La ironía de Carlos Melconian a los empresarios: "Acá justo nadie tiene la plata afuera"

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian generó unos instantes de nerviosa tensión al dirigirse a los empresarios que asistieron ayer martes 1 de octurbe al 12º Coloquio Industrial de Córdoba, del que también participaron los candidatos presidenciales Mauricio Macri y Roberto Lavagna. Fue después de su panel, moderado por el periodista Daniel Alonso.

Una vez finalizada su exposición, el economista fue entrevistado brevemente por Alonso quien le consultó por la situación económica de la Argentina. Melconian empezó a explicar cómo gestionar la deuda desde el lado público, privado y micro.

“Yo digo que o pateás todo o tenés que hacer una quita si vos querés no del capital pero sí del cupón del bono, porque les quiero decir algo que no corresponde: vale 1,5 la tasa en el mundo. Argentina cuando volvió de los Kirchner, que hacía 12 años que no mojaba, toda la muchachada de Wall Street se le tiró y hasta colocamos fanfarroneado un bono a 100 años al pedo, pagando 7 de cupón. Eso es impagable, se matan en el mundo para cobrar eso”, expuso el expresidente del Banco Nación.

Fue entonces cuando se dirigió a los asistentes de su panel y los dejó sin palabras: "¿Quién de los que tiene plata afuera cobra 7 por ciento de renta?", preguntó. Ante el silencio del público, el economista los chicaneó: "Bueno... acá justo nadie tiene plata afuera. Llamen a los mozos a ver si tienen". Esa broma sí suscitó las risas del público.

[ColoquioUIC] 🗣 "La única chance posible, también con los Fernandez, de ver como no te aislas del mundo, es ir a un nuevo acuerdo con el fondo monetario"



Seguílo vía streaming por nuestra Fan Page https://t.co/rSd29Cv2os o por

Youtube https://t.co/OuTcRIcWFG pic.twitter.com/KvCNhBHNvy — UIC (@UICba) October 1, 2019

Su panel. Durante su intervención, Melconian se refirió a varias de las cuestiones que preocupan a la Argentina. Entre ellas, consideró que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional "no viene si Macri no arrima en octubre; si no, queda para después, para la nueva administración".

Asimismo, consideró que las restricciones cambiarias se van a mantener incluso si Cambiemos consigue mantenerse en la Casa Rosada y volvió a afirmar que el tipo de cambio libre "no vuelve más". "La tentación del atraso cambiario va a venir porque es típico para ponerle un mango en el bolsillo de la gente. Vamos a ir a un doble mercado o a control", sentenció el economista.

La Argentina es para andar con chata, no con Ferrari, dijo Melconian

El ex titular del Banco Nación criticó que el macrismo decidiera liberar de forma tan veloz los mercados una vez asumió el jefe de Estado: “¿Para qué liberaste tanto el 10 de diciembre? Salimos con la Ferrari pero en el primer pozo pinchó la goma. La Argentina es para andar con chata, no con Ferrari”, opinó con una nueva metáfora.

Para el especialista, el país va a realizar una quita de la deuda que "será en paralelo a un acuerdo con el Fondo; va a querer ver que los bonistas pongan algo". Además, señaló que la política económica no debería basarse en un nuevo endeudamiento: "Nosotros no sabemos tomar dos copas de vino para la dieta mediterránea; vamos directo a la botella", ejemplificó.

B.D.N./FeL