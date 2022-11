El ex diputado nacional del Frente de Todos, José Ignacio de Mendiguren, comparó al actual gobierno con el de Mauricio Macri y resaltó que "en los últimos tres años de gestión, hubo dos que crecimos económicamente". Además, sostuvo que 22 de las 24 provincias afirman tener "pleno empleo" y crecimiento. "Somos funcionarios, no magos: los dólares no están", reconoció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): ¿Qué balance hace del encuentro de la Unión Industrial Argentina?

Se combinan dos cosas importantes: ausencia del corto plazo y una visión de hacia dónde tiene que ir el país en materia de modelo productivo. Ayer había muchos reclamos por el tema del dólar, las importaciones y los precios.

La semana pasada me reuní con los ministros y 22 de las 24 provincias afirmaban tener pleno empleo y que estaban creciendo. Por eso, varios gobernadores que estuvieron presentes contaron la revolución productiva.

El gobernador Gerardo Morales, incluso, dijo que veía un futuro que nunca antes avizoró, teniendo en cuenta que somos superavitarios en recursos que en el mundo son críticos.

NA: Usted siempre se definió como defensor de las prácticas desarrollistas. ¿Este gobierno aplica ese tipo de medidas?

Definitivamente. Hace 90 días, cuando asumimos con Sergio Massa, el tema era complejo. Había que estabilizar la variable macro y nadie confiaba. La primer tarea fue esa, pero la diferencia con otros planes de estabilización es que no poníamos como prioridad el salario y los ajustes, que hacen caer la recaudación y que no se llegue nunca al equilibrio fiscal.

Precios Justos: Sergio Massa lanzó el programa que contempla 1.500 productos a valores fijos

La prioridad es incentivar, mediante leyes y decretos y de forma inmediata, el agregado de producción adicional en la exportación a lo que hay hoy. El ejemplo es la Ley de la Economía del Conocimiento, que ya es la cuarta exportadora.

NA: En estos incentivos a la producción también esta el ancla del cepo a las importaciones o de las retenciones a muchas industrias. ¿Eso no va en contra de las medidas desarrollistas?

Somos funcionarios, no magos: los dólares no están. Y no están pese a que hace dos años que tenemos saldo favorable de la balanza comercial y las exportaciones están batiendo récords. Pero traemos una historia de endeudamiento crónico.

Alejandro Gomel (AG): ¿Esto tiene que ver con lo que se encontraron cuando recibieron el Ministerio de Economía que manejaba Martín Guzmán?

Es parte de eso, y también de la guerra en Ucrania y la pandemia. Nos encontramos con un país con 54% de inflación, defaulteado en pesos (que nunca se dio en nuestra historia), con una deuda en dólares que sí o sí había que refinanciar, y con saldo récord negativo de la balanza comercial.

Sergio Massa y De Mendiguren buscan controlar la inflación

Luego de la pandemia, nosotros tomamos las mismas medidas del mundo para poder asistir a la economía real y que no se nos cayera el aparato productivo. Y lo logramos. Por el año pasado hubo un crecimiento del 10,5%. Y vamos a seguir creciendo alrededor del 5%. Es decir, que en tres años de gestión, hubo dos que crecimos económicamente. Mientras que, de los cuatro años con Mauricio Macri, en tres años cayó.

No tenemos los dólares hoy, es la realidad. Por eso lo que hicimos fue garantizar que los dólares que tenemos no financien cosas que no son prioritarias, sino apuntar a la industria. Lleva tiempo, pero queremos tener trasparencia y asegurarles a las Pymes un acceso más rápido a las divisas.



La inflación y un objetivo auspicioso

AG: Usted dice que estamos creciendo, pero en el mientras tanto está la inflación. ¿Cuándo se puede bajar, si es que se logra?

La inflación tiene dos componentes: uno estructural y otro de expectativa. Hoy vamos a anunciar un programa que tiene como objetivo extender un puente de plata para que nos sentemos a encarar el próximo año, no en función de la inflación pasada, sino para ver si podemos desalentar la expectativa inflacionaria entre todos.

La solución de fondo para la inflación es tener orden fiscal y que las medidas que se están tomando generen un impulso fuerte a la exportación.

NA: Massa dijo que no sería un fracaso dejar el ministerio con una inflación por debajo del 4%. ¿Qué opina al respecto?

Vamos a hacer lo imposible para que en 2023 la inflación baje al 4%. Los acuerdo son novedosos. Le estamos dando alivio fiscal a todos esos sectores para que incrementen la producción.

Massa y las proyecciones de inflación

En este momento hay un índice de desocupación de los más bajos en los últimos 10 años, pero el problema que tenemos es que al empleado no le alcanza la plata.

NA: ¿Es posible una devaluación fuerte en los próximos meses?

No lo veo posible. Nosotros llegamos con una presión enorme de devaluación brusca. Eso hubiera generado una inyección a la inflación y a la licuación de salarios. Y, además, con un bajo nivel de reserva es peligrosísimo.

El tipo de cambio no está mal. Lo que no tenía sentido eran los otros tipos de cambio. Por eso, hicimos un enorme esfuerzo para reforzar reservas, resolver los temas internacionales, para bajar el techo. Recuerden que agarramos un dólar en 360 pesos y con expectativas de llegar a 400. Lo hemos puesto, por momentos, en 300 pesos. El camino es no dejar retrasar el tipo de cambio real.

AO JL