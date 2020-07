Carlos Melconian expresó su desacuerdo con la idea del Presidente de que no hay que tener un plan económico y advirtió que los episodios como el proyecto de expropiación de Vicentin o la intención, reconocida por intendentes y funcionarios del oficialismo, de estatizar Edesur son un "manoseo a la propiedad privada". Además, el economista afirmó que es imprescindible salir del default para la recuperación posterior a la pandemia.

"Hay un manoseo a cuestiones vinculadas a la propiedad privada; cuestiones inesperadas, que maltratan. No hay un régimen comunista que vaya por todas las empresas. Pero sí hay una amenaza por la cual luego, aunque no ocurra la expropiación o la estatización, lo único relevante es la amenaza", expresó el expresidente del Banco Nación en declaraciones al sitio Infobae. "Los intendentes del sur del Gran Buenos Aires no son comunistas, pero cuando leo el episodio de Edesur, eso tiene manoseo. Aunque termine como terminó Vicentin", graficó.

Según dijo el exfuncionario, a esto se suma "la afinidad de funcionarios de este gobierno con presidentes totalitarios cuando estuvieron en el poder hasta 2015, como el de Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros ejemplos". Esta cercanía –argumentó – genera "temor a cuestiones totalitarias", y ejemplificó: "Cuando el presidente dice extraño a Hugo Chávez, tampoco ayuda".

Carlos Melconian: "Cuidado, al liderazgo político, con meter un impuesto y defaultear después"

Consultado sobre si estos vaivenes no son más negativos en medio de la negociación por la deuda, respondió que "uno tiene que estar más allá de quién es el culpable del endeudamiento, o de dos dólares de diferencia con los bonistas" porque "si el PBI retrocedió durante 20 años, no es culpa de la pandemia".

En este sentido, Melconian consideró que "la Argentina adoptó una estrategia ultrasanitarista, que generó efectos negativos en términos de otras enfermedades físicas y psicológicas", pero que los otros países que hicieron más o menos cuarentena, "llegaron al mismo lugar". Sin embargo, "en ningún otro país, por más fuerte que haya sido su caída desde marzo, el PBI per cápita retrocedió a los niveles de 1999".

Sobre la situación económica, sostuvo que "solo en la Argentina se está debatiendo si la emisión monetaria de estos meses derivará en una inflación que vuele todo por el aire" y que "no hay otro país donde se esté discutiendo si hay una hiperinflación, un escenario que no está en mi pronóstico, pero que acá se discute".

Carlos Melconian: "Este debe ser el peor momento que nos ha tocado vivir"

En este marco, Melconian aseveró que "ningún país del mundo discute siquiera si tendrá inflación de dos dígitos, o si tiene que devaluar mucho, porque, aunque el nivel de tipo de cambio no es malo, la brecha es muy alta entre el oficial y es muy importante arreglar la deuda porque significa empezar a cumplir con la palabra en algún momento, en base a un acuerdo que debe tener sentido común y ser equilibrado".

De acuerdo a sus dichos, "el argumento del gobierno no puede ser hasta acá llego porque no puedo pagar 3 dólares más durante los próximos 25 años. Y porque lo que dice Guzmán sobre los jubilados es mentira: si las jubilaciones no se pueden pagar es porque hay pensar en la moratoria de 3,5 millones de personas que entraron al régimen previsional sin aportar, no por la deuda".

El economista también se refirió a la idea del Presidente de que no tiene sentido tener un programa económico porque siempre han fracasado, y que es mejor plantearse objetivos, concluyó: "Hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice y sobre todo en un diario financiero tan importante, donde no conocen los detalles domésticos de lo que ocurre acá. Sin caer en cuestiones existenciales, hay programas económicos que fracasaron y otros que no, igual que con los objetivos. Hay planes que naufragaron y otros no".

