Luis Caputo en modo libertario: "No hay que bajar la guardia en la batalla cultural"

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la Conferencia Política de Acción Conservadora Argentina 2024, donde ponderó los resultados de su programa económico. Además, destacó el rol del presidente Javier Milei en el escenario internacional e instó a profundizar la "batalla cultural" contra la izquierda.

A propósito de la gestión macroeconómica, Caputo asveró: “Si hubiéramos dicho que íbamos a terminar con el flagelo del déficit fiscal en tan solo un mes; bajar el gasto en términos reales 30%, aún atendiendo a los más vulnerables; terminar con los pasivos remunerados; con el déficit cuasifiscal y la emisión monetaria, hubiera parecido increíble, pero se hizo”.

Luis Caputo defendió la gestión económica del Gobierno

Al mismo tiempo, el funcionario nacional puso el énfasis sobre la reducción de la inflación minorista desde el pico de 25,5% a 2,7% y de la mayorista de 54% a 1,2% desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, en el marco de una recomposición de los precios relativos.

“También estamos terminando el año con un tipo de cambio libre más bajo que cuando asumimos. Es algo que no podía esperar nadie; logramos reducir la brecha del 200% que habíamos heredado a menos del 10%”, acotó acerca del panorama cambiario.

En cuanto al desempeño de la actividad económica, el disertante se mostró muy optimista en relación con las proyecciones privadas: “Todos los analistas pronostican que Argentina crecerá 5%, que es el mayor nivel de crecimiento de los últimos 15 años”.

"El Banco Central terminó con la deuda de casi US$ 60.000 millones que tenía con los importadores, habiendo recibido el Central con reservas netas negativas en US$ 12.000 millones. Además pudo comprar US$ 20.000 millones más durante el año, un récord absoluto", añadió.

El discurso político de Luis Caputo

Por fuera de la enumeración de sus "logros" económicos, el titular del Palacio de Hacienda ensayó una defensa cerrada del papel que desempeña Milei en el concierto de mandatarios. "Nuestro presidente se ha convertido en un referente mundial. El presidente está dando la batalla cultural no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial", evaluó.

"Los ojos del mundo están puestos en Argentina. Futuras elecciones a presidente en otros países van a depender de lo que pase en Argentina. Esta batalla que está dando el presidente nos ayuda como país porque es un atajo hacia la atracción de inversiones", arriesgó el conferencista.

En tal sentido, Luis Caputo advirtió que "no hay que bajar la guardia en la batalla cultural" ya que se trata de "mayor fortaleza de la izquierda, si no la única". "Si la batalla se remitiera estrictamente a una cuestión económica, la izquierda no gobernaría hace décadas porque hay sobrada evidencia empírica que muestra que lo único que logra es multiplicar el nivel de pobreza y corrupción", espetó.

Y continuó: "No saben gobernar de otra manera. Y hay sobrada evidencia empírica de que la derecha ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza. Nosotros hemos vivido un ejemplo y también tenemos países vecinos que nos muestra el caso. En Argentina gobernó 16 años muy mal, horriblemente, el kirchnerismo. ¿Cómo pudo ser? Porque ganaron la batallar cultural que ahora están perdiendo".

Siguiendo esa línea argumental, Caputo usó a Chile como ejemplo del camino que no hay que recorrer al señalar que es el país de Latinoamérica que "más gente sacó de la pobreza desde la década del 80 con políticas de derecha". Cabe recordar que estas fueron implementadas por la dictadura militar de Augusto Pinochet, que se extendió entre 1973 y 1990.

"Pero descuidó la batalla cultural y después de varias décadas, empezó a alternar con mandatos de izquierda. Al punto que hoy ya no es más un país modelo y lo gobierna un presidente prácticamente comunista. No hay que subestimar a la izquierda en esto. Hay que seguir dando la batalla cultural y económica", juzgó en alusión a Gabriel Boric.

Sobre el final de su alocución, el hacedor de política económica consideró que la administración libertaria se encuentra "en un punto de inflexión en la historia argentina” y afirmó que “el Gobierno tiene un mandato de la mayoría de la gente que quiere que sigamos y profundicemos este camino”. “No tengan dudas de que vamos a ganar la batalla económica, la política y la cultural. Argentina va a ser el país que más va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años”, cerró.

