Carlos Melconian y el futuro del cepo: "Hay cero chances de cambiarlo el 10 de diciembre"

El economista Carlos Melconián, expresidente del Banco Nación, está seguro de que no hay chances de que Alberto Fernández elimine el cepo al dólar inmediatamente después de asumir el poder: "No hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo", dijo en una entrevista en Todo Noticias.

"La chance es cero, al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante", aseguró. "El tipo de cambio libre y flotante es un punto de llegada, no de partida. Es una batalla que perdimos, hemos retrocedido al cepo y no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo".

Melconian también cree que "no hay margen para ensayar un programa de estabilización definitivo" en cuanto Fernández tome la banda presidencial. "De la misma manera que el 10 de diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri enfrentaba todo un conjunto de dificultades, debo decir ahora que la herencia que recibe el nuevo gobierno de ninguna manera permite establecer las condiciones para un programa de estabilización shockeante y exitoso el 10 de diciembre de 2019", señaló.

"Todavía hay déficit fiscal, hay un programa con el Fondo que está colgado, hay un tema de la deuda que Argentina no va a pagar, hay un cepo, hay reservas insuficientes, y todavía no tenés completado el cambio de precios relativos tarifarios", dijo Melconian. "El derrame internacional que se genera para los países emergentes tampoco es el adecuado. No vamos a ir a eso", agregó.

El economista asegura que "Argentina está con chances objetivas muy bajas de hacer lo que hay que hacer". "Hay que pensar cómo pueden ir restableciendo algunas variables, con todas las restricciones que te mencioné, para en algún momento tener las condiciones iniciales para hacer algo serio y drástico, no en el sentido shockeador, sino que sea un cambio de régimen", concluyó.

Otras frases destacadas de Melconian en la entrevista:

"Al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante, no hay ninguna condición objetiva que permita levantar el cepo. Teniendo conciencia de lo posible, no hay ninguna chance de salir del cepo".



"No existe ninguna chance que no sea restablecer una situación con el Fondo Monetario Internacional, y no tenes ninguna otra chance de ir a negociar cómo querés que quede el endeudamiento".



"Argentina tiene la concepción de que el peso quedó como moneda transaccional, que te sacás rápido de encima, y el dólar para ahorro".



"Macri recibió una herencia muy pesada, la que recibe el próximo gobierno no permite restablecer un programa de estabilización exitoso el 10 de diciembre".



"La Argentina debe retomar el crecimiento en un escenario internacional que si bien es proclive en tasa de interés, es un mundo que no es como en la década del 2000".



"Argentina tiene que plantear reformas lógicas, que no impliquen locuras. Las cosas tienen que tener consenso de la política, tarde o temprano la realidad lo impone, no pide permiso".

D.S.