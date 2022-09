Las CBDC, Central Bank Digital Currency (en inglés), son el intento de los bancos centrales por mantener el poder sobre el negocio de la política monetaria. Tras el auge de las Criptomonedas, no hubo más opción que replicar su funcionamiento pero de una manera “centralizada”.

En su momento, el diario The Economist las llamó “Una reencarnación del dinero”. Asimismo y según el Banco de Pagos Internacionales, el 90% de los Bancos Centrales encuestados están desarrollando algún proyecto vinculado a las CBDC.

“Algunos destacan grandes ventajas como baja de costes, transparencia, rapidez, ecológía y seguridad. Así como la facilidad de recaudación de impuestos por parte del Estado al tener rastreabilidad de cada transacción que realicen las personas”, sostiene Erika Uehara, directora de Arigatō Consulting.

Sin embargo, “muchos temen que los gobiernos tendrían acceso a todas las finanzas de los ciudadanos y así podrían abusar de las CBDC para eliminar el libre mercado. También se cuestiona el tema de la privacidad, ya que podrían usarlos para espiar a los contribuyentes, debido a que quedarían los registros electrónicos de cada transacción realizada con sus tarjetas de débito o crédito”, agregó Uehara.

¿Asusta? Lo importante es conocer de qué se habla cuando se habla de Monedas Digitales de Bancos Centrales o CBDC para poder estar atentos.

Diferencias entre las criptomonedas y las CBDC

“Las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) tienen varias características que las diferencian de las criptomonedas”, explica Leo Elduayen es CEO de Koibanx- compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain.

“En primer lugar, las criptomonedas corren sobre una determinada blockchain que puede ser Bitcoin, Algorand, Ethereum, etc. Por lo que se podría decir que el consenso se encuentra entre los mineros o validadores. Sin embargo, las CBDC son creadas por una entidad con capacidad regulatoria, en este caso los bancos centrales”, agregó Elduayen.

“En segundo lugar, las criptomonedas manejan un carácter seudónimo, esto significa que a los participantes no se los conoce como su representación legal, sino que a través de una serie de números y letras. En cambio, las CBDC no pueden ser anónimas”, señaló.

“En tercer lugar, el valor de las CBDC está dado por los créditos y bienes que tiene un gobierno, a diferencia de las criptomonedas donde el valor agregado es la tecnología y depende mucho más de la oferta y demanda. Y por último, los precios de las CBDC están vinculados a una moneda fiduciaria subyacente. Los precios de las criptomonedas no”, comentó.

Diferencias con el Bitcoin

“Si hablamos de diferencias con monedas descentralizadas, como Bitcoin, Elduayen remarca: “Las CBDC son emitidas por el Banco Central con las mismas garantías que respaldan el papel moneda de una nación, ya que son equivalentes al efectivo y están diseñadas para transacciones diarias. En cambio, que una moneda sea descentralizada significa que no existe una autoridad o ente de control que se responsabilice de su emisión y del registro de sus movimientos, por este motivo no están respaldadas por un gobierno”.

¿Las CBDC son una criptomoneda regulada?

Para Santiago Villarruel, Product Manager de Xcapit, billetera no custodial, multiblockchain y open sourse, las monedas digitales de bancos centrales no son técnicamente una criptomoneda “sino que es dinero digital emitido por el banco central de un país y, por lo tanto, solo tiene valor de curso legal en dicha nación. Lo que sí sucede es que aprovechan el poder de la blockchain para operar”.

“La gran diferencia es que los CBDC están reguladas por un Estado que es quien las emite, y por ejemplo Bitcoin carece de dicho control y centralización, es todo lo contrario”, agregó Villarruel.

Ulises Alzogaray, Country Manager de Bitwage Argentina, opinó por su parte que: “Aunque la idea de las monedas digitales de bancos centrales esté inspirada en las criptomonedas y la tecnología blockchain, las CBDC no son criptomonedas estrictamente hablando”.

“Las CBDC están controladas por una entidad central, mientras que las criptomonedas casi siempre están descentralizadas, lo que significa que no pueden ser reguladas por una sola entidad”, explicó.

“Al mismo tiempo, las CBDC utilizan un tipo diferente de blockchain que las criptomonedas, esta se denomina en inglés ´Private permissioned Blockchain´, y no es más que un libro mayor distribuido que no es de acceso público y solo pueden acceder a él los usuarios con permisos especiales; para realizar acciones específicas con el aval de los administradores, y están obligados a identificarse a través de certificados u otros medios digitales. Y esta última puede que sea la principal razón por la que no son consideradas criptomonedas, ya que las criptomonedas son por naturaleza open-source y cualquiera puede acceder al código y en algunos casos hasta modificarlo con el consentimiento de los demás usuarios”, advirtió.

Cabe recordar en este punto que existen diferentes tipos de blockchain. No es lo mismo una blockchain pública que una privada. No es lo mismo una blockchain abierta que una cerrada. En definitiva, no es lo mismo la descentralización que la centralización. Y habría que advertir, teniendo en cuenta esto, que no todas las blockchains serían inmutables.

¿Tipos de blockchain?

“Si bien (la tecnología) blockchain tiene aún desafíos de escalabilidad, el potencial que demuestra la tecnología y el uso casi masivo de sistemas digitales de pago hacen que los estados comiencen a estudiar alternativas a las monedas Fiat y fiduciaria que conocemos. Sumado a eso, el control sobre una CBDC (totalmente digital) sería muchísimo mayor al dinero FIAT que conocemos. Existen proyectos en desarrollo en China, la Unión Europea y Estados Unidos. Obtener y usar la tecnología se convierte también en una necesidad geopolítica”, señaló Martín González, CEO y cofundador de BAG, compañía de tecnología blockchain.

Eduardo Erlo, director de marketing de Status.im -empresa especializada en la web3, sin embargo, dice que las monedas digitales de los bancos centrales también son criptomonedas si usan criptografía.

“Cualquier moneda criptográfica que funcione en una blockchain podría considerarse una criptomoneda. Aunque no podemos meterlas en el mismo saco que las criptodivisas descentralizadas y no gobernadas, que son la verdadera revolución”, subraya.

Y después añade: “Por definición, las criptodivisas descentralizadas no están controladas por una autoridad central”, y allí hay una diferencia importante.

