Buscarán que el dólar no se aleje de $ 46 antes de las primarias

por Mirta Fernandez

Por mal clima internacional, el dólar se recalentó y cerró la semana en el valor más alto desde el 11 de junio, y el riesgo país escaló hasta 832 puntos. Más allá de la incertidumbre electoral, los analistas afirmaron que “rompió todo” el tuit del jueves del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando un aumento de aranceles sobre importaciones chinas de 10% a partir de septiembre, lo que renovó la tensión comercial entre ambas naciones y alimentó la aversión al riesgo de los inversores afectando a todas las monedas de la región. Las monedas de Brasil y Chile se devaluaron 1,44% y 1,20%, la de México 0,50% y nuestro peso, en ese contexto la sacó más barata, al perder un 0,65%.

En ese escenario, el dólar minorista para la venta cerró ayer a $ 45,88, según el promedio del Banco Central, o sea un alza de 34 centavos frente al jueves, y una suba semanal de 3,07% o $ 1,37. En el terreno mayorista, la divisa finalizó a $ 44,65, es decir, una suba semanal de $ 1,30, la más alta de las últimas trece semanas. Y a su vez la tasa de referencia monetaria de las Leliq quedó en 61%, trepando 1,42 puntos porcentuales en la semana.

De cara a la semana previa a las PASO del 11 de agosto, en el equipo económico aseguraron a PERFIL que no dejarán el dólar minorista se escape muy arriba de los $ 46, una cifra que asoma como un techo virtual para la cotización.

Para contenerlo, se mantendría o profundizaría la artillería que el Banco Central usó hasta ahora, que fue vender en mercado de futuros, y convalidar mayores tasas de interés. Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, juzgó que “la herramienta para utilizar serían los futuros, en ese terreno el BCRA perdió un poco de fuerza, pero aún tiene buena capacidad de fuego, entre las ventas recientes y la caída de contratos por el fin de mes, el debe tener un stock cercano a los US$ 2 mil millones, pero pudo pasar a US$ 3 mil vendidos, por lo tanto, tendría una capacidad de US$ 5 mil millones”.

¿Vender reservas? Operadores del mercado creen que el BCRA la carta de vender reservas en el spot (contado) que autorizó el FMI la jugará de ser necesario más adelante porque “sería tapa de los diarios”, mostraría “un signo de debilidad”, y además el mercado “se lo podría llevar puesto”. Javier Timerman, managing partner de Adcap Securities, planteó que “las operaciones en el spot serían una estrategia de última instancia para no despertar pánico, y tiene que tener mucha decisión” para que el mercado no le gane. Mauro Mazza, de

Bull Market Brokers, evaluó: “No creemos que deban vender spot la semana que viene, todo queda en espera del 12, tras las PASO”, y acotó que “el BCRA podría intentar intervenir en el spot si este llega a $ 47,5 o $ 48 en el mercado mayorista, no antes” pero “hay que tener cuidado con intervenir, porque es un signo de debilidad”.

Para el financista Christian Buteler “no depende de un valor específico, sino que el BCRA fue claro en decir que ellos evitan saltos bruscos, y dependiendo del contexto, si acompaña el movimiento de las monedas de la región –como ayer– será más tolerante con una suba, y puede intervenir cuando el alza es por motivos locales, pero no creo que vayan a liquidar reservas ahora porque además tenés que estar seguro de ganar la partida, porque si no, te llevan puesto”. Falcone coincidió “en que en el BCRA fueron claros en que no tienen un tipo de cambio al que apuntan, sino que suavizarán los saltos proveyendo liquidez a través de futuros, pero tampoco van a sostener el tipo de cambio contra viento y marea cuando todo el mundo se fue al demonio”. Para él, la herramienta de vender reservas la guardarán para después de las PASO. “Les interesa más el 12 de agosto que la previa”, aseguró el analista.

Para Guido Lorenzo, de LCG, el BCRA solo intervendría con reservas “en una situación disruptiva, no aparecerá en el mercado spot a menos que varíe más de un 10%-15% en una semana”. Robbie Reynolds, de Balanz Capital, señaló: “No consideramos que sea necesario

vender reservas antes de las PASO, el gobierno tiene muchas herramientas hoy para no hacerlo, tiene la posibilidad de intervenir a través del mercado de futuros y así poder bajar a los niveles donde se siente cómodo”.