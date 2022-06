Qué es un NFT, para qué sirve y cómo crearlo

Para comprender que es un NFT también conocido como Token no Fungible, es necesario tener una noción de que es la tecnología blockchain. El tema es amplio y complejo, pero se puede pensar en blockchain como una red pública que mantiene registros de transacciones y que permite intercambiar dinero, así como también ejecutar códigos, manteniendo segura la información a través de algoritmos criptográficos.

Entonces, ¿qué es un NFT?

Las siglas de NFT vienen de Non Fungible Token o Token no Fungible. “No Fungible” significa que no puede ser intercambiado por otro ítem de su misma clase porque es único. Un ejemplo de ello es una pieza de arte que no podría ser intercambiada por otra obra al poseer cada una propiedad únicas.

Un ejemplo: Supongamos que se tiene la posibilidad de tomarle una foto a la obra “Espectadores” del artista argentino León Ferrari y esa imagen se imprime en una muy alta calidad. Por más de que la calidad se acerque a la del cuadro, nunca va a tener el mismo valor, ya que solo existe una obra llamada “Espectadores” pintada por Ferrari.

Por otro lado, fungible quiere decir lo contrario. Es decir, un ítem que puede ser intercambiado por otro como el dólar o una criptomoneda como el bitcóín. En pocas palabras, se puede intercambiar un dólar por otro dólar o un bitcoin por un bitcóin y quien realizó la operación seguiría teniendo lo mismo.

Por su parte, la palabra token hace referencia a un archivo digital dentro de la blockchain al cual se le puede hacer seguimiento de manera muy sencilla.

Entonces, los NFT son tokens registrados en una blockchain y que representan ítems únicos. Pero, la pregunta que surge es ¿cómo se puede identificar al verdadero dueño de un archivo digital? Es complicado, ya que un archivo digital puede ser multiplicado cientos de veces.

Sin embargo, para eso llegaron los NFT, porque cualquier persona que así lo desee puede convertir un archivo digital en NFT que va a contener información sobre él, cómo una huella digital única del token y un símbolo del token, así como un nombre.

Por lo general, este token es almacenado en la blockchain de Ethereum, y la persona que lo creó ahora es el dueño único de esa ficha al haber un registro único global y que no puede ser alterado maliciosamente. Ahora ese token puede ser vendido a través de una transacción en la blockchain.

Esto significa que el dueño del token le pasa la propiedad de ese archivo a otro usuario a cambio de dinero, y de nuevo, la blockchain se encarga de que esa información no pueda ser manipulada y permite rastrear quién es el nuevo dueño de ese archivo.

¿Cómo generar un NFT?

El primer paso para originar un NFT gratis es visitar el sitio Apps Pie Design. Es una plataforma de diseño bastante amigable, con una multitud de funciones y especificaciones que cualquier persona con un teléfono móvil o una computadora puede comenzar a usar para crear sus propios diseños.

En la plataforma se deberá generar una cuenta. Este paso es bastante simple, ya que una vez iniciada la sesión podrá comenzar a crear NFT con facilidad. Solo hay que hacer clic en “Crear Nuevo” y seleccione “Generador de NFT” en el menú desplegable.

Cargar ilustraciones preexistentes

En caso de contar con trabajos previos hechos como fotografías, diseños o lo que la imaginación proponga, se puede generar una propia colección de cripto-coleccionables. Después de hacer NFT cualquier de ellos, podrá venderlos o intercambiarlos fácilmente en línea usando criptomonedas e incluso generando regalías sobre ventas futuras.

Generar una colección NFT

Después de entender como funciona la página de Apps Pie Design, ya se puede generar el resultado final. Para eso hay que hacer clic en el botón “Generar colección NFT” que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí se abrirá una ventana, donde puede ingresar la cantidad de combinaciones únicas que desea crear empleando las capas y los elementos que agregó al diseño del NFT.

En el portal web mencionado anteriormente podrá generar miles de NFT únicos, con una combinación variable de todos los elementos, y luego proceder a acuñarlos en algunos mercados NFT de los más famosos como es OpenSea.

Es esencial acuñar el NFT para democratizar la propiedad, las ventas y el comercio de un activo digital no fungible. Acuñarlos permite que su obra de arte se pueda comercializar o comprar de manera flexible en el mercado.

Cómo vender un NFT

Por ejemplo, para vender la creación en OpenSea, que resulta muy intuitivo y fácil de utilizar. Primero se deberá crear un perfil, donde pueda consultar todos sus activos digitales (previamente conectados con una billetera digital, se recomienda Metamask) acuñados en la Wallet.

Para vender un NFT, tendría que establecer su tipo y precio o también se puede subastar, poniéndole un precio inicial, una fecha de vencimiento y un umbral de precio. La venta puede durar un día, tres o una semana.

