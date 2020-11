BNI International Forum reunirá a empresarios y emprendedores del mundo

BNI (Business Network International), la organización de networking más grande del mundo que provee un soporte positivo y estructurado para intercambiar referencias de negocios, organiza el primer BNI International Forum en beneficio de la Salud y la Educación. Será un evento global 100% virtual, que se llevará a cabo entre el 24 y el 27 de noviembre y propone reunir a empresarios y emprendedores de más de 25 países.

Se trata de un evento libre y gratuito para todos los pequeños empresarios y profesionales independientes que quieran ser parte de una red local con alcance global. Podrán inscribirse aquí para escuchar a más de 50 oradores internacionales, participar en más de 10 rondas de negocios temáticas y talleres, 30 workshops, 16 pabellones temáticos con stands sobre salud y bienestar, Real Estate, Tecnología del Futuro, Líderes Exitosos, El futuro del trabajo, Educación, Innovación, Fintech, Marketing y el Deporte, Historias de Superación, Networking 4.0, Influencers, Experiencias.

El Fórum contará con un espacio de stands de Fundaciones que podrán ser visitadas para acceder a más información sobre sus respectivos proyectos. Parte de la recaudación del evento será donada entre las fundaciones participantes como Cimientos, Tzedaká, BNI Foundation, enfocadas en salud y educación, entre otras.

El evento se transmitirá en vivo a través de una plataforma digital y habrá paneles con grandes líderes de multinacionales y emprendedores que contarán su experiencia de vida. La apertura estará a cargo de Ivan Misner (Founder - BNI) y Graham Weihmiller (Chairman & CEO - BNI). Entre los líderes exitosos que expondrán en diferentes paneles, estará Katia Bassi (CMO - Lamborghini & Board Member - Audi), sobre marketing en el deporte hablarán Ian Parker (Director, Partnership Developer - Miami Marlins), Sean Houston (Sr Manager, Corporate Partnership Relations - Miami Heats), Chris Maragno (Senior VP - Inter Miami)

Por otro lado, algunos oradores contarán su experiencia, entre ellos, Jonathan Loidi (Fundador y Director de Grupo Set Latam), Ryan Fain (Fundador - Innovation Experience), Michael Rubinstein (Fundador - Helpers). Otros contarán su historia de superación, como es el caso de David Brown (Three times Olympic Gold Medal). Habrá un panel de Real Estate con reconocidos empresarios como Dora Puig (Marketing & Sales Director - Palazzo Della Luna), Maria Eugenia Alvarez Vitale (Head of Sales - Aston Martin Residences) y Daniels Harvey (VP Development Sales - One Sothesby). Habrá un panel de Innovation Experience -Israel con Michael Abadi (Fundador - Maveric VC), Miriam Berger (Business Development Leader - IBM), Berny Moschcovich (Board Member - Gav Yam). Y un panel sobre El Futuro del Trabajo con Alejandro Melamed (Director General - Humanize Consulting), entre otros.