo subrayó además la importancia del trabajo conjunto: “Creemos profundamente en el trabajo colaborativo y en la fuerza que tiene la convergencia entre distintas disciplinas para crear experiencias únicas y de alto impacto”.

Proyección nacional e internacional

Desde En Vivo Producciones, su socio fundador José Palazzo destacó que la alianza se inscribe en una línea de trabajo que apuesta al cruce de universos culturales. “Siempre apostamos a los cruces entre la música, la cultura y otros mundos que generan identidad y pertenencia. Encontramos en BS Group una mirada profesional, estratégica y complementaria que nos permite pensar proyectos nuevos, ambiciosos y con proyección a largo plazo”, afirmó.

A partir del acuerdo, ambas compañías comenzarán a trabajar de manera conjunta en la ideación, planificación y ejecución de propuestas que articulen deporte, música, arte y entretenimiento, con el objetivo de generar nuevas experiencias para el público y fortalecer la industria creativa.



