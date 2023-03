Las criptomonedas vuelven a ser atractivas en medio de las turbulencias financieras

Desde que comenzó el año, las cotizaciones de las criptomonedas mostraron grandes repuntes. El 1 enero de 2023, Bitcoin tenía un valor de $16.500 y este martes cerró rondando los US$ 26.000, que representa un 50% de aumento. El alza también se produjo en otras criptomonedas. Ethereum aumentó 42% y Solana repuntó 100% en su cotización.

El oro, un activo que atrae inversores en tiempos de volatilidad de los mercados, ha aumentado un poco más de 3% durante este año.

Según Guillermo Escudero, Country Manager de CryptoMarket, a pesar de este aumento “la volatilidad estuvo más que presente”.

Por qué cayó el Silicon Valley Bank y qué puede hacer la Reserva Federal

Escudero explicó a PERFIL que desde el 1 de enero y el 20 de febrero se produjo el salto hasta los US$ 25.000, pero luego volvió a caer a US$ 20.000 “no sólo por cuestiones macros de incertidumbre del mercado o al continuo aumento de tasas, sino que debido al propio riesgo sistemático del mercado cripto, con empresas que siguieron en quiebra o inclusive con la SEC, prohibiendo a grandes firmas cripto ofrecer servicios financieros”.

“El quiebre de 3 bancos de Estados Unidos (SVB Silicon Valley Bank, Silvergate y Signature Banks) generó una especie de suerte de 2008 (crisis bancaria subprime) y, más allá de que uno de los tres bancos mencionados ofreciera un servicio cripto, se vio un ingreso de liquidez fuerte al mercado cripto que volvió a llevar al Bitcoin a los US$ 26.000", añadió.

Para Escudero, "ante las crisis bancarias, la esencia de Bitcoin como sistema no bancario queda ratificada en su principio de ser un sistema alternativo al actual”.

“No hay que obviar que venimos de un 2022 donde las cripto se desplomaron hasta un 80%, por lo que un incremento del 50% no alcanza a recuperar ni la mitad de la baja de los meses anteriores”, indicó Agustín Abraham, Co-founder & CPO de Let'sBit.

Abraham añadió que “lo sucedido con los bancos y stablecoins en el último fin de semana creo que terminó fortaleciendo a las criptomonedas. Podría interpretarse como una nueva prueba la cual superó Bitcoin y el mercado cripto en general”.

¿Seguirán aumentando las criptomonedas?

Con el movimiento alcista en estos 75 días del año, surge la duda sobre si es una tendencia que continuará en los próximos meses. “Es muy difícil determinarlo. Lo que se está viendo en los últimos meses es que Bitcoin y las criptomonedas están siendo muy susceptibles a los cambios en el mercado ‘tradicional’ y las políticas económicas de Estados Unidos”, indicó Abraham.

“Si la semana que viene la Reserva Federal vuelve a aumentar las tasas de interés, no sería raro que Bitcoin vuelva a bajar”.

Por su parte, Escudero opinó que “el actual mercado cripto se encuentra de forma temporal en una suerte de optimismo de cara a lo que resta del año, con un soporte interesante a respetar entre los US$ 23.000 y US$ 25.000”, afirmó.

Hayden Hughes, cofundador de la plataforma de comercio social Alpha Impact, comentó a Bloomberg Linea que los movimientos sostenidos por encima de la media móvil de 200 días suelen ser indicadores tempranos de un mercado alcista.

“Si nos mantenemos en US$ 25.000, las próximas paradas serían US$ 28.000 y US$ 30.000″, predijo.

LM / ED