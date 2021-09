Gerard Piqué y Shakira lanzan sus NFTs y entran a un mercado multimillonario

Mientras disfruta de sus últimos años como futbolista, Gerard Piqué invierte en distintos proyectos relacionados a nuevas tecnologías. Una de sus incursiones más recientes es con los NFTs, criptoactivos coleccionables que en los primeros seis meses del 2021 generaron U$S 2.5 mil millones de dólares y en los cuales Shakira también busca rédito económico.

Más allá de sus habilidades como deportista, Gerard Piqué se destaca por detectar negocios con gran potencial. En los últimos meses, comenzó a transmitir eventos deportivos a través de Twitch de la mano de Ibai y también invirtió en los NFTs o “Tokens no fungibles”.

Un NFT es un token que se basa en la tecnología blockchain, la misma que se utiliza con las criptomonedas. Cada uno es único y como son “no fungibles” no se pueden intercambiar. Muchos artistas están vendiendo obras de arte a través de este sistema y también hay deportistas como Gerard Piqué y artistas como Shakira que crean sus propios NFTs para comercializar.

Los NFTs de Gerard Piqué y Shakira

El ingreso de Gerard Piqué y Shakira a los NFTs comenzó a fines del 2020 cuando invirtieron U$S 3 millones en Sorare, una empresa creadora de estos criptoactivos que se está enfocando en cromos de futbolistas. Además, el CEO de la compañía negoció para que el futbolista tenga un puesto en el consejo de administración.

Qué son los NFT y por qué tienen potencial en este mundo digital

Luego, el propio Piqué anunció la comercialización de sus propios NFTs a través de Sorare. Y Shakira hizo lo mismo al revelar la colección que creó junto al artista Bosslogic. “Me divertí muchísimo trabajando en mis primeros NFTs y quiero compartirlos con ustedes”, escribió la artista al mostrarle los tokens a sus fans.

Según la información de Makers Place, la plataforma donde se venden los NFTs de Shakira, uno de ellos fue vendido recientemente por U$S 30 mil. Y otro donde también está Gerard Piqué, por U$S 60 mil. La propia cantante contó en las últimas horas que todos las piezas fueron vendidas y que utilizarán el dinero para construir una escuela en Colombia.

Mientras tanto, la empresa en la que invirtió el futbolista (que hoy vale casi U$S 4 millones), comercializa los cromos por sumas similares. Recientemente, un usuario estuvo dispuesto a pagar U$S 55 millones por uno de Mbappé pero finalmente no lo hizo porque el NFT pasó a valer U$S 350 mil.

El futuro de los NFTs

Gerard Piqué no es el único invirtiendo en esta tecnología. Hasta Lionel Messi lanzó una colección propia de NFTs y se espera que cada vez más atletas hagan lo mismo.

Durante los primeros seis meses del 2021 se vendieron más de U$S 2 mil millones en NFTs y todavía es considerado un activo en crecimiento. En marzo, una imagen digital se vendió por U$S 70 millones y probablemente ese récord sea superado pronto ya que la “fiebre” por los NFTs va en aumento.