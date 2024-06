Caputo defendió el tipo de cambio: “No hay ninguna devaluación prevista”

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió a ratificar el esquema cambiario actual y negó una devaluación, en medio de las expectativas del mercado respecto a la política cambiaria del Gobierno en torno al cepo y el sistema blend para liquidar, sumando a rumores de tensión del FMI con el equipo económico.

Las declaraciones de Caputo se dan luego del que BCRA cerró la peor semana de la era Milei (apenas de dos días por los feriados), con una venta de US$ 156 millones el miércoles, en plena liquidación de la cosecha gruesa y que comienza a marcar la desaceleración del ritmo de acumualción de reservas, sobre todo para las próximas metas del acuerdo con el FMI y teniendo en cuenta que los segundos semestres suelen ser de poca acumulación y de un saldo negativo en el mercado cambiario para la autoridad monetaria.

“Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa”, arrancó el texto del ministro en sus redes sociales para aclarar que no existen fisuras en el equipo que lidera.

“Muchos periodistas serios entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, y otros literalmente fabulan… Nosotros no podemos perder nuestro tiempo refutando cada una de estas mentiras”, dijo. Y agregó: “Sepan ustedes, que como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos”.

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda aprovechó para dar algunas definiciones. “No hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 se mantiene y el crawl de 2 pct se mantiene también”, estimó.

FMI. Pidió que se acelere el ajuste del tipo de cambio.

Luego señaló que el Fondo “no tiene problema con esto”. Esta semana, después de aprobar la última revisión del acuerdo, el Fondo Monetario publicó su “staff report” donde pidió flexibilizar la política cambiaria, cuestionó el atraso del dólar (el presidente Milei viene diciendo que el tipo de cambio no se encuentra atrasado); que se termine el dólar blend para exportaciones (que liquiden 80% al mayorista y 20% al CCL) y pidió una aceleración del “crawling peg”, ajuste gradual del tipo de cambio, hoy del 2%.

Respecto a este último punto, si bien la devaluación fija del 2% mensual “ha ayudado a anclar la inflación, las autoridades ajustarán la política cambiaria con el tiempo para moverse de manera más flexible para reflejar mejor los fundamentos y salvaguardar una mayor mejora en la cobertura de reservas”, remarcaron.

“Tras las medidas iniciales para deshacer las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas a deshacer todos los controles de capital y restricciones cambiarias, comenzando con las medidas más distorsionantes, incluida la eliminación del esquema de exportación preferencial 80/20 y eliminar el impuesto PAIS antes de finales de 2024”, agregó el texto oficial del organismo internacional.

Si bien desde que asumió Milei el Central compró más de US$ 17 mil millones y las reservas brutas terminaron esta semana al borde de superar el nivel de los US$ 30 mil millones, el ritmo de adquisición de dólares de la autoridad monetaria bajó y la quita del sistema blend le permitiría comprar cerca de US$ 1.200 millones mensuales, algo a considerar para el segundo semestre con las dificultades para aumentar el nivel de reservas.

“Aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo Monetario, con el cual mantenemos una muy buena relación”, cerró Caputo.

Acciones y bonos siguen en rojo en Nueva York

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street extienden el rojo de la sesión previa en la que se hundieron hasta 8,4%, con los bancos y las energéticas liderando las caídas.

Los papeles de empresas argentinas profundizan el rojo y vuelven a ceder en la última rueda de la plaza neoyorquina.

Telecom Argentina (-4,3%); IRSA (-4,1%); Central Puerto (-3,7%); Transportadora de Gas del Sur (-3,5%) y el BBVA (-3,2%). La suba es para Loma Negra (0,7%).

Los bonos también extienden las pérdidas de la sesión anterior, en la que recortaron más de un -0,5% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias con legislación extranjera.

Los ADRs y bonos en dólares durante el feriado local acompañan el mal tono que presenta la plaza neoyorquina.

En tanto, el riesgo país vuelve a subir por encima de las 1.400 unidades y marca 1.414 puntos.