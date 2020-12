Agrupate compró la ex Grupón Peixe y persigue su idea de ser "el" marketplace de descuentos

Agrupate.com, anunció hoy que compró la ex Groupon Peixe, y toma las operaciones del principal marketplace de descuentos; convirtiéndose así en el líder del segmento en todo el país.

De esta forma, la tradicional "cuponera" se renueva y busca competir en el mercado con un cambio de 180º, convirtiéndose en una plataforma líder que conecta vendedores y compradores, ofreciendo importantes descuentos y opciones de envío, para que el usuario tenga la libertad de elegir.

“Sin dudas, el marketplace como negocio creció exponencialmente en los últimos meses y aún tiene un gran camino por recorrer. Apostamos al mercado local con total conocimiento de los nuevos servicios y tecnologías, para llevar a la compañía a ocupar el primer lugar al momento que los usuarios elijan; somos líderes en el sector y, esta adquisición, es un gran paso para lo que se viene en materia de e-commerce en Argentina y la región Latinoamericana” comentó Eliel Mizrahi, CEO de Agrupate.com

Desde la empresa indicaron que "tanto los usuarios de Peixe cómo de agrupate.com, seguirán contando con los mismos beneficios y la amplia variedad de productos y servicios que hoy en día ofrecen las plataformas sin alteraciones".

Haciendo un poco de historia vale considerar que las cuponeras fueron un boom hace una década con más de 50 empresas sólo en Argentina y cerca de 1.500 en América Latina, y tuvieron tanto impulso que incluso algunos no dudaron en calificarlas como una nueva "burbuja".

Leandro Pérez Lerea, CMO de Agrupate.com, charló con Perfil y explicó que, a su entender, el mercado de la cuponera estuvo sobreexpuesto en cierto momento (2009/12 ) o sobrevalorado. "Un mercado de saldos no puede ser un mercado de primera temporada", indicó.

Con esa visión y la nueva inversión realizada para quedarse con la ex Grupón Peixe, Agrupate dió un paso más en la dirección que los guía que es "ser el primer marketplace que integre distintas marcas para comprar y vender. Una opción seria y creíble", tal como manifestó Pérez Lerea.

Para el directivo, si bien el comercio electrónico ha dado un salto exponencial durante la pandemia, por la aceleración de las compras online, todavía hay mucho camino por recorrer.

"Una página web se abre de un día para otro, pero la gestión no. Hay que tener presente que as implementaciones de pago surgen día a día, como el seguimiento por Inteligencia artificial del cliente que compró o no concretó la operación, por ejemplo y eso nos demuestra que lo importante es la gestión".

Por ahora, el marketplace de Agrupate sigue manteniendo su viejo formato, pero en breve aparecerán cambios considerables. "Aunque todavía está con el formato viejo ya están las integraciones funcionando. Hoy el boom del comercio online son las integraciones que les permiten a los distintos jugadores compartir inventarios y vidrieras sin necesidad de tener el stock en si mismo, sino que están todos los artículos integrados", confirmó.

