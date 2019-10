Carlos Melconian: "El tipo de cambio libre y flotante no va más"

Carlos Melconian habló sobre la situación económica actual y dio su diagnóstico respecto de qué pasará a partir del 10 de diciembre cuando se renueve el gobierno y Mauricio Macri asuma su segundo mandato o, más probablemente, le ceda el mando a Alberto Fernández por los próximos cuatro años. En relación al dólar, además, el expresidente del Banco Nación en la gestión de Cambiemos evaluó que "el tipo de cambio libre y flotante no va más".

"El tipo de cambio libre y flotante no va más, se usa en el mundo moderno y estable, pero Argentina no lo es, no estamos para eso", dijo Melconian sobre los controles de cambio que aplica el Gobierno.

Frente al escenario electoral del próximo 27 de octubre, el economista planteó que "falta bastante para la transición, y hay que ver cómo se llega". "Estamos con la idea de llegar de la manera más armada posible con los temas de control de cambios, el reperfilamiento de la deuda y los depósitos en dólares", sostuvo este miércoles 2 de octubre en el programa A dos voces, que se emite por TN.

Para el especialista, Argentina "ha terminado de consolidar una nueva enfermedad inédita que la sufre más el que viene que el que está, que es la estanflación". Para buscar cómo resolver esa situación de crisis, dijo, hay que hacerlo con la política, no con "un programa económico caído de un catre".

La ironía de Carlos Melconian a los empresarios: "Acá justo nadie tiene la plata afuera"

Melconian consideró que es necesario "tener un diagnóstico y una propuesta complementada, porque si no está el consenso de la política no se puede avanzar", algo para lo que sostuvo que Mauricio Macri "no tuvo respaldo político".

El economista se refirió además a la herencia que recibirá quien asuma como presidente el 10 de diciembre próximo, y lo comparó con las gestiones anteriores. Al respecto, dijo que la herencia que tendrá el próximo presidente "no es la que recibió Kirchner, ni la que recibió Macri, recibe unas cosas parecidas a las que recibió Menem en el sentido de que no tenía las cosas a punto de caramelo para lanzar un programa", expresó

Al respecto, el exfuncionario evaluó que en 2003, con el primer gobierno de Néstor Kirchner, "más allá de su valentía política y la de Roberto Lavagna vinieron con un enjuague previo que facilitó la tarea y Macri arrancó de cero". Sin embargo, criticó que cada cuatro años quien asume el Gobierno apunte al gobierno anterior: "No puede ser que cada cuatro años uno le eche la culpa al otro", dijo.

Melconian: "Si no hay quita en la deuda, es pan para hoy y hambre para mañana"

Al hablar de su relación con Alberto Fernández y de las conversaciones sobre un presunto plan económico que le habría presentado, Melconian contó que se reunió varias veces con el candidato del Frente de Todos, aunque aclaró que se reúne con muchos otros políticos, y que no quedará "en la grieta". "A Fernández lo conozco desde el 2005. Nos hemos reunido muchas veces, me presentó a Kirchner para hablar de economía", contó.

"Ese es el problema de la grieta, yo me corro de la grieta, no soy un grieta, ni veleta, ni panqueque. Hablo con fulano, o hablo con mengano, me junto con todo el mundo, no voy a cambiar mi actitud ética ni mucho menos", aseguró.

A.G./F.F.