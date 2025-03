Caputo necesita al menos US$ 10 mil millones

El Gobierno sintió el cimbronazo del mercado esta semana a raíz de la incertidumbre que se generó respecto del futuro de la política cambiaria en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera, se abren los posibles escenarios de un nuevo acuerdo con el organismo internacional, donde los analistas no solo apuntan a los posibles fondos frescos, que podría desembolsar, que el Gobierno necesitaría de al menos US$ 10 mil millones, sino también a las condiciones que podría llegar a imponer el Fondo y que de alguna manera el mercado descuenta que habrá modificaciones en el esquema cambiario.

El DNU del Gobierno sostiene que los dólares provenientes del Fondo se utilizarán para cancelar letras intransferibles del Banco Central (BCRA). En cuanto a este punto, de acuerdo a Francisco Ritorto, economista de ACM, dependiendo de qué metodología se utilice se podrían estar necesitando US$ 10 mil millones, si se hace a valor nominal, o US$ 3 mil millones si se hace a valor de mercado. Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de la consultora Audemus, al esquema actual del Gobierno le hacen falta unos US$ 10 mil millones, en caso que no se realicen modificaciones en la política cambiaria. Ese monto incluye pagos de bonares y globales de julio, para sostener la dolarización de carteras que ocurre en años electorales, hacerle frente a la cuenta corriente y pago de deuda de bonos de provincias.

Lo que parece descontado es que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario implicaría un cambio en el esquema cambiario. Desde Max Capital avanzaron una serie de posibles escenarios una vez que llegue el dinero del fondo: a) una devaluación puntual más un tipo de cambio flotante dentro de bandas (probabilidad 2%); b) una flotación libre solo para los flujos que actualmente operan en el mercado oficial, desplazando gradualmente otros flujos (probabilidad 80%); c) una flotación libre unificando ambos mercados (probabilidad 18%).

“En nuestra opinión, es probable que el Gobierno flote antes de lo esperado (proyectábamos julio) y modifique su esquema de intervención bajo el acuerdo con el FMI”, señalaron y agregaron que sin embargo, esperan que “inicialmente la flotación libre se aplicará solo a los flujos que ya operan en el mercado oficial, y no vemos presiones para una depreciación en el corto plazo, salvo que la meta de reservas netas sea muy exigente”, explicaron. Por su parte, un informe de la consultora Vectorial señaló: “Algunas versiones dicen que el organismo habría planteado el establecimiento de una banda de flotación entre $ 1.400 y $ 1.700 y que el Gobierno habría logrado reducir los límites de dicha banda a $ 1.300 y $ 1.600”.

“A lo largo de 2025, las necesidades de divisas superarán los US$ 29 mil millones, lo que plantea un escenario desafiante en términos de sostenibilidad financiera y presión sobre las reservas. La caída de reservas en enero y los elevados compromisos de pago en moneda extranjera a lo largo del año reflejan las dificultades estructurales que enfrenta la gestión actual”, sostuvo la Fundación Encuentro.