Alertan por la importación de electrodomésticos que no cumplen con lo declarado en la etiqueta de eficiencia energética

Tras la eliminación de la obligatoriedad de contar con una certificación que respalde los etiquetados de eficiencia energética (EE) para la importación de electrodomésticos por parte de la Secretaria de Industria y Comercio, industriales y fabricantes alertan por productos importados que podrían no cumplir con la EE declarado, por lo cual un consumidor podría comprar un aparato que consume más energía eléctrica de la que indica. Desde la cartera a cargo de Pablo Lavigne adjudican la medida para que el aluvión de entrada de productos del exterior ayude a bajar los precios, además de bajar los costos burocráticos a importadores. En cuanto a este último punto, fuentes del sector aseguran que el costo es menos del 1% del producto.

Antes de la resolución por parte de Industria y Comercio, publicada en el Boletín Oficial el pasado 26 de noviembre, las empresas debían ensayar en el país los productos para corroborar el nivel de eficiencia energética, que mide el rendimiento y el consumo de los mismos, y un organismo de certificación debía colocar el sello que ratificaba la clase de eficiencia. Las escalas están identificadas por distintas bandas (clases de eficiencia) que pueden estar definidas por letras o por combinaciones de letra y números según el tipo de producto. Por ejemplo, para lámparas, las clases de eficiencia de mayor a menor son: A++, A+, A, B, C, D y E; para heladeras: A+++, A++, A+, A, B, C y D; para lavarropas: A+++, A++, A+, A, B.

En el caso de las lámparas LED, las A+ consumen 42% más que las A++ y las A un 22% más que las A+, mientras que en las Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC), puede incrementarse al 50% el consumo promedio de A comparado con A+.

Otro ejemplo es que con un lavarropas A+++ hay un ahorro del 68% de energía en comparación con un A y en un lavarropas A++ el ahorro es del 51% sobre un A. Ahora bien, el impacto en el consumo y, por ende, en el precio de la boleta de luz se traduce de la siguiente manera: en el caso de un clase A contra un A+++, y tomando la tarifa de Edenor a diciembre del 2024, sería de $23.658, con IVA incluido, en 400 ciclos de lavado.

¿Cuáles son los productos importados que van a flexibilizar su ingreso al país?

“El acceso a información confiable sobre la EE de los productos es clave para proteger a los consumidores y fomentar decisiones responsables que reduzcan, a su vez, el gasto energético. Ahora, la única forma que tiene el usuario de saber con certeza si la información de la etiqueta de EE es veraz, es que lleve el sello de un organismo de certificación independiente que la respalde. De lo contrario, los usuarios pueden comprar un producto creyendo que es ‘A’, porque así lo declara la etiqueta por una autodeclaración, cuando el consumo energético real es otro, con lo derivará en productos menos eficientes que aumenten los costos en las facturas de los consumidores (electricidad, agua y gas), afectando los presupuestos familiares”, sostuvo una fuente del sector a PERFIL.

El Gobierno espera bajar los precios con las importaciones

De acuerdo, con la Secretaria de Industria y Comercio, “esto permitirá bajar los costos de la burocracia con la que cargan las más de 150 empresas del sector que importan y fabrican”.

En cuanto a este punto, una fuente especializada explicó a este medio que “el impacto de la certificación EE en el precio final de un lavarropas (sin tener en cuenta el costo del ensayo de laboratorio) es de 0,1% sobre base de 1.000 unidades y, teniendo en cuenta el costo del ensayo de laboratorio es de 0,17%”. Para graficarlo en números, el impacto sería de $1.453 sobre un lavarropas Drean de $853.000.

“Creo que la intención es bajar la inflación y operan de una manera equivocada porque los precios no van a bajar por una certificación. La incidencia de 0,034% en el precio de un producto no existe. Obviamente depende del producto. Tiene que ver con una política de desregular rápidamente para sostener un mejor consumo con baja de precios. Considero que no tenemos una sociedad con visión industrial, entonces la gente va a mirar la baja de precio, cae la industria mientras tanto la industria necesita que se nivele la cancha. No se desregula rápido la baja de impuestos, se desregula rápido la baja de las importaciones. Es un delirio” , agregó a este medio la misma fuente.

Por su parte, desde la cartera a cargo de Pablo Lavigne asegura que “la medida redundará en una mayor oferta de productos, mayor competencia, con la consecuente baja de precios”. Este medio se comunicó con la Secretaría para saber si a raíz de la medida ya se observan el impacto en la baja de precios de los electrodomésticos y si recibieron algún tipo de quejas por parte de algunos sectores, pero no recibió respuestas al respecto.

GM