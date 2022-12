Bitcoin: ¿cuánto valor ha perdido a lo largo del año?

Un reporte de Bitfinex revela cómo los inversionistas están sacando sus bitcoins de los exchanges centralizados después del escándalo con FTX y sus efectos nefastos para la industria.

En ese contexto, a las 11:00 de la mañana de este jueves, el mercado cripto comienza a mostrar una leve mejoría en la mayoría de sus activos, pues la capitalización de mercado global de criptomonedas subió un 1,02%, hasta los US$ 861.280 millones.

Por su parte, el precio del bitcoin (BTC) aumentaba en 1,5% para cotizar por arriba de los US$ 17.062, un valor que perforó luego de cotizar por debajo de los US$ 17.000. Ethereum (ETH), por su parte, busca llegar los US$ 1.300 y a esta hora cotiza en US$ 1,288,45, según datos de CoinStats.

El imperio FTX se declara en bancarrota y Sam Bankman-Fried, otrora rey de las cripto, pierde su fortuna

A pesar de la leve mejora que está mostrando el BTC durante las últimas horas, la criptomoneda más importante del mundo por capitalización de mercado ya lleva más de un año en el que su precio cae en picada, siendo noviembre uno de los peores en cuanto a la performance del activo, que llegó a los US$ 15.500.

En penúltimo mes del año, el precio del BTC arrancó en US$ 20.500 y cerró el mes en US$ 16.800, con lo cual la caída en el mes es de 17,8%. Dese inicios de año, el precio de la criptomoneda perdió el 63% de su valor.

El Banco Central Europeo contra el Bitcoin

En medio del escándalo de FTX y sus consecuencias en otras empresas, el organismo conducido por Christine Lagarde aprovechó para pegarle al ecosistema cripto y primordialmente al BTC.

¿Cuál es el futuro de las criptomonedas tras el colapso de FTX?

Para la entidad, el criptoactivo se dirige hacia la irrelevancia y aseguró que la aparente estabilización de su cotización en los últimos meses en los que, va de los US$16.000 dólares a los US$ 20.000, no es más que un “último suspiro inducido artificialmente” antes de emprender el camino al olvido.

Los escándalos que ha presentado a lo largo del año la industria de las criptomonedas es la excusa perfecta para que los Bancos Centrales salgan a criticar a las divisas encriptadas. Asimismo, no es casualidad, pues los organismos formadores de política monetaria en el mundo están trabajando en el desarrollo de las CBDC, o monedas digitales de Bancos Centrales, con las que buscan contrarrestar el avance de las criptomonedas.

