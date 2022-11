El abogado Carlos Maslatón, se mostró optimista respecto del rumbo económico del país y destacó que "la cosa está mejorando, pero no por mérito del Gobierno". "Lo que pasa en la economía no tiene que vincularse con los aciertos o errores de los gobiernos", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria AM (NA): ¿Qué piensa de que Kelly Olmos le haya dado más importancia al Mundial que a bajar la inflación?

Es una frase que no es tan grave. Ella está bastante negativa con la Argentina y en 1990, cuando era funcionaria, también lo estaba. Y lo que tienen en común el 2022 y 1990, en nuestro país, es que son momentos de despegue al alza. Las cosas están mejorando, pero no por mérito del Gobierno, si no porque tienen que mejorar. La inflación que estamos viviendo es inevitable, porque los precios estaban muy atrasados y se tenían que actualizar a nivel internacional.

Los ingresos están siendo mayores que la inflación y la prueba es el sobreconsumo de todas la cosas. Además, se da con una desocupación que es igual a cero, porque es ficcional. Esto de los mayores ingresos no está registrado estadísticamente, pero es la realidad de la calle. Venimos de un punto muy malo, pero vamos a mejorar.

NA: No estoy segura que esa sea la sensación de la gente.

Todo lo que suceda en economía y en finanzas es lo contrario al sentimiento general. Por eso, cada vez que hablo de esta manera, la mayoría está en contra.

NA: Pero más allá de esa apreciación, en la realidad, a la gente no le alcanza el sueldo a fin de mes.

Razonemos juntos. Si no es así, cómo explicás que tenés el consumo al máximo los bares, los lugares de vacaciones o los recitales de bandas extranjeras, que no son baratos.

NA: Usted lo va a explicar mejor que yo, pero hay una pequeña porción de gente que sí puede hacer esos gastos, y otra que ya no puede ahorrar.

Esta explicación que me das, es la misma que se escucha en todos lados: son los ricos. Y los que no son ricos, gastan lo último que tienen. Al respecto de los ricos, no puede ser así, porque sino habría 20 millones de ricos. Además, esos presuntos millonarios, que ahora salen a manifestarse, en los últimos años no consumían nada. Pero ahora hay mucha gente ganando mucha plata en la Argentina.

El segundo punto, que habla del consumo por el miedo, es falso. Históricamente, cuando hay incertidumbre y temor por el futuro, se produce una retracción en el consumo. Por ejemplo, en 2001 la gente tenía miedo y el consumo era bajo. El 2001 fue recesivo y el 2022 es expansivo. Hay una divergencia entre lo que cree la gente y la realidad económica.

NA: Pero tenemos la mitad de los chicos pobres en el país.

La pobreza es mucho menor de lo que está reportada. Los números del INDEC están mal porque están demasiado para arriba. Está mucho mejor el país, está volando la economía, pero no se registran muchos ingresos en negro. Es bueno esto, la gente tiene ingresos por otros lados, más allá de su sueldo, y no hablo de los planes. Este fin de año el país va a ser una fiesta de consumo.

Yo ya había advertido que esto iba a pasar: la salida en alza que íbamos a tener iba a ser inflacionaria, en términos nominales. Y, efectivamente, los precios suben en pesos y mucho más en dólares, porque está parado hace seis meses. Me pueden anotar en la lista de los optimistas, pero es lo que pienso.

Alejandro Gomel (AG): ¿Podemos decir que es el primer albertista?

No tiene nada que ver, ya aclaré que esto no es mérito del Gobierno. Lo que pasa en la economía no tiene que vincularse con los aciertos o errores de los gobiernos. Estamos creciendo "a pesar de", no "gracias a".

NA: ¿Y eso es responsabilidad de Sergio Massa?

Él es un hombre de consenso, llevó tranquilidad y frenó la corrida. Pero le falta liberar por completo el tipo de cambio y frenar el delirio monetario del Banco Central, con lo que se llama el déficit cuasifiscal.

AG: ¿Liberar el tipo de cambio significa una devaluación fuerte?

El dólar vale 290, no 160, es decir, que no hay devaluación. Si liberás todo el tipo de cambio, va a tener tendencia a la baja. Massa dice que eso va a traer más pobreza, pero para mí es al revés, va a haber más riqueza. Son opiniones. Pero no voy a decir que el país está mal porque no me gusta el gobierno.

Agostina Vicente Sánchez (AVS): Usted sigue de cerca Gran Hermano, ¿qué opina de la salida de Juan?¿Va a seguir el programa desde Qatar?

La salida de Juan era inevitable. A mí me sorprendió como Alfa fue absuelto por la opinión pública, luego de mandarse una frase complicada en estos tiempos modernos. Juan cansó con su depresión y su pensamiento en voz alta, está bien salido.

Por razones de tiempo no voy a poder seguir el programa, desde Qatar, porque voy a ver 43 partidos. Es una pena porque el programa estaba muy divertido, pero cuando vuelva lo retomo, actualizándome de los cuatro o cinco que se hayan ido en en ese momento.

AVS: ¿Quién cree que va a ser el próximo eliminado?

La Tora, Lucila. Espero que la cosa vaya contra ella, no tengo le demasiada simpatía. Los tres que mejor están conceptuados por la opinión pública son Julieta, Agustín (que está jugando muy inteligentemente) y Marcos. Mi preferencia era por Juliana, de Venado Tuerto, pero le están pegando con un caño y no sé cuánto más va a sobrevivir. Es una gran edición de Gran Hermano.

