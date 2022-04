Cuáles son las principales tendencias crypto para el 2022

El mundo crypto sigue creciendo a nivel internacional y especialmente, América Latina se consolida como un mercado con consumidores avanzados, así como también como un hub de talentos que da soluciones a nivel global.

El término Web3 tuvo una gran explosión en su uso a lo largo del 2021, si bien no es necesariamente nuevo, muchos no comprenden todavía a ciencia cierta de qué se trata. Por su nombre, se podría asumir que se trata de la evolución de la Web 2.0, que es la internet como la conocemos y utilizamos hoy en día, y ese concepto no está tan equivocado.

El desarrollo de la llamada Web 3.0 ofrece una internet construida sobre redes blockchain, que posibilita el intercambio de valores de manera libre sin una entidad que lo centralice y sistemas de pago inclusivos; pero que a su vez continuará brindando cada vez más soluciones innovadoras, sostiene un informe elaborado por la billetera sefl-cusodial y multiblockchain Defiant.

La definición más sencilla es que la Web3 es internet descentralizado. Un término bastante recurrente en lo relacionado con las criptomonedas, los NFTs, las finanzas descentralizadas y el blockchain. No obstante, la Web3 busca romper con la hegemonía de las big tech como Google, Facebook y Amazon, que desde la década del 2000 han centralizado su poder sobre los datos y el contenido.

La consolidación de la Generación D

Durante este año ganaron protagonismo los proyectos descentralizados entre los usuarios que ya están operando en el mundo crypto. La seguridad y privacidad que ofrecen los productos “non custodials” serán el punto de inflexión para los usuarios frente a un escenario que plantea regulaciones.

Se consolidará así la denominada Generación D (descentralizada) que además brindará soluciones financieras de manera más democrática.

Sobre este asunto, Celina Nieman, CO-CEO de Defiant, la wallet self-custodial y multiblockcain que nació durante la pandemia, comentó: "Un cambio en el sistema financiero es inminente. Pronto, no importará dónde haya nacido cada persona, el acceso a monedas universales a través de un celular, sin barreras burocráticas y con bajo costo de envío ya es posible. Y va a reconfigurar la economía como la conocemos”.

“Por la fuerza, va a contribuir a un mundo más democrático y más justo. Ese cambio está siendo liderado desde aquí: América Latina”, aseguró la experta de Defiant.

El auge de los NFTs

Si durante el año pasado los NFTs (tokens no fungibles) fueron la novedad en el mundo del arte, el entretenimiento y el gaming, durante 2022 se transformarán en el cryptoactivo más deseado y en la puerta de entrada al ecosistema para miles de usuarios nuevos.

El poder coleccionable de estas piezas únicas va a adquirir nuevas dimensiones de uso y hasta de préstamo.

El peer to peer se volverá imparable

Junto a la tendencia de democratización, el Peer to Peer o P2P sumará millones de transacciones en todo el mundo al permitir que los tenedores de criptomonedas activos puedan realizar intercambios sin intermediarios, pero de manera segura.

En este contexto, Defiant planea lanzar durante el 2022 un marketplace P2P para seguir ofreciendo soluciones al ecosistema, hablar de que será el primero en su tipo o similar, darle un poco más de protagonismo a este producto.

