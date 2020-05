Bonistas ahora aceptan un cupón de PBI pero piden auditoría anual del FMI

El cupón de PBI, un extra que se paga cuando la Argentina supera determinado número de crecimiento, volvió a estar sobre la mesa en la negociación por el canje de deuda. Fue el grupo de bonistas reestructurados el que planteó que, si el país supera un 3% de crecimiento anual, podría pagar extra. Forma parte de la contrapropuesta que le presentaron el viernes al Gobierno de Alberto Fernández.

La oferta vence este viernes 22 pero, con dos contrapropuestas sobre la mesa, el Ejecutivo prevé prorrogar el plazo para seguir negociando. Ese mismo día, el país tiene que pagar un vencimiento por US$ 500 millones. Si no lo hace, entrará en default, aunque 'selectivo'. En Economía aseguran no será determinante.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, lo había planteado en el diálogo previo a la oferta pero, por la historia de manipulación de las estadísticas y las magras perspectivas de crecimiento, no fue lo suficientemente "apetitoso", según reconoció el funcionario la semana pasada, cuando le preguntaron por qué no se había agregado ese instrumento en la oferta.

Mayo marcaría el principio del fin de la recesión

Para evitar las controversias por las estadísticas, el requisito es que Argentina complete el Artículo IV del FMI cada año para que se pueda calcular el exceso de PBI. "El informe del Artículo IV debe indicar el PIB del año anterior. El incumplimiento de esta condición desencadena el pago automático a la tasa de cupón para el año de referencia relevante". Si no se paga el Cupón, habilitaría a un cross-default, el incumplimiento cruzado del endeudamiento externo público.

Los bonistas proponen 14 pagos de amortizaciones entre 2027 y 2040, con un canje de Par y Discount pero sin quita. Los Discount, además, recibirían "un instrumento de recuperación contingente vinculado al PIB en dólares estadounidenses para proporcionar una compensación potencial por el recorte original que sufrieron estos bonos", señalaron en un comunicado. Según sus cálculos, el saldo de deuda existente de los bonos del canje en dólar equivalente es de US$ 23,6 mil millones, compuesto de US$ 12,16 mil millones en Par y US$ 11,46 mil millones en Discount.

El cupón de PBI es un instrumento que formó parte de los canjes de deuda anteriores, generados tras el default de 2001. En este caso, el "cupón contingente", CCS en inglés, llegaría a us$ 11,46 mil millones, con pagos de mayo de 2025 a mayo de 2039 y una tasa de 2,5%.

Strauss-Kahn: "Argentina tiene las cartas para manejar su deuda en buenas condiciones"

BlackRock. Por su parte, el grupo Ad Hoc de tenedores de deuda, integrado por los fondos BlackRock y Fidelity, entre otros, emitió un comunicado donde también asegura que "está comprometido de buena fe a encontrar una solución responsable y sostenible para las dificultades financieras actuales de Argentina, y tiene la esperanza de que puede alcanzarse una solución mutuamente aceptable con el gobierno argentino que satisfaga los objetivos de corto plazo del país a la vez que preserve el valor para los tenedores de bonos".

Según indicaron, poseen aproximadamente US$ 16,7 mil millones -o más del 25%- de los bonos internacionales de Argentina y sus fondos "operan como fiduciarios para millones de personas en todo el mundo, como maestros, enfermeros, bomberos, trabajadores de fábricas y jubilados, quienes les confían la inversión de sus ahorros a largo plazo".

PV / DS