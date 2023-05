Qué quiere decir Maslatón cuando afirma "Estoy totalmente bullish con Argentina"

El descontento social y político en Argentina no se estaría viendo reflejado en los activos argentinos ni en la plaza bursátil local que, continúa anotando ruedas al alza, lo que podría interpretarse como que los inversores tienen confianza en la economía del país, todo ello, en medio de un contexto de por más complicado para los ciudadanos.

PERFIL consultó al abogado financiero Carlos Maslatón, famoso por sus cientos de tuits que aseguran que Argentina se encuentra en pleno auge bullish a pesar de ser cuestionado desde las distintas esferas de la economía política del país por sus planteamientos que, en muchas ocasiones han sido catalogadas como “disparates”.

Maslatón explicó a este medio que el comportamiento de los mercados financieros es una gran incógnita de la historia. En muchas ocasiones, los precios se mueven en contra de los fundamentos y de lo que una persona podría pensar que son las razones para que se muevan de esa manera.

Cabe destacar que el término "bullish" se utiliza en el mercado financiero para describir una perspectiva optimista o alcista sobre el precio de un activo, como una acción, una criptomoneda o una materia prima, en este caso, Argentina.

Por ejemplo, después de una larga subida de los mercados y la expansión de la economía, llegamos a un punto donde la opinión pública se pone muy positiva y los economistas dan a conocer las razones por las cuales el país, la región o el mundo están bien y los precios muy altos.

“Es ahí donde viene la caída, desde donde viene una baja que en un principio es moderada y al poco tiempo se convierte en un crash financiero primero y en un crash económico después”, señaló Maslatón.

“En contraposición a esto y tras un largo proceso bajista donde al final de dicho proceso los fundamentos son naturalmente muy negativos y los economistas, analistas y el sentimiento público es que todo es un desastre y que el desastre va a continuar. Sin ninguna razón, el mercado se comienza a mover a contramano de ese presunto desastre”, opinó el analista.

Uno de los grandes milagros de la economía

“Cuando el mercado empieza a subir genera un gran desconcierto al no comprenderse cómo puede suceder eso si está todo destruido, arruinado y nadie cree en el país. El razonamiento es que esto debería continuar cayendo. Pero esto es uno de los grandes milagros de las finanzas y de la economía: los mercados se mueven a contramano de los fundamentos, en especial, en los extremos de alza o de baja”, agregó en declaraciones a este medio.

El caso de la República Argentina

En el caso de la República Argentina, se ha vivido un largo proceso bajista que ha generado una gran negatividad en la opinión pública y en la sociedad en general, esbozó Maslatón quien compartió su análisis y explicó las bases de su teoría “bullish para la Argentina”.

“Según mi análisis, el país dejó de caer y comenzó una recuperación importantísima en octubre del 2021. Esta recuperación está en sus comienzos y más que una recuperación, es una tendencia de fondo al alza para los mercados argentinos”, advirtió.

Y agregó convencido: "Estoy totalmente bullish con Argentina, la caída ha terminado y para los escépticos y para todos: esto recién comienza y no han visto nada aún de todo lo que se viene para el país".

La teoría de Maslatón, la negatividad y el cumplimiento de la regla

“En noviembre de 2017 dije que este movimiento bajista que comienza en noviembre de 2017 va a durar hasta el mes de octubre del año 2021. Yo tengo la idea de que Argentina dejó de caer y comenzó una recuperación importantísima en octubre de ese año”, aseveró.

“Es muy importante lo que sientan los analistas y la opinión pública en general porque debe contradecirse con la realidad de los mercados y con la realidad de la economía, por eso, a mi; en este contexto, que existan descalificaciones para aquellas personas que están positivas es algo que me resulta confirmatorio de la tendencia bullish de la República Argentina porque se está cumpliendo a raja tabla la regla que dicta la teoría que se llama divergencia entre realidad y sentimientos”.

La divergencia entre la realidad económica y el sentimiento o percepción de las personas respecto a la economía. Podría explicarse cuando la situación económica real de un país no coincide con la forma en que las personas perciben la economía.

Por ejemplo, en algunos casos, la economía puede estar creciendo y mejorando, pero las personas perciben que la situación económica es mala debido a factores como el aumento de los precios de los productos básicos, la falta de empleo o la inestabilidad política.

Al respecto, Maslatón señaló: “La negatividad es ahora mucho mayor ahora que hace un año y medio cuando para mí se cumplió el piso bajista de la Argentina (octubre del año 2021), cuando hoy los mercados están para arriba, con lo cual, es increíblemente una señal de extremo valor. Yo auguro que el país se va a seguir recuperando en los próximos meses y que la negatividad va a ir en aumento. Y así tiene que ser”.

“La recuperación argentina va a generar cada vez mayor indignación en aquellas personas que creen que el país no tiene solución y que Argentina es definitivamente un Estado y una sociedad fallida. Yo considero todo lo contrario y me encanta esta divergencia y cómo se están comportando los activos argentinos”, celebró el referente liberal.

El comienzo del repunte de los activos argentinos

Y destacó: “Desde julio del año pasado los activos argentinos en la bolsa en dólares se multiplicaron por tres o por cuatro veces. Esto es ganancia de capital real en dólares, que nuevamente te marca la divergencia entre un sentimiento generalizado que ve todo mal y horrible y el comportamiento de los mercados y de la economía, que está claramente al alza”.

En conclusión, según explica Maslatón, los mercados financieros se mueven a contramano de los fundamentos y en ocasiones, las razones para que un mercado después de un crash suba y las razones para que una economía después de un largo proceso recesivo vaya al alza no son visibles, no son fácilmente identificables o no están.

“Son los mercados los que generan las razones que justifican una recuperación y no la recuperación la que justifica y fundamenta el comportamiento de los mercados”, concluyó Maslatón.

LR