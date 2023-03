Este jueves se mantiene la tensión bursátil a pesar del salvavidas suizo al Credit Suisse que acordó pedir cerca de US$ 54.000 millones al Banco Nacional Suizo, pues la caída del Silicon Valley Bank, del Silverbank y del Signature Bank de Nueva York, llenaron de inquietud a los inversores.

En ese sentido, PERFIL consultó al abogado financiero Carlos Maslatón, quién opinó sobre el repunte de las criptomonedas, las razones, según su mirada, de la caída de la banca, el futuro de la misma y los proyectos que adelantan los bancos centrales del mundo sobre las CBDC: Central Bank Digital Currency (en inglés).

Para el referente liberal, durante los últimos días se han presentado señales “muy sorprendentes", ante lo que él considera, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de cerrar los tres bancos, ya que estima que ninguno de ellos estaba en condiciones “críticas” para una decisión de tamaña magnitud.

Las criptomonedas vuelven a ser atractivas en medio de las turbulencias financieras

“En los últimos días, se presentaron señales muy, pero muy sorprendentes. El fin de semana pasado la Reserva Federal cierra los tres bancos principales por los cuales se canalizaban las operaciones que implicaban un cambio de dólar a bitcoin o viceversa”, señaló el abogado en diálogo con PERFIL.

Esto, según explica, porque los tres bancos cesados por la Fed tenían la cuenta de todas las empresas que tranzaban bitcoin “y habían creado una especie de caja de compensación donde esas firmas se pagaban mutuamente a través de wallets desarrollados por esos bancos”.

Y agregó: “Lo que la Fed determinó, para mí, es bloquear la posibilidad de fondear bitcoins con nueva plata. Esto es lo que ha hecho voltear estos tres bancos alegando problemas o riesgos sistémicos, para mí exagerados, lo que ha hecho es limitar el ingreso de fondos para comprar bitcoins. Te deja una pequeña salida para vender si uno quiere cambiar BTC por dólar, pero la operación inversa es la que se ve afectada con estos cierres bancarios”.

¿Qué significa esto?

Según el referente liberal, con la decisión de la Reserva Federal, una decisión que tachó de “jugada política” para imponer las CBDC, el bitcoin tendría que haber caído fuerte, pero sucedió todo lo contrario. Se disparó al alza configurando un flight to quallity que es cuando los inversores, ante los riesgos demostrados por el sistema financiero, se pasan a activos más seguros, esta vez consideraron el mercado crypto.

Así, el mercado de las criptomonedas está sorteando la crisis financiera desatada en Estados Unidos que afecta a los mercados de renta variable, al respecto dijo Maslatón: “A diferencia de otras situaciones en las que el bitcoin acompañaba una caída general del mercado, esta vez se dieron señales opuestas. Es la primera vez en toda la historia del BTC que estamos viendo que funciona como refugio de valor. Está dando señales distintas. Expresamente en contradicción con el sector bancario”.

Según la lectura del experto consultado por PERFIL, estos son indicios alentadores para el mercado cripto y tienen estrecha relación con los planes de la Fed en cuanto a la política monetaria y la suba de tasas de interés.

¿Qué pasará con la banca tradicional?

“Es muy interesante lo que está pasando. Los Gobiernos están trabajando en proyectos para establecer monedas cripto de Banco Centrales. Si esto se llegara a implementar es la cancelación de todo el circulante monetario de papel, lo que significaría que la banca como tal no tendría más sentido de existir”, señaló Maslatón.

A lo que se refiere el abogado es a las CBDC que son el intento de los bancos centrales de todo el mundo por mantener el poder sobre el negocio de la política monetaria. Tras el auge de las criptos, no hubo más opción que replicar su funcionamiento pero de una manera “centralizada”.

CBDCs: la moneda con la que los gobiernos buscan ganarle a las criptomonedas

Al respecto, Maslatón destacó algunos problemas, el más relevante de ellos es que: “Le permitiría al Estado proyectar la economía y regular la vida de las personas como nunca antes lo ha hecho, porque estas monedas que buscan desarrollar, a diferencia del bitcoin que no se sabe quien está realizando la transacción, las CBDC estarán totalmente nominadas y el Estado sabrá al detalle el movimiento de la persona. Mucho más de lo que ahora lo sabe”.

Y deslizó su teoría: “Un gran componente de la caída bancaria actual puede llegar a ser esto. Tranquilamente, que la banca pierda sentido en virtud de estos proyectos, que a lo mejor le faltan cinco o diez años para que se implementen. Ya sabemos cómo es el mercado, que se adelanta a cosas que todavía no han pasado”, advirtió.

¿Habrá crisis financiera como la de 2008?

Por último, el referente liberal descartó una crisis financiera como la de 2008 al señalar: “Mi respuesta es no. Decididamente no. Puede haber correcciones en la economía general, en el precio de las acciones de la Bolsa, pero no estamos ante un evento de tamaña magnitud. Va a ser una corrección menor, pero nada que ver con la 2008-2009”.

LR