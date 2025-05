El agro reperfila sus expectativas, pero mantiene gestiones por menor presión fiscal

El retorno de los derechos a las exportaciones a los valores que mostraban hasta el año pasado está a la vuelta de la esquina. El gobierno de Javier Milei ratificó -en boca del propio presidente- que las retenciones a la soja, sus derivados y otros cultivos volverán a sus valores originales luego de una reducción temporal que finaliza en julio. La presión del calendario, más el nuevo régimen cambiario que eliminó el dólar “blend” pero también liquidó las cotizaciones de dólares paraleló parece estar surgiendo efecto entre las decisiones de negocios de los productores y exportadores.

En abril las ventas del agro crecieron más del 30% en relación al mes anterior y se estima que ingresaron a las arcas del Estado más de US$2500 millones.

Sobre el escenario actual y las perspectivas hacia adelante se refirió el CEO de Grupo Cresud, uno de los principales holding del agro. En la Bolsa de Comercio de Córdoba, Alejandro Elsztain ponderó que, durante muchos años, Argentina gastó más de lo que podía y que ahora con Milei estamos gastando lo que tenemos. “Yo creo que ahora empieza otro ciclo y la sociedad lo está entendiendo. En el mundo se habla del efecto Milei”, dijo.

En esa línea remarcó que “el cepo cambiario es aún peor que las retenciones. Nuestros productores ganaban a diferencia de un productor americano, casi cuatro veces menos. Hoy estamos vivos, perdimos mucho lugar en el mundo, pero sobrevivimos. En el mundo se subsidia a los productores, pero en Argentina es una cacería”. Para el empresario, el campo está experimentando su reconversión con modelos industriales, un esquema donde puede tener auténticas oportunidades de crecimiento: “La Argentina tiene la proporción de producción de soja que no tiene otro país. Este es un país industrial que está volviendo a conectarse con el mundo. El campo se va a convertir en una fábrica, ese es el campo del futuro en la Argentina. Nos preparemos para un campo que no hemos visto en mucho tiempo”, aseguró.

Si hay ajuste, que sea del Estado

En un plano más local, en la semana también hubo novedades ya que la Sociedad Rural de Jesús María, uno de los espacios más influyentes en el entramado de la gestión de políticas del agro, renovó autoridades. Para un nuevo mandato fue reelegido Eduardo Riera.

-¿Con qué expectativas para esta nueva gestión?

-Las expectativas son realmente buenas, en el sentido de que se estaban haciendo muchas cosas que empiezan a dar los primeros frutos. Empiezan a llegar las primeras obras, sobre todo para el Arco Noroeste, una zona que estaba muy olvidada, y donde realmente faltan muchísimas obras de infraestructura, de conectividad, de electricidad, y bueno, haber podido acordar con el gobierno de la Provincia que arranquen las obras es muy importante. Estamos trabajando con una agenda creíble.

-En su momento el diálogo con la Provincia no era el mejor, incluso los dejaron afuera de algunas reuniones y decisiones, ¿cómo está ese el diálogo hoy?

-Mira, en cuanto al gobierno de la Provincia, sí, está bien hay un diálogo mucho más maduro en esta línea de trabajo. Nosotros en este momento ya no pertenecemos a Cartez, todas estas rurales de este arco se han retirado, o sea que no pertenecemos, trabajamos por ahí en algunas cuestiones puntuales. Estamos caminando en el armado de nuestra propia asociación de segundo grado, que es el objetivo institucional.

-¿Pero con la Provincia, hay otro diálogo?

-Sí, desde hace tres meses a esta parte, bueno, no está solo un diálogo, sino es un trabajo importante, un trabajo serio. Por ejemplo, nosotros cada tres semanas nos juntamos con el ministro de Infraestructura. Hubo un antes y un después de enero y se empezó a hacer una mesa importante de trabajo y con obras que comenzaron para la zona.

-Yendo a lo macro ¿cómo está el clima de negocios para el productor, tras la apertura del cepo y el nuevo esquema cambiario?

-Bueno, yo creo que es una situación bastante complicada en el sentido de la producción en general. Pero el escenario general que ha cambiado es que ahora ya, no te hablo solo del productor, pero ahora ya la ineficiencia no la podés tapar con inflación. Hay que trabajar para ser más eficiente en lo que cada uno produce. Y sí está el tema de las retenciones que es una bandera de la sociedad Rural de Jesús María. Porque somos los únicos que fuimos a la Justicia y presentamos un recurso de amparo que fue pasando de niveles. Nuestro reclamo es claro porque las retenciones tienen que ser 0.

-¿Hay algún expectativa de que la presentación judicial prospere?

-Y mira, ha ido pasando instancias y ahora está en los niveles de máxima resolución, pero al día de hoy no tenemos noticias.

-El gobierno quiere mejorar más el superávit fiscal. Si hay menos margen para seguir recortando queda el camino de incrementar recaudación o básicamente subir impuestos, ¿les preocupa mayor presión fiscal?

-Yo lo que tengo que esperar, lo que todos esperamos, por lo menos es el cumplimiento de parte del presidente, de que todos los impuestos, todas las cosas que nos presionan las van a ir sacando lo más rápido posible. Esperemos que eso se cumpla. Eso es lo único que te podría comentar. Y si quieren mejorar el superávit tendrán que ajustarse, evidentemente en la parte gubernamental todavía hay muchas cuestiones por ajustar.

-Este nuevo mandato suyo dura dos años, ¿va a ver que bajan las retenciones en estos dos años?

-No, no sé, tenemos la esperanza, no sé si la van a bajar a cero, pero bueno, esperanza que esto vaya bajando y que cumplan con su palabra, como la han empeñado.

-¿Les molesta que se hable de la Rural como una entidad opositora? Porque han sido críticos de la Nación, pero también de la Provincia.

-Nos toca defender los intereses de los productores, nosotros vamos a defender los intereses de los productores. Y vamos a hacer lo que marque la agenda del productor. Porque, así como hablamos de que no deberían existir las retenciones tampoco debería existir el Impuesto al Cheque, hay muchas cosas por hacer para bajar la presión tributaria. Nuestro sector es uno de los motores de economía y quedó claro que, si le sacan un poquito de presión, explota.