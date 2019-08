Trump escala la guerra comercial con nuevos aranceles a China

Alex Wayne

Pese a que esperaba una nueva ronda de negociaciones con China para principios de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó abruptamente este jueves su guerra comercial con China, anunciando que impondría un arancel de 10% sobre US$300.000 millones en importaciones del gigante asiático que aún no están sujetas a aranceles estadounidenses.

Los nuevos aranceles entrarán en vigencia justamente el 1 de septiembre, dijo el mandatario en un tuit. Otros US$250.000 millones en productos chinos ya están sujetos a un arancel estadounidense de 25%.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante Comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, regresaron de las conversaciones con sus homólogos chinos en Shanghái esta semana sin mucho progreso que informar. Las negociaciones han estado en un punto muerto desde mayo, después de que EE.UU. dijera que los chinos incumplieron disposiciones de un acuerdo tentativo.

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Los medios de comunicación estatales chinos calificaron las conversaciones de Shanghái de "pragmáticas". Las dos partes confirmaron que habían discutido el aumento de las importaciones chinas de productos agrícolas estadounidenses, que han caído drásticamente este año, y que se encontrarían nuevamente en septiembre en Washington.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron en la cumbre del Grupo de los 20 en Osaka, Japón, en junio, en lo que EE.UU. calificó de esfuerzo para volver a encaminar las conversaciones. Pero Trump dijo que China no cumplió un acuerdo con Xi de comprar más productos agrícolas estadounidenses.

...We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Trump también dijo que Xi no ha cumplido la promesa de tomar medidas enérgicas contra los envíos a EE.UU. de fentanilo, un opioide peligroso que ha matado a decenas de miles de estadounidenses en los últimos años. "Muchos estadounidenses continúan muriendo", dijo Trump en una serie de tuits.