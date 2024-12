Ascanio Cavallo, desde Chile: "A muchos chilenos les da cierta envidia que a Argentina le empiece a ir bien"

El periodista chileno Ascanio Cavallo publicó un artículo en el diario La Tercera, titulado Lo mal que me caes, donde analizó la relación entre Javier Milei y Gabriel Boric. Cavallo consideró que los “roces” entre los mandatarios comenzaron hace tiempo y que ambos creen que su enemistad es más importante que la política exterior. “Los presidentes perdieron la inmensa oportunidad de decirle al mundo cómo se puede alcanzar la paz”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ascanio Cavallo es un periodista, investigador y escritor chileno. Fue director de la revista Hoy del diario Época y es autor de obras como ‘La historia oculta del régimen militar” y “La historia oculta de la transición”. Además, fue fundador y exdecano de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Nos gustaría que profundizara sobre su artículo titulado “Lo mal que me caes”.

Lo que ocurre es que los presidentes de Chile y Argentina perdieron la inmensa oportunidad de decirle al mundo cómo se puede alcanzar la paz cuando se está al borde del precipicio, que fue lo que ocurrió en 1978. Estábamos al borde de una guerra que hubiera sido una desgracia interminable y logramos que se firmara el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984.

Hace unos días se cumplieron 40 años de la firma. El Papa propició una celebración, pero nuestros líderes se caen mal, y se restaron de todas las actividades. Es una paradoja, que creo que ellos no comprenden, que finalmente hayan celebrado las Armadas de cada uno de los países, que fueron las fuerzas más dispuestas a entrar a la guerra.

Se perdió una oportunidad en un momento muy delicado y peligroso del mundo. No digo que fuéramos a dar una gran lección, pero sí un pequeño apunte para el cual se requería la concurrencia de los dos, y no fue ninguno porque se caen mal.

Por aquello de que nadie es profeta en tu tierra, desde Argentina pusimos énfasis en que el desairó al Papa fue nuestro Presidente. Usted coloca en igual responsabilidad a ambos…

Es que los roces entre ambos vienen hace rato, es difícil decir quién fue primero. Milei estuvo unas horas en Chile en agosto y nuestro Presidente no lo saludó siquiera. Tenemos una interposición entre la política exterior y los intereses de estas dos figuras que creen que su enemistad es más importante que ambas cosas.

¿Cuál es su balance de la presidencia de Boric?

Boric está por cumplir tres años en el Gobierno y le queda uno más. Ha sido un Gobierno de inexpertos y ha tenido un aprendizaje muy duro. El problema es que el país no está en la situación más boyante. La economía chilena, que en algún momento fue la más dinámica del continente, está estancada. El crecimiento es muy pobre y tenemos problemas de seguridad, como los tiene toda América latina.

Gabriel Boric, presidente de Chile.

¿Qué expectativas hay para dentro de un año? ¿Es cierto que Michelle Bachelet podría volver a intentar ser presidenta?

Eso todavía no está claro. Parece que va a haber un ciclo en el que se privilegie la experiencia, por lo que los mayores de edad van a tener mejores posibilidades.

¿Cuáles serían los otros?

La principal figura hoy en día es Evelyn Matthei, de derecha. Es alcaldesa de una comuna importante en Santiago, pero todavía no sabemos cuál podría ser el candidato de la centro-izquierda.

¿Y qué posibilidades le ve a Bachelet?

Muy pocas porque su segundo gobierno no está bien evaluado en Chile. Ella tiene un magnetismo personal importante pero no creo que la coalición que la podría acompañar se incline por ella.

¿Cómo ven a Milei desde Chile?

Siempre ha sido visto como un personaje un poco excéntrico y destemplado para nuestras costumbres en cuanto a intensidad de las emociones, pero creo que muchos chilenos observan con curiosidad las medidas que está tomando, particularmente al sur, donde hay una fluidez que no hay en la zona central de ambos países. A muchos chilenos les da cierta envidia que a Argentina le empiece a ir bien. Si saca adelante a Argentina, lo admiraremos mucho.

¿Allí llama la atención la cantidad de argentinos que viajan a Chile a hacer compras?

No, no es muy noticioso. No entiendo muy bien de dónde procede esa gente porque antes había demanda por productos o marcas que no llegaban a Argentina, pero entiendo que eso ya cambió. Puede que sea por una cuestión de precios.

¿Ve que el viajero se lleva productos comestibles?

Sí, y eso es muy raro.

¿Ve que cambió el perfil del turista?

Así es. Teníamos un turismo muy veraniego, pero algo cambió, aunque supongo que es temporal.

